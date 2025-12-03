張敬軒低調派巨額慰問金 受災粉絲感動落淚：你個黐線佬
張敬軒巨額現金慰問曝光
昨晚一名受災粉絲在threads平台上載照片，展示由張敬軒及歌迷會寄出的信件。照片可見信封內有一大疊1,000元紙幣，網民仔細數算後發現至少有7至8疊現金，有人估計金額達80,000元，甚至可能高達100,000元。這位受災粉絲感動地在帖文中標記張敬軒，並留言「你個癡（黐）線佬😭」，字裡行間流露出滿滿的感激之情。
張敬軒歌迷會主動聯絡受災會員
事實上，張敬軒是透過歌迷會系統性地尋找受災粉絲提供援助。較早前已有災民透露，在忙於處理火災善後事宜感到心力交瘁之際，突然接到歌迷會「Hins Cheung Fan Club (HCFC)」職員的陌生來電。對方表示因應其在歌迷會的登記地址，得知她是受災居民，特意致電慰問並提供協助。這位網民更在帖文中附上手寫信封照片，下款寫有「Hins and HCFC」，令人猜測可能是張敬軒親筆所寫。
受災粉絲感動落淚表達謝意
受災粉絲在社交平台詳細分享了這次溫暖的經歷，表示「見到面嘅時候忍唔住喊咗出嚟，呢兩日唔食唔瞓，安頓家中老人、幫街坊處理資訊、整理有用資料，完全冇時間處理自己情緒，嗰一刻有人關心自己，啲眼淚忍唔住」。她感謝張敬軒的心意和歌迷會工作人員的奔波，並表示會將這份愛傳遞出去。另一位較早前曝光慰問信的粉絲亦感動表示「睇見呢個信封，我唔知要點畀反應好，我第一時間淨係識得喊，收唔到聲，同埋意識到Hins is walking with us and be by our sides！」
網民大讚張敬軒默默行善
張敬軒的善舉在網上引起巨大迴響，網民紛紛留言讚賞。有人留言「有無睇錯，十皮？」、「老實講，應該真係100,000。因為係咁椅數都已經數到有7-8疊」，對慰問金的金額感到震驚。更多網民被他的善心感動，留言「唔係黐線佬，係天使佬」、「他總是靜靜地幫助別人」、「默默幫助不求回報」、「大癲，睇到都被感動到眼濕濕」等。有網民更將他比作童話故事中的「長腿哥哥」，讚揚他默默關懷與幫助歌迷，不求回報的精神。