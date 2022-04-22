張敬軒演唱會宣布5月重新啟動 餘下場數加開一倍報答粉絲

張敬軒去年尾舉行的跨年演唱會《AIA呈獻 The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，今年1月因疫情告暫停，餘下8場未能如期舉行﹗張敬軒現宣布將於下月重返紅館補場，更由8場變成16場，以報答粉絲﹗