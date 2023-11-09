張敬軒X林家謙拉闊音樂會｜軒公聲帶嚴重發炎 叱咤903突宣布延期
張敬軒聲帶嚴重發炎音樂會要改期
張敬軒與林家謙的拉闊音樂會原定於今個星講六（11日）舉行，不過在今天（9日）叱咤903突宣布，張敬軒因生病，演唱會要延期至下周六（18日）。主辦方寫道：
由於張敬軒先生因患上感冒引致上呼吸道及聲帶嚴重發炎，原定於 2023 年 11 月 11 日(本週六) 7 時正於亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena 舉行的《叱咤 903 主辦、Katch 優惠平台呈獻 拉闊音樂會張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》將順延至 2023 年 11 月 18 日(下週六)同時間及地點舉行。
商業電台深感抱歉為觀眾帶來不便，衷心感謝大家的理解和支持。如觀眾未能觀看補場演出，需直接與獲得門票之贊助商查詢，本台在此亦希望張敬軒先生早日康復。
早前張敬軒澳洲站全場萬人大合唱
而張敬軒早前在澳洲舉行一連兩場的「THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會．澳洲站」，這亦是軒仔在不足三年的第五十八及第五十九場演唱會。雖然是首次於澳洲悉尼及墨爾本開show，不過兩場均爆滿，演唱會期間軒仔更走到台下跟觀眾握手，又全場萬人大合唱，將氣氛引爆至最高點。
張敬軒澳站講兩次因covid令到演唱會暫停
在墨爾本站中，軒仔表示觀眾成就了他的一項紀錄，「喺過去三年，連埋今晚，我總共開咗五十八場嘅演唱會。」全場立即報以歡呼聲及掌聲。他又謂過去三年的疫情中，由最初以為「冇事嘅」，到後來愈來愈多封控，到最後更不能外出，就連他的演唱會都受到影響，「一次紅館、一次會展，兩次都係因為covid嘅原因而要暫停。但係好多謝大家、我嘅歌迷，我會盡我最大嘅努力，將每一首喺我過去呢二十年自己嘅音樂生涯當中嘅作品，去同大家分享，再一次多謝今晚每一個朋友遠道嚟『參觀』張敬軒，哈哈。」
除此之外，他又分享自己初入行時的種種經歷與感受，特別是首次見到自己名字及樣貌於卡拉OK中出現，「我一到夜晚就好性感，呀！唔係！好感性。我記得做歌手最開心嘅時間係乜嘢呢？就係聽到我嘅朋友、同事喺卡拉ok唱我自己嘅歌，我第一次喺卡拉OK嘅system入面見到我自己個名同埋自己個樣，就覺得好有成就感。直至近年，我見到自己個名但係張相唔係我，嗰種感覺真係好特別！」
張敬軒為見Fans因此患上感冒
歌迷的熱情除了在場內，更延續至演唱會後的場外，墨爾本站一場結束後，過百歌迷於場外守候軒仔，雖然現在澳洲是夏天，但日夜溫差極大，晚上只得八度，不過軒仔亦冒着低溫到場外見守候多時、來自澳洲各城市的fans一面，十分暖心。不過軒仔亦因此患上感冒，所以出發到悉尼一站途中他亦立即服食了強力感冒藥，幸好藥力見效，第二日悉尼站能以最佳狀態示人，更與歌迷來個萬人大合唱，狀態大勇。
兩場演唱會圓滿結束，歌迷紛紛於網上留言表示雖然軒仔帶病演出，但表演仍十分精彩；又謂他一個星期內走三場，分別是新加坡的音樂節、澳洲兩場演唱會，加上氣候差異，十分辛苦，show後要好好休息；亦有歌迷感動表示很少香港歌手會到澳洲開show，但其實澳洲已有不少華人定居，兩場的澳洲演唱會引來眾多已定居的華人進場支持，多謝軒仔帶給他們一個開心的晚上；除此之外，亦有歌迷謂軒仔在演唱會場內從「山腳」走到上「山腰」跟他們近距離見面，令他們超級感動。
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