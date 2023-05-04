十大中文金曲︱傳張敬軒故意讓賽缺席頒獎典禮 姜濤有望捧走歌王寶座

今年​​港台主辦的《廣播九十五周年十大中文金曲》頒獎典禮將於5月6日舉行，日前港台公佈「十優歌手」得獎名單，「歌王」張敬軒竟然不在名單上，引來大批網民洗板式留言抗議，怒指賽果不公。不過有消息指，今次並不是港台搞事，而是張敬軒全因1原因故意讓賽！