有片﹗張敬軒教潮語令林明禎爆粗 被大馬女神電暈： 人靚講咩都冇事﹗
張敬軒活躍於社交網，近日推出網上節目《軒公敲碗》，首集嘉賓請來大馬女神林明禎，軒仔用時下潮語考對方，搞到女神鏡頭前誤爆粗，場面惹笑﹗林明楨對住軒仔不停使出冧招，搞到張敬軒都無力招架，冧笑話：「你話攞唔攞命﹗」
文：東方新地｜圖：《軒公敲碗》截圖
文：東方新地｜圖：《軒公敲碗》截圖
張敬軒教林明禎港式潮語
張敬軒的全新網上綜藝節目《軒公敲碗》日前推出，首集嘉賓請來「大馬女神」林明禎。為歡迎女神遠道而來，張敬軒便特地帶她品嚐香港的地道美食。
張敬軒笑林明禎壞過凱婷
首站便到香港出名的茶餐廳食沙嗲牛肉麵及叉燒飯，開餐前，張敬軒便拿出一系列的潮語考考林明禎，例如「6uo」、「A380」、「Fam J」及「Sodiasm」等等，考驗林明禎時令對方爆粗，軒仔笑指對方「壞過凱婷」，不過在女神溫柔的演繹下卻有不同效果，張敬軒冧爆話：「人靚講咩都冇事﹗」
林明禎狂電張敬軒 示範女神式食叉燒飯
當食叉燒飯時，張敬軒謂覺得林明禎的鏡頭感很好，讓她向著鏡頭示範最漂亮的吃飯角度；軒仔又問她為甚麼雙眼會發光這麼漂亮？林明禎便答：「因為我看到你。」軒仔馬上「紅都面晒」，隨後明禎補充，「或者你可以說：『因為我的眼裡只有你。』」冧得軒仔暈得一陣陣。
林明禎要求張敬軒「教我吹東西」
食完沙嗲牛肉麵及叉燒飯後，張敬軒便帶林明禎到有「香港小士林夜市」之稱的西灣河太安樓繼續食，包括：咖喱魚蛋、腸仔、齋、牛雜蘿蔔及雞蛋仔等，買完地道小食後，二人便到車上食，由於食物太燙，林明禎嘗試放了兩次入口也未能成功，軒仔問到：「小時候就是這樣（吹涼食物）的嗎？」明禎回答：「那你教我怎麼吹東西？」軒仔先呆了一下，並露出「尷尬而不失禮的微笑」有味笑話，「我為甚麼要教你吹東西？」林明禎大笑：「為甚麼總是想到別的地方去？」最後軒仔也正經地示範如果把熱燙燙的食物吹涼，十分搞笑。