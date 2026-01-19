張敬軒獲楊受成送金牌 大膽回應45歲做絕育手術爭議：唔用就斷捨離
兩個半月神隱後突然現身收金牌
張敬軒中午現身灣仔英皇珠寶，聯同楊受成、楊政龍、楊諾思進行witHins全新珠寶系列宣傳儀式。由於軒仔已有兩個半月沒有公開露面，現場大批fans擠滿軒尼詩道，有歌迷昨晚已到場守候排通宵見偶像，場面墟冚。活動上，軒仔獲老闆楊受成送上徐悲鴻手筆的獨一無二駿馬金牌，他立即抵死講「馬上封….侯」，之後又為3位幸運fans戴戒指、戴頸鏈，當粉絲們戴上其珠寶產品離場時，軒仔戲言「強制購物」。期間他又不停向粉絲放電，現場尖叫聲不斷，有人大叫話「要call白車」。
張敬軒爆投資百萬製作最揼本新碟
活動結束後，軒仔接受訪問透露想設計傢俬，想有自己設計大床、梳化，自言有輕微脊椎毛病，所以對床褥、枕頭要求比較揀擇，同事們揀床上用品都會問他意見。被問是否「床上專家」時，軒仔即答「我少咗出嚟，啲訪問咁難做，我諗我係寢室專家」。他透露年底分別飛到美國及赴韓國錄音，上次睇完MAMA頒獎禮，好希望香港可以有同樣規模的頒獎禮，今次順道作一些交流。軒仔又爆料全新專輯會邀請他自己很仰慕的國際音樂人合作，投資百萬位數製作，是入行以來最高成本唱片。
45歲生日前夕回應絕育手術爭議
2月1日是軒仔的45歲生日，談到有粉絲考古，翻出他在2008年的一個訪問，當時軒仔提到聽說男人45歲後做絕育手術對前列腺好，笑言「睇吓仲用唔用，唔用就斷捨離啦」，卻要考慮「係咪將啲有用嘅嘢留俾有需要嘅人」。原來在18年前的訪問中，當時未滿30歲的張敬軒曾透露屋企唐狗意外搞大鄰居愛犬，令他笑言要安排愛犬做絕育手術，隨後更分享坊間傳聞「我聽人話，男人如果過咗45歲後做絕育手術，好似前列腺冇咁易有事」。當年血氣方剛的軒仔更大讚自己身強力壯，深信40歲之後仍然有力傳宗接代「唔會囉！我有做開運動，老而彌堅，遺傳到老竇咁好健康」。
軒仔坦言習慣獨行俠沒時間拍拖
談到感情生活，軒仔指可能習慣做獨行俠，經常自出自入，音樂、學校的工作每天都花他十幾小時，坦言沒時間分享予其他人「我將45歲了，感恩有粉絲和工作，真的沒時間拍拖和上網同人嘈交了」。提到粉絲「考古」他早年訪問稱45歲做絕育手術，是否要把握時間爭取感情生活時，軒仔笑言「而家同絕育都無分別啦！始終人在不同階段有不同想法，不知道45歲仲捐唔捐得呢？用得唔好嘥」。
網民熱議軒仔絕育倒數引爆笑回憶
粉絲日前竟然為偶像邁入「絕育倒數」，並晒出一張17年前張敬軒受訪問的截圖道「張敬軒絕育倒數Day38」，令當年的豪語再次掀起熱話。網民紛紛留言「軒仔當年真係好有信心」、「17年前的訪問竟然咁準時應驗」、「軒仔而家真係要考慮下啦」，亦有網民笑言「用得唔好嘥真係金句」。