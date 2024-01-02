張敬軒叱咤高EQ回應林海峰「前浪推後浪」論 嘆好難攞我最喜愛的男歌手
叱咤樂壇2023｜張敬軒高EQ回應「前浪推後浪」論
林海峰台上講過今年有光B同張敬軒「前浪」衝擊「後浪」 歌手，面對這個反向競爭，張敬軒高EQ回應：「我而家都暈晒浪我都唔知係咩浪，反正我自己要係一個浪囉」，張敬軒直言自己都有迷失時候，「有時係一個選擇嚟㗎，有時喺呢行當過咗一兩年，當個運冇咗、啲歌唔去、或者自己嘅創作時不與我，就會好容易會氣餒同埋會跌入一個自己嘅做比自己嘅小天地，我都有亂諗嘢嘅時候。」
叱咤樂壇2023｜張敬軒感謝「光B」陪伴殺入5強：氣氛好玩好多
被問到擊敗「光B」會否有點不好意思，張敬軒反而更感激「光B」呢位長輩的支持：「其實我覺得好早階段開始光哥已經讓賽，佢特登已經有同我講，打俾我話投同你一票啊，同埋其實我自己今次係有咗光哥個氣氛好玩好多，以往我都一個人，好似往年咁，剩返我一個對住MIRROR，就會覺得我要好審慎，呢一鋪有尹光哥哥陪我好似溝淡咗。」他又以讀書形容得獎：「呢個同我細個讀書嘅時候好似，我都唔係最高分嗰個，我亦都冇話特別邊一科特別叻，但平均分OK，所以每一科老師都唔討厭我。」
叱咤樂壇2023｜尹光出post感謝張敬軒
尹光於頒獎禮後，在IG出post恭喜打敗自己奪得「我最喜愛男歌手」的張敬軒：「今晚好高興 多謝有幸出席呢個盛事 非常出色👍🏼👍🏼恭喜哂軒公🎉 實至名歸！」
叱咤樂壇2023｜相隔十年再封王張敬軒：有啲陌生同熟悉
至於林海峰頒獎一刻狂嗌張敬軒，被問怕唔怕又畀佢玩：「台上嗌咗我個名兩次，我又覺得冇嘢喎，要提『張敬軒』嘅Air Time都唔少錢，同埋我都好開心，我都未試過喺亞博見到自己個名咁大隻字咁多下，我覺得都好威㗎喇，但係冇諗過囉冇諗過之餘，亦都有啲陌生同熟悉，因為我10年前2014年嘅1月1號係我人生第一次攞呢個獎，咁呢10年發生咗好多事，其實我都有諗過離呢個獎項好遠，因為潮流變緊，觀眾嘅審美變緊，我啲fans有年紀變緊，所以變咗唔出奇，每個人嘅路都唔同，有啲人係跑步嘛，可能兩三年就攞獎啦，好似我自己嘅命運要努力耕耘先至有，所以好多謝上帝。」
叱咤樂壇2023｜張敬軒嘆好難攞呢個獎 勝在「有票未為輸」
張敬軒接受訪問重提得獎一刻心情：「好激動呀，好開心呀，因為好難呀！要攞呢個獎已經係一件好困難嘅事，的確MIRROR嘅呼聲同埋fans好落力幫佢哋拉票啊投票咁，但係『有票未為輸』今次落區拉票攻勢老黎」（順利）。」
他更笑指要將拉票行動升級：「所以2024年我會繼續同埋我都會開始去，因為我今次寫揮春或者擺街站嗰啲都唔靚，下次會upgrade一下，我自己會砌一個專門『拉票攞你命3000』，可能有寫揮春、AI寫揮春、仲有電子血壓計，睇吓啲咩利民措施」
叱咤樂壇2023｜張敬軒：我喺連登睇完啲人鬧我都會有唔開心
張敬軒再鼓勵一眾後輩要有良好心態面對得失高低：「啱啱喺台上都唔記得講，我想鼓勵吓一啲後輩，就算我自己做咗咁多年，呢幾年不停咁開演唱會，大家見到我生意上都過得去，其實我都會有迷失，我喺連登睇完啲人鬧我都會有唔開心，但係人就係咁，呢份工福禍相依，你要接受到啲掌聲同讚美，背後就要接受到啲批評，可能佢哋講嘅係啱或者佢鬧得中我，令到自己個人再完善啲，所以喺10年裏面係鍛鍊出嚟嘅一個心態，所以今年有呢個獎，相信係自己人生階段最好嘅時間去接受呢一個獎。」
即睇足本訪問
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！