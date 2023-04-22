張敬軒元宇宙首發 Hinsland 全球公開體驗 即日開始免費獲取配件 NFT
「Hinsland」活動期由即日起至 5 月 3 日，玩家可以透過 The Sandbox 官方網站免費進入「Hinsland」互動虛擬社區，你將可通過 12 項不同的任務，探索不同場景區域當中的故事和小插曲，沿途收集「柒檸」，途中會經過「遮遮早餐店」與「鵰兄」相遇，繼而遊歷大宅欣賞「軒公畫廊」，更可參與元宇宙演唱會製作，享受「櫻花樹下」的景色，甚至可與軒仔於「Hinsland」內打卡合照，將虛擬與現實世界結合。
除了遊歷「Hinsland」外，是次活動期內將同步推出 12 種 The Sandbox 配件，如「Bear9u 背包」、「柒檸」、「金咪」、「Pretty Hungry 套裝」等，若你是 HERTZ NFT 持有者，在元宇宙中使用與軒仔相同的配件，並且完成「Hinsland」全部任務後，將會得到「Hinsland Pass」，該通行證將可用作日後 The Sandbox 元宇宙演唱會活動優先權等，有興趣的粉絲們千萬不要錯過。
元宇宙是一個充滿無限可能性的世界，粉絲們除可享受嶄新及獨一無二的體驗外，更可從中發掘到不少彩蛋。「同遊在這分秒間，從無聚散的界限」，軒仔將會在「Hinsland」中等待粉絲們前來一同發掘元宇宙前所未有的全新娛樂體驗，更多資訊將會在 HERTZ Discord 頻道(https://discord.gg/hertz)內公布，敬請關注!
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