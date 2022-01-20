張敬軒演唱將延期至5月再度舉行 安排詳情將於2月下旬公佈
文：東方新地｜圖：英皇娛樂提供圖片、[email protected]_music、[email protected]
張敬軒《The Next 20》演唱會延期至五月
特首林鄭月娥於1月5日宣布收緊多項社交距離措施，於1月7日（五）凌晨零時起晚市禁堂食、關閉酒吧和體育處所，以及取消所有大型活動等，為期14天至20日（及後延至2月3日），所有大型活動及非必要聚會要取消，包括本周五舉行的本地漁農美食嘉年華及香港單車節等、本地遊及公海遊亦要暫停。到1月20日，英皇娛樂再次發公告透露，張敬軒《The Next 20》演唱會原定於1月6日至10日，及1月13日至15日的演唱會場次（共8場）暫定執定延期至2022年5月舉辦，並呼籲已購票的觀眾可密切留意英皇娛樂的官方網站、Facebook及IG，延期的詳情會盡快於2022年2月下旬公佈。
張敬軒當時在IG表示：
謝各位朋友、歌迷同我嘅整個製作團隊嘅支持，面對目前嘅疫情，我哋必需以大家嘅健康及公眾防疫安全為Priority。喺目前嘅情況之下，我哋作出咗相關嘅安排。
後續安排會不斷通過我的社交媒體平台、EEG及相關平台公佈。敬請大家留意🙇🏻
再次多謝大家對我嘅支持同鼓勵，我已經萬分滿足！希望疫情盡快散去，我相信我哋好快會再見面！
黃子華 潘燦良《最後禮物》舞台劇
另一方面，樂隊RubberBand在1月7至9日於西九舉行戶外音樂會；盧巧音1月8號舉行麥花臣音樂會亦受到波及。而原定黃子華與潘燦良參演、於1月7起日至22於香港演藝學院歌劇院舉行的《最後禮物》舞台劇(共14場)將會延期、而2022年1月23日至2022年2月25日場次(共26場)則有待政府後續公告後再行安排。
C AllStar有份參與的《Harbour the Sonic》大型戶外音樂會於1月21日舉行，或者未受波及。
AGA首個個人紅館騷原本在2020年舉行，但由於疫情關係而努被迫延期，終於到2022年終於開得成！雖然今次的禁令只維持至1月20日，但若然政府宣在加碼，Aga演唱會恐怕
重溫張敬軒演唱會第一場盛況：
張敬軒演唱會《The Next 20》於12月23日於紅館揭開序幕，張敬軒父母專程來港撐場，老闆楊受成夫婦、周秀娜、溫碧霞、七仙羽（七師傅）、一班英皇的師弟師妹包括曾樂彤、許靖韻、泳兒、吳浩康、艾妮、李靖筠、黎峻、劉若寶（Polly）、周家怡、衛詩雅、彭秀慧等到場支持，並請來天后陳慧琳作首晚嘉賓，High爆全場觀眾。
張敬軒演唱會上以一身閃爆皇上外套登場，皇帝的戰衣內是超Deep V及露背裝，一口氣唱出兩首快歌《Do What You Want》和《You》，並由廿位舞蹈員助陣，全場High爆，之後張敬軒再換上一身藍寶石皇子般的露背西裝性感登場，在熒幕營造的香港街頭夜景下獻唱《騷靈情歌》。
張敬軒演唱會以大量Deep V露背登場
張敬軒連唱六首歌後才開口同觀眾打招呼，邊鞠躬答謝邊笑住講：「多謝大家！ 我拜八角先！」全場觀眾即報以歡呼聲，之後張敬軒又笑住話：「正所謂『趁著青春留倩影』，呢啲大Deep V同大露背唔係見得好多次。大家有得影就好影啦﹗」
張敬軒演唱會 邊唱《青春常駐》邊喊
張敬軒演唱會第二部份，軒仔用舞台劇感覺，身穿白色戰衣，以一首《天才兒童1985》與台上代表著他童年的自己對話，也帶出了每個人也需要好好面對自己的《內在小孩》，引導觀眾反思，令現場不少觀眾震憾及感動。小演員口中的一句「軒仔可否不要老」，令張敬軒唱《青春常駐》唱到最後忍不住眼淚，邊喊邊唱，感動到觀眾一齊喊。
張敬軒爆「姐姐」幫手剃毛大讚手勢好
上次《盛樂》軒仔有「姐姐」早餐「加持」，今次「姐姐」原來有更大貢獻，軒仔載歌載舞後爆出：「過去演唱會，我只係會剃腳毛，因為趕住換衫換鞋時，怕被拉鍊拉到好痛，但今次啲衫露背Deep V又背心，我唯有剃曬加拿大(胳肋底) 毛﹗」張敬軒笑笑口話呢項「大工程」並不是去美容院，操刀的竟然是屋企的「姐姐」，所以張敬軒在台上特別鳴謝「姐姐」剃，仲笑住話：「佢手勢幾好，『姐姐』會剃住問我『Sir, are you hurt ?』我就答『No， I feel good…』不過臨開騷前一晚，我返到屋企太夜，『姐姐』瞓咗，要自己補幾刀，所以就剃損咗個胳肋底﹗」笑到全場觀眾肚痛。
被陳慧琳指好Dry
到嘉賓環節，軒仔第一晚請來天后陳慧琳，Kelly一出場，即換來震憾歡呼，兩人合唱《紀念日》後，Kelly搞笑問軒仔，三年前演唱會請佢做嘉賓，今年又請，係咪圈中人緣唔好冇朋友？軒仔笑答: 「咁我鐘意你嘛！我細細個就聽你啲歌，最鐘意《誰願放手》，呢首歌紀念了我情竇初開，十月芥菜的情懷。」Kelly即化身小小八卦師奶笑問：「嘩，初戀呀？佢放手定你放手？」軒仔被逼供下答：「大家一齊放手囉。」Kelly又再追問：「其實我諗唔通你做咩叫我唱《紀念日》？我同你有咩好紀念？我今晚見你個樣，終於諗到啦，係因為你Dry！呢首歌係我初出道同馮德倫組嗰隊Dry組合推出嘅歌，你重唔係Dry？」笑死觀眾。
張敬軒被觀眾起哄娶七師傅：下世投胎做你老公﹗
演唱會期間，張敬軒感謝同公司兄弟姐妹來捧場之外，又多謝女神周秀娜及謝七師父（七仙羽），台下即有觀眾叫軒仔咀七師父，又叫他「娶佢！」軒仔抵死笑稱：「因防疫限制唔咀得！」又話因為防疫規例不可隨便結婚，「下世啦，我投胎做你老公！真係大吉利是，喺紅館個台特別容易講錯嘢！」引爆全場笑聲。此外，張敬軒談到今年樂壇成績時引用姜濤一句:「用作品說話﹗」又指自己雖然在商台叱咤頒獎禮「我最喜愛男歌手」中成為「中青年唯一代表」，但感恩近年能在年輕一代身上學習。
要求360纜車拉近觀眾距離
來到觀眾大合唱時間，張敬軒坦言非常喜歡上次容祖兒演唱會有架360纜車，可與山頂位觀眾近距離接觸，所以今次開騷都有架車仔，連接《櫻花樹下》、《酷愛》、《餘震》，這三首歌，他坐著吊車升上山頂同歌迷大合唱，歡樂氣氛滿場。