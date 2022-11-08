張敬軒演唱會2022｜12月十場Side Track跨年騷將重本製作！
張敬軒《Revisit》為出道20週年畫上完美句號
今次軒仔話由紅館飛到過灣仔會議展覽中心：「係呀我今次飛灣仔，交通好方便，因為有東鐵線，哈哈。我地之前做完26 場二十週年演唱會，歌迷話我重有好多歌未唱，重想聽，所以見時間又ok ，好多方面都配合到，所以就決定不如一齊為呢個20週年寫上一個完美句號啦。 演唱會用《Revisit》，這個字中文解作舊地重遊。所以這個演唱會，我將帶領大家，用我的歌同大家一起重遊20年的回憶。對人對事對青春一齊來遊歷一次，我相信歌迷同我一樣，會有好多回憶。」
張敬軒《Revisit》重本製作 唔會剩係唱Side Track
今次做三面台，軒仔謂他已經好幾年沒有做過三面台，都非常有新鮮感。「今次我地都好大制作，好重本。首先係音響方面，保証每一個觀眾會有聽覺上最高之享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱 Side Track，雖然好多歌迷話好多 Side Track想聽，但係今次係重遊20週年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」
今次海報是包了一個大形機艙拍攝場景，三年未上過飛機，軒仔話上機有點陌生感覺，不過他亦真的非常期待可以飛，所以一做完這個騷，他就會馬上飛去旅行。
張敬軒《Revisit》演唱會2022｜東亞信用卡優先訂票+公開發售連結
持東亞銀行信用卡可於11月16日優先訂購門票，而22日公開發售！Sundaykiss為你整合張敬軒演唱會2022門票價錢、座位表等，想搶飛的張敬軒 fans必定要留意！
|張敬軒演唱會2022《Revisit》詳情
|日期
|12月20至1月2日（共十場）
|時間
|8:15pm（12月20、21、23、25至27日）
9:30pm（12月24及31日）
3:00pm（1月1至2日）
|地點
|香港會議展覽中心 HALL 5BC
|門票票價
|$980、$680、$580
|東亞銀行持卡人優先訂票日期
|11月16日至18日
|公開發售日期
|11月22日
張敬軒演唱會2022｜東亞信用卡優先訂票
|張敬軒演唱會2022｜優先訂票
|日期
|11月16日至18日
|時間
|待公布
|信用卡
|東亞信用卡
張敬軒演唱會2022｜公開發售
|張敬軒演唱會2022｜公開發售
|日期
|11月22日
|時間
|待公布
|購票平台
|快達票
張敬軒演唱會2022｜座位表
雖然張敬軒演唱會2022還未公布確實座位表，但軒仔表示今次將做三面台，軒仔謂他已經好幾年沒有做過三面台，都非常有新鮮感。
張敬軒指：「今次我地都好大制作，好重本。首先係音響方面，保証每一個觀眾會有聽覺上最高之享受，另外視覺上都會好靚，聖誕新年是開心日子，所以成個騷不會似上一次咁heavy，會歡樂好多。另外都一定唔會剩係唱 Side Track，雖然好多歌迷話好多 Side Track想聽，但係今次係重遊20週年的歌，所以經典的好聽的都會唱。」
張敬軒演唱會2022｜重遊20年回憶
張敬軒演唱會用《Revisit》，解作舊地重遊。張敬軒將利用演唱會帶領大家，用歌與大家一起重遊20年的回憶。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略