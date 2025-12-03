張敬軒低調派巨額慰問金 受災粉絲感動落淚：你個黐線佬

大埔宏福苑五級火災發生後，各界紛紛伸出援手協助受災居民，而張敬軒的暖心舉動更是令人感動不已。昨晚有受災粉絲在社交平台曝光收到歌手及其歌迷會寄出的慰問信件，信封內竟然裝有多疊1,000元現金，粗略估算金額高達數萬元甚至10萬元，震撼畫面立即引起網民熱烈討論。這位粉絲更感動地標記張敬軒並留言「你個黐線佬」，背後的溫馨故事令人動容。