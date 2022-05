英皇娛樂進軍元宇宙 張敬軒打頭陣做「Hinsland」地主

英皇娛樂今日(5 日)舉行「英皇娛樂元宇宙世界」(EEG All In One Metaverse) 發布會,正式宣佈進軍「元宇宙」。項目獲得專業合作夥伴 VAR LIVE 旗下公司 MetaTimes 全力支持,英皇娛樂更是香港首家於 The Sandbox 布局構建虛擬音樂娛樂體驗空間的娛樂公司。發佈會以線上形式舉行,首次融合XR(延展實境)技 術,將虛擬與現實世界結合。