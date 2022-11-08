張敬軒演唱會

張敬軒演唱會2022｜12月十場Side Track跨年騷將重本製作！

最新娛聞
PY

廣告

張敬軒演唱會2022｜張敬軒將在12月20至1月2日會展舉行共10場跨年騷，繼今年5月順利完成20週年演唱會後，軒仔準備為20週年再做一個大總結！今次大會海報在飛機上面拍攝，軒仔仲話今次由紅館飛到灣仔會展，交通好方便！演唱會主題都好有意思，軒仔希望同歌迷一起重遊20年的回憶！

張敬軒《Revisit》為出道20週年畫上完美句號

今次軒仔話由紅館飛到過灣仔會議展覽中心：「係呀我今次飛灣仔，交通好方便，因為有東鐵線，哈哈。我地之前做完26 場二十週年演唱會，歌迷話我重有好多歌未唱，重想聽，所以見時間又ok ，好多方面都配合到，所以就決定不如一齊為呢個20週年寫上一個完美句號啦。 演唱會用《Revisit》，這個字中文解作舊地重遊。所以這個演唱會，我將帶領大家，用我的歌同大家一起重遊20年的回憶。對人對事對青春一齊來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」

張敬軒演唱會
今次軒仔話由紅館飛到過灣仔會議展覽中心（圖片來源：英皇娛樂提供）

張敬軒《Revisit》重本製作 唔會剩係唱Side Track

今次做三面台，軒仔謂他已經好幾年沒有做過三面台，都非常有新鮮感。「今次我地都好大制作，好重本。首先係音響方面，保証每一個觀眾會有聽覺上最高之享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱 Side Track，雖然好多歌迷話好多 Side Track想聽，但係今次係重遊20週年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」

今次海報是包了一個大形機艙拍攝場景，三年未上過飛機，軒仔話上機有點陌生感覺，不過他亦真的非常期待可以飛，所以一做完這個騷，他就會馬上飛去旅行。

張敬軒演唱會
今次做三面台，軒仔謂他已經好幾年沒有做過三面台，都非常有新鮮感（圖片來源：英皇娛樂提供）
張敬軒演唱會
軒仔話今次將會重本製作，大家敬請期待！（圖片來源：英皇娛樂提供）

張敬軒《Revisit》演唱會2022｜東亞信用卡優先訂票+公開發售連結

持東亞銀行信用卡可於11月16日優先訂購門票，而22日公開發售！Sundaykiss為你整合張敬軒演唱會2022門票價錢、座位表等，想搶飛的張敬軒 fans必定要留意！

張敬軒演唱會2022《Revisit》詳情
日期 12月20至1月2日（共十場）
時間 8:15pm（12月20、21、23、25至27日）
9:30pm（12月24及31日）
3:00pm（1月1至2日）
地點 香港會議展覽中心 HALL 5BC
門票票價 $980、$680、$580
東亞銀行持卡人優先訂票日期 11月16日至18日
公開發售日期 11月22日
張敬軒演唱會 張敬軒將在12月20至1月2日會展舉行共10場誇年騷!
張敬軒將在12月20至1月2日會展舉行共10場誇年騷!（圖片來源：[email protected]

張敬軒演唱會2022｜東亞信用卡優先訂票

張敬軒演唱會2022｜優先訂票
日期 11月16日至18日
時間 待公布
信用卡 東亞信用卡

張敬軒演唱會2022｜公開發售

張敬軒演唱會2022｜公開發售
日期 11月22日
時間 待公布
購票平台 快達票

公開發售：

張敬軒演唱會2022｜座位表

雖然張敬軒演唱會2022還未公布確實座位表，但軒仔表示今次將做三面台，軒仔謂他已經好幾年沒有做過三面台，都非常有新鮮感。

張敬軒指：「今次我地都好大制作，好重本。首先係音響方面，保証每一個觀眾會有聽覺上最高之享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱 Side Track，雖然好多歌迷話好多 Side Track想聽，但係今次係重遊20週年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」

張敬軒演唱會2022｜重遊20年回憶

張敬軒演唱會用《Revisit》，解作舊地重遊。張敬軒將利用演唱會帶領大家，用歌與大家一起重遊20年的回憶。

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

圖片來源：英皇娛樂提供

讀者留言

熱門文章

 