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英皇娛樂進軍元宇宙 張敬軒打頭陣做「Hinsland」地主

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英皇娛樂今日（5 日）舉行「英皇娛樂元宇宙世界」(EEG All In One Metaverse) 發布會，正式宣佈進軍「元宇宙」。項目獲得專業合作夥伴 VAR LIVE 旗下公司 MetaTimes 全力支持，英皇娛樂更是香港首家於 The Sandbox 布局構建虛擬音樂娛樂體驗空間的娛樂公司。發佈會以線上形式舉行，首次融合XR(延展實境)技 術，將虛擬與現實世界結合。

張敬軒 英皇娛樂藝人張敬軒在發布會上以別開生面的方式介紹其虛擬形象 HC 出場，兩位更即場為 Hinsland 揭開神秘面紗。
英皇娛樂藝人張敬軒在發布會上以別開生面的方式介紹其虛擬形象 HC 出場，兩位更即場為 Hinsland 揭開神秘面紗。（圖片來源：英皇娛樂）

張敬軒透露「Hinsland」同粉絲互動

張敬軒是首位進駐 The Sandbox Game 並切實建立屬於其元宇宙空間虛擬社區 「Hinsland」的藝人，當中創造的全新虛擬形象「HC」亦首度於發布會中以特別嘉賓身份亮相。「Hinsland」中，搭建了多個場景，包括 HC大宅、Fans Club、Meta- Avon Studio及起居室等，粉絲可以在HC大宅接收藝人最新的資訊，欣賞其私人 珍藏，更可以與HC互動，而 Meta-Avon Studio則收藏張敬軒從未發表過的歌曲， 軒仔表示：「喺我角度 Hinsland可以話係一個小烏托邦，將現實生活中嘅我同大家分享，例如我一啲收藏、歌曲等，可以即刻擺上去，可以用數碼藝術形式實現出嚟，唔單止係欣賞，仲係一齊去experience。」發布會上，軒仔更首次透過元 宇宙形式發布今年首支歌曲《元宇宙之戀》，「希望大家可以去感受。」

張敬軒 嘉賓英皇娛樂集團行政總裁許佩斯中)、VARLIVE及 TimesCapital旗下 MetaTimes 主席楊全盛右)及首位進駐 The Sandbox 元宇宙空間 Hinsland 的藝 人張敬軒左)一起在以 XR延展實境)技術構建的虛擬實境發布會上合照。
嘉賓英皇娛樂集團行政總裁許佩斯(中)、VARLIVE及 TimesCapital旗下 MetaTimes 主席楊全盛(右)及首位進駐 The Sandbox 元宇宙空間 Hinsland 的藝 人張敬軒(左)一起在以 XR(延展實境)技術構建的虛擬實境發布會上合照。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒
（圖片來源：英皇娛樂）

問到最想於元宇宙做的事情，張敬軒謂現實做不到的東西，「例如好似可以同已經唔喺呢個世界嘅小動物重逢。同埋可能因為我係獨子關係，細細個我已經create咗好多唔同角色，我好識得自己同自己玩，我都會將佢哋擺喺Hinsland。」

張敬軒 張敬軒對於公司投資元宇宙項目感到非常興奮，認為元宇宙是一個充 滿無限可能性的未知世界，相信粉絲會喜歡這種嶄新及獨一無二的互動體驗。
張敬軒對於公司投資元宇宙項目感到非常興奮，認為元宇宙是一個充 滿無限可能性的未知世界，相信粉絲會喜歡這種嶄新及獨一無二的互動體驗。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒
（圖片來源：英皇娛樂）

張敬軒重返紅館 提供升級版舞台編排

除此之外，透過元宇宙將虛擬及現實世界結合，問到會否於元宇宙舉行演唱會，又或是將元宇宙概念帶到將會舉行的演唱會，軒仔謂：「未來一定會，不過今次真係 做番個實體補場演唱會去報答買咗飛嘅觀眾，要對得住之前買咗飛嘅朋友，表演水準要同之前嘅完全一樣。」至於演唱會驚喜，軒仔笑言已過show肌年紀，最多只能露手臂，「唔知大家有冇見到我有番條jawline，因為依家食番168。所以今次surprise基本上個rundown 係冇轉，或者可能會喺啲細緻位，會有啲舞台上嘅編排，會係一個升級版。」

張敬軒 Hinsland 現正處於積極建構的階段，當中搭建了多個場景區域，當中包括 張敬軒虛擬角色 HC 的大宅、舉行虛擬演唱會的歌劇院、The Sandbox 第一間暗黑 料理餐廳—「軒公餐廳」等。
Hinsland 現正處於積極建構的階段，當中搭建了多個場景區域，當中包括 張敬軒虛擬角色 HC 的大宅、舉行虛擬演唱會的歌劇院、The Sandbox 第一間暗黑 料理餐廳—「軒公餐廳」等。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 Hinsland 中的「櫻花樹下」，大家可以在此誠心許願，期待願望成真。
Hinsland 中的「櫻花樹下」，大家可以在此誠心許願，期待願望成真。（圖片來源：英皇娛樂）
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（圖片來源：英皇娛樂）
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撰文：東方新地圖片來源：英皇娛樂

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