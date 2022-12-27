張敬軒初步確診 演唱會餘下五場需要延期：辜負咗大家真係好對唔住
「張敬軒先生初步確診新型冠狀病毒感染」
今天（27日）英皇娛樂在社交平台公布張敬軒初步確診，內容如下：「因張敬軒先生初步確診新型冠狀病毒感染，現張敬軒先生按相關防疫規定正接受隔離。就原定於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉辦之“Revisit張敬軒演唱會” 2022年12月27日、12月30日、 12月31日、 2023年1月1日及2023年1月2日(共5場) 場次，主辦方將延期舉辦。」
張敬軒好內疚「辜負咗大家一番心意真係好對唔住」
張敬軒也在IG發布了一張單膝跪下來的照片，表示歉意，他寫道：「對於餘下五塲嘅各位已經購票的嘅觀眾我覺得萬分抱歉，好多謝大家的嘅支持。知道這呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意真係好對唔住。我會盡快養好身體，另摘日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦都要向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒！最後，要再一次多謝過去六塲前嚟支持嘅朋友！大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！」
粉絲為張敬軒打氣
而一眾粉絲則在IG為他留言打氣，寫道：「等幾耐都等！一定要痊癒先可以再表演！」、「張生要好好休息，好快無事㗎」、「我地等你，好好休息」。
昨晚（26日）Boxing Day，張敬軒依然落力於舞台上演出，來到最後還因為觀眾的熱情，一共安歌三次，觀眾叫他清唱，他笑言，「不如出年又開啦…哎也唔會過來收禮物啦，其實我係唔掂得你哋禮物架，我冇載口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，重係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你地集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」沒料到軒仔一語成籤，最終都要無奈暫停今次演出。希望他早日康復，演唱會總監馮貽柏表示，大會將盡力協調一切，以軒仔健康為先，同步協調場地日期之後，會盡快通知歌迷補場安排。
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