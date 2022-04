張敬軒宣布5月重新啟動紅館騷 餘下場數加開一倍報答粉絲

張敬軒去年尾舉行的跨年演唱會《AIA呈獻 The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》,今年1月因疫情告暫停,餘下8場未能如期舉行﹗張敬軒現宣布將於下月重返紅館補場,更由8場變成16場,以報答粉絲﹗