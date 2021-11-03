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有片﹗張敬軒教潮語令林明禎爆粗 被大馬女神電暈： 人靚講咩都冇事﹗

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撰文：東方新地

張敬軒活躍於社交網，近日推出網上節目《軒公敲碗》，首集嘉賓請來大馬女神林明禎，軒仔用時下潮語考對方，搞到女神鏡頭前誤爆粗，場面惹笑﹗林明楨對住軒仔不停使出冧招，搞到張敬軒都無力招架，冧笑話：「你話攞唔攞命﹗」
文：東方新地｜圖：《軒公敲碗》截圖

張敬軒教林明禎港式潮語

張敬軒的全新網上綜藝節目《軒公敲碗》日前推出，首集嘉賓請來「大馬女神」林明禎。為歡迎女神遠道而來，張敬軒便特地帶她品嚐香港的地道美食。

張敬軒 林明禎 軒公敲碗
林明禎當聽到全程要講廣東話，即時瞪大對眼，相當可愛﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
張敬軒請來林明禎任首集嘉賓，見面時，林明禎尊稱對方做「軒公公」，張敬軒無奈話：「是旦啦﹗」，相當搞笑﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）

張敬軒笑林明禎壞過凱婷

首站便到香港出名的茶餐廳食沙嗲牛肉麵及叉燒飯，開餐前，張敬軒便拿出一系列的潮語考考林明禎，例如「6uo」、「A380」、「Fam J」及「Sodiasm」等等，考驗林明禎時令對方爆粗，軒仔笑指對方「壞過凱婷」，不過在女神溫柔的演繹下卻有不同效果，張敬軒冧爆話：「人靚講咩都冇事﹗」

張敬軒 林明禎 軒公敲碗
張敬軒考林明禎「6uo」點讀同點解，提示對方將字掉轉便得到答案，不虞有詐的林明禎照讀，不慎爆粗仍懵然不知﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）

林明禎狂電張敬軒 示範女神式食叉燒飯

當食叉燒飯時，張敬軒謂覺得林明禎的鏡頭感很好，讓她向著鏡頭示範最漂亮的吃飯角度；軒仔又問她為甚麼雙眼會發光這麼漂亮？林明禎便答：「因為我看到你。」軒仔馬上「紅都面晒」，隨後明禎補充，「或者你可以說：『因為我的眼裡只有你。』」冧得軒仔暈得一陣陣。

張敬軒 林明禎 軒公敲碗
林明楨點菜時指想食叉燒飯、沙嗲牛肉麵，張敬軒問佢可以食咁多肥膩食物？林明禎即望實軒仔答：「為咗你我可以﹗」（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
林明禎令張敬軒毫無招架能力，被電暈得一陣陣﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
落單時被問到是否要半肥瘦叉燒時，林明禎挺起胸膛指要像她一樣瘦﹗張敬軒忍唔住在旁邊笑﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
林明禎示範女神式食叉燒飯﹗睇到成個鏡頭都布滿心心﹗女神果然名不虛傳﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）

林明禎要求張敬軒「教我吹東西」

食完沙嗲牛肉麵及叉燒飯後，張敬軒便帶林明禎到有「香港小士林夜市」之稱的西灣河太安樓繼續食，包括：咖喱魚蛋、腸仔、齋、牛雜蘿蔔及雞蛋仔等，買完地道小食後，二人便到車上食，由於食物太燙，林明禎嘗試放了兩次入口也未能成功，軒仔問到：「小時候就是這樣（吹涼食物）的嗎？」明禎回答：「那你教我怎麼吹東西？」軒仔先呆了一下，並露出「尷尬而不失禮的微笑」有味笑話，「我為甚麼要教你吹東西？」林明禎大笑：「為甚麼總是想到別的地方去？」最後軒仔也正經地示範如果把熱燙燙的食物吹涼，十分搞笑。

張敬軒帶林明禎去掃街﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒帶林明禎去掃街﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
張敬軒和林明禎掃完街後上車享受香港地道小食﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
林明禎請張敬軒「你教我如何吹東西﹗」（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）
張敬軒 林明禎 軒公敲碗
張敬軒示範如何把食物吹涼﹗（圖片來源：《軒公敲碗》截圖）

有片﹗睇女神點電暈張敬軒：

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