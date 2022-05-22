張敬軒演唱會｜姜濤繼「黃牛騙局」後擔任嘉賓 軒仔：呢啲福利係我有咋

早前曾有黃牛黨以姜濤於5月14日擔任張敬軒演唱會嘉賓作為招徠，企圖以炒價賣貴飛謀取暴利。事後張敬軒、姜濤及英皇亦即時作出否認傳聞。但估唔到今晚（21日），姜濤竟然現身張敬軒演唱會做嘉賓，仲唔只唱首歌咁簡單！