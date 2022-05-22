張敬軒演唱會｜姜濤繼「黃牛騙局」後擔任嘉賓 軒仔：呢啲福利係我有咋
早前曾有黃牛黨以姜濤於5月14日擔任張敬軒演唱會嘉賓作為招徠，企圖以炒價賣貴飛謀取暴利。事後張敬軒、姜濤及英皇亦即時作出否認傳聞。但估唔到今晚（21日），姜濤竟然現身張敬軒演唱會做嘉賓，仲唔只唱首歌咁簡單！
姜濤驚喜現身張敬軒演唱會
5月21日晚，姜濤驚喜現身《張敬軒THE NEXT 20演唱會》擔任壓軸嘉賓，更與張敬軒合唱《斷點》！張敬軒介紹姜濤出場之前更笑言：「呢隻歌推出嘅時候，姜濤未出世」，笑翻全場！在一片歡呼聲之下，姜濤穿著黑色西裝登場，軒仔在台上見過姜濤之後，直言二人相識4年，而姜濤的怕醜則完全沒有變過。而姜濤亦有就早前黃牛飛一事解話：「當時都未決定做嘉賓，不如將錯就錯嘞。」軒仔又說：「知你喺香港，即刻請你嚟。你好可愛，好多人鍾意你。見到今晚咁嘅聲勢，個人演唱會都冇問題。」
姜濤餵軒公食薯條
過往每晚都有表演嘉賓送禮物，而姜濤就送了最愛的漢堡包給軒仔醫肚，姜濤用手餵薯條，軒公得戚話：「呢啲福利係我有咋。」更透露姜濤為當晚表演，重新去排舞。之後姜濤又獨唱了《Master Class》。張敬軒送過姜濤離開之後忽然感觸：「不得不承認自己係前輩，都心痛佢哋嘅工作，祝願MIRROR所有成員星途更加燦爛。」
Frankie女友專業演出
而與Frankie＠MIRROR拍拖13年的DancerHei 雖然於今日宣布分手，但她亦如常在張敬軒演唱會上擔任伴舞，在《笑忘書》一曲中與其他舞蹈員繼續爆喊演出，沒被分手一事影響心情，相當專業。
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常見問題
姜濤黃牛騙局是指什麼?
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張敬軒與姜濤相識多少年?
軒仔在台上見過姜濤之後，直言二人相識4年，而姜濤有一樣野完全沒有變過，就是…詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_music資料或影片來源：The Show Must Go On
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