張敬軒演唱會2022｜12月十場Side Track跨年騷將重本製作！

張敬軒演唱會2022｜張敬軒將在12月20至1月2日會展舉行共10場跨年騷，繼今年5月順利完成20週年演唱會後，軒仔準備為20週年再做一個大總結！今次大會海報在飛機上面拍攝，軒仔仲話今次由紅館飛到灣仔會展，交通好方便！演唱會主題都好有意思，軒仔希望同歌迷一起重遊20年的回憶！