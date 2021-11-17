張敬軒爆阿媽吩咐投資性玩具產業 雪姨急獻身：我可以輔助你
文：東方新地 ｜圖：[email protected]張敬軒 Hins Cheung、新傳媒圖片庫
自爆阿媽吩咐投資性玩具
今集張敬軒的任務要向雪姨推介三個樓盤，睇樓期間軒仔更揭露雪姨原來喜歡裸泳及「多人沖涼」癖好，無論是獨立屋的泳池、還是私人屋苑的單位，雪姨不時表示自己喜歡裸泳，聽到軒仔眼擎擎。二人講到投資之道時，軒仔透露原來他的媽媽曾帶過他到性用品交易市場，更着他要投資性玩具產業，不過軒仔並沒有實行，他解釋：「我冇投資到，講明先，不過我阿媽話要做，你有冇見過一個阿媽帶住一個18、19歲嘅仔去行性用品交易市場？入到去一支支，一嚿嚿咁。但我阿媽絲毫唔尷尬，佢仲同我講阿仔呢啲有得做。」之後雪姨更笑軒仔一定要聽媽媽話：「做性玩具，真係唔好嘥咗個天份。」軒仔無奈問：「我個天份係邊呢？你又有冇見過我用。」雪姨即急急獻身：「我可以輔助你嘅。」軒仔呆着的同時又抵死地說：「嘩！我個心真係離一離呀。喺業務上！你講清楚啲。」十分搞笑。
化身室內設計師
介紹樓盤時軒仔對室內裝修設計亦有一番研究，睇樓期間不時給予很多實質意見。例如會建議在窗台放上一張軟墊，可當作悠閒的咖啡閱讀區；又例如當單位是有柱的格局時，他亦建議可將一邊封起，以作玄關及客飯廳分隔之用。對於地板及地腳線，亦難軒仔唔到，「個地板係屬於複合地板，譬如想換就要成幅換，不過換得地板就一定要換埋地腳線。」雪姨問到原因，軒仔便說：「因為地板要鋪得靚嘅話，一定係地板直接去到牆身下面，跟住先至封地腳線。」雪姨即謂：「你真係好癲呀，真係好清楚！好似帶咗個室內設計師嚟。」
獲雪姨大讚專業
睇完三個樓盤後，軒仔表示帶雪姨睇樓「壓力大到不得了」，雪姨坦言軒仔令她大開眼界，自己學到很多：「講真，我覺得而家成個Youtube界嚟講，帶人睇樓，你真係最專業。」最後，雪姨更給「一日限定地產仔」滿分，她說：「坦白講，喺過去兩年，我都睇過超過一百間嘅樓盤，work with過好多唔同嘅經紀，真係從來冇一個係（你）咁專業。你係會分析埋風水、連室內設計、裝修所有嘢，真係太勁！你令我好有surprise。」
（有片）張敬軒 x 雪姨 一日限定地產仔 雪姨睇樓團
https://www.youtube.com/watch?v=MKE-VSvn75w