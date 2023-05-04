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十大中文金曲︱傳張敬軒故意讓賽缺席頒獎典禮 姜濤有望捧走歌王寶座

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今年​​港台主辦的《廣播九十五周年十大中文金曲》頒獎典禮將於5月6日舉行，日前港台公佈「十優歌手」得獎名單，「歌王」張敬軒竟然不在名單上，引來大批網民洗板式留言抗議，怒指賽果不公。不過有消息指，今次並不是港台搞事，而是張敬軒全因1原因故意讓賽！

傳張敬軒故意讓賽缺席頒獎典禮

憑作品《賽勒斯的愛》贏得5台冠軍歌的張敬軒，今年竟然不在港台公佈的「十優歌手」得獎名單中，惹來不少網民不滿，質疑賽果不公。不過就有消息指張敬軒今年是故意讓賽，除了因為今年張敬軒要忙拍戲之餘，又要忙舉辦個人世界巡迴演唱會，導致今年只派出《賽勒斯的愛》一首歌，所以決定婉拒出席港台及ViuTV《Chill Club》頒獎禮，讓歌手後輩們得到更多的得獎機會。

張敬軒 張敬軒今年失落「十優歌手」，一度惹來網民爭議，認為賽果不公。
張敬軒今年失落「十優歌手」，一度惹來網民爭議，認為賽果不公。（圖片來源：[email protected]
張敬軒 張敬軒今年非常忙碌，不但做「空中飛人」開世界巡迴演唱會，又要拍攝英皇新戲《超神經機械案下》。
張敬軒今年非常忙碌，不但做「空中飛人」開世界巡迴演唱會，又要拍攝英皇新戲《超神經機械案下》。（圖片來源：[email protected]

姜濤有望成為新一代歌王

隨著張敬軒讓賽缺席頒獎典禮，人氣王姜濤成為「新一代歌王」的贏面就變得更大。雖然今年姜濤只憑電影《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》一曲入圍，但光看之前「姜濤誕」搞到「姜濤灣」人山人海的盛況，就知道姜濤的人氣依然高企，其影響力絕對不能忽視。

張敬軒 早前4月30日姜濤生日，大批姜濤粉絲為「姜濤誕」於「姜濤灣」搞生日應援活動，當日人山人海場面墟冚。
早前4月30日姜濤生日，大批姜濤粉絲為「姜濤誕」於「姜濤灣」搞生日應援活動，當日人山人海場面墟冚。（圖片來源：[email protected]_show）
張敬軒 姜濤早前憑《風雨不改》一曲入圍今年金像獎「最佳電影主題曲」，再入圍「十大中文金曲獎」候選。
姜濤早前憑《風雨不改》一曲入圍今年金像獎「最佳電影主題曲」，再入圍「十大中文金曲獎」候選。（圖片來源：東方新地）

馮允軒佔盡優勢 贏面不輸姜濤

創作歌手馮允軒今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。事關馮允軒今年所發表的5首歌《Freakin’ Nightmare》、《給缺席的人唱首歌》、《Take a breath》及《Me and the Moon》全打入「十大中文金曲獎」候選，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，光以歌曲成績而言，馮允軒奪「歌王」的機會可算是最大。

張敬軒 創作歌手馮允軒今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。
創作歌手馮允軒今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。（圖片來源：[email protected]
張敬軒 馮允軒今年所發表的5首歌全打入「十大中文金曲獎」候選之餘，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，成績非常好！
馮允軒今年所發表的5首歌全打入「十大中文金曲獎」候選之餘，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，成績非常好！（圖片來源：[email protected]

環球藝人將出席活動 粉碎杯葛傳言

此外，今年亦有傳未有分到一本羹的環球歌手們將會杯葛《十大》頒獎典禮，但旗下歌手曾比特、石山街、DEZ余宗遙等人確定會出席頒獎典禮，部分歌手更會參與向張國榮和梅艷芳致敬的表演環節，以行動粉碎杯葛傳言。

張敬軒 環球藝人包括曾比特等人將出席十大頒獎典禮，粉碎杯葛謠言！
環球藝人包括曾比特等人將出席十大頒獎典禮，粉碎杯葛謠言！（圖片來源：[email protected]___）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_show、[email protected][email protected]___

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