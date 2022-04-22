張敬軒演唱會宣布5月重新啟動 餘下場數加開一倍報答粉絲
張敬軒找數重返紅館開騷
2022年1月張敬軒的跨年演唱會因疫情而暫停，有8場已經購票觀眾未能進場欣賞，張敬軒及主辦單位英皇娛樂答應大家一定補場，終於可以兌現承諾。演唱會將於2022年5月10日至29日舉行16場演唱會。
演唱會有少量門票公開發售 5月4日撲飛
張敬軒重返紅館跟大家見面，由本來8場增至一倍，原因是座位安排會因應政府防疫條例，入座人數只可以是全館人數的一半，相連座位不得超過四個，跟年頭的防疫條例入座七成人數不同，為了不會令堅持不退票的歌迷們失望，張敬軒決定唱多一倍場數，以報答大家的支持。為因應這個重新調配座位安排，大會有少量門票會作公開發售 ，曾經錯過，或退票後想再欣賞張敬軒演唱會飛的朋友，留意5月4號開始撲飛﹗
換票注意細則
為配合政府防疫規定，英皇娛樂需重新編排所有持有之前演唱會門票之座位及印製全新門票以作補場之用，所以持有原本取消演唱會門票的觀眾，請留意英皇娛樂官方公佈之補票細則，於2022年5月2日至9日期間，帶同門票對應相關日期，前往紅館換領新的入場門票。為報答大家對張敬軒的支持，於5月2日至9日期間換票的朋友，會獲得限量紀念品一份。
為體恤持票人士於對換門票日子，有機會因工作或其他原因未能於換領日期前往換領，大會亦於網上設有對應調配門票一覽表，觀眾朋友可於演出當日早點到紅館作換領，不過提醒即場換票觀眾，要看清楚門票最新對應日期，及預備提早時間到紅館進行相關手續 ，千萬不要錯過日子，假如錯過調配日期大會將不會再補發門票。
演唱會跟足政府防疫指引
英皇娛樂會於紅館場內的安排，會跟政府防疫指引，做足防疫措施，以確保安全。 此外所有入場觀眾，必須遵守政府公佈最新的防疫預防措施及保持適當的社交距離（包括但不限於身處場地期間全程佩戴自備口罩、掃描「安心出行」二維碼，及符合「疫苗通行證」的規定），否則主辦方有權拒絕相關人士進場。除獲豁免人士外，觀眾須在進入場館前利用手機掃描「安心出行」二維碼；亦須符合「疫苗通行證」指示下適用於公眾娛樂場所的規定。所有進入表演場地的人士，必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並按場館人員要求出示相關文件以供掃描。有關「疫苗通行證」最新資訊及接種要求，詳情請參考「疫苗通行證」專題網站( www.vaccinepass.gov.hk)。有關換領新門票詳細資料, 請上eeg.zone瀏覽
常見問題
張敬軒演唱會加開場數何時開賣？
因應政府防疫條例，大會需重新調配座位安排，因此只有少量門票作公開發售⋯⋯詳情請看
張敬軒演唱會為何需要換票？
因應政府防疫條例，大會需重新調配座位安排，因此持有原本門票需被取消，請留意英皇娛樂官方公佈之補票細則⋯⋯詳情請看