張敬軒獲楊受成送金牌 大膽回應45歲做絕育手術爭議：唔用就斷捨離

44歲張敬軒突然現身灣仔英皇珠寶宣傳新珠寶系列，消失兩個半月後首度公開露面即獲老闆楊受成送上徐悲鴻手筆駿馬金牌厚禮，現場大批粉絲擠爆軒尼詩道通宵守候。然而最令人震驚的是，軒仔竟然親口回應18年前關於45歲做絕育手術的爆笑訪問，更大膽表示「睇吓仲用唔用，唔用就斷捨離啦」，引發全場哄動！