張敬軒夥拍英皇珠寶推出全新珠寶系列 化身「痴身男神」被粉絲「私有化」
張敬軒首度透過鑽飾設計呈現真實自己
繼「Core and Encore」系列後，張敬軒再度與英皇珠寶攜手合作推出全新珠寶系列「witHins」。系列靈感源自內在靈魂，以「喚醒內心真我」為創作核心，鼓勵每個人無需取悅他人、迎合潮流。張敬軒在發布會上表示，今次是他首次透過鑽飾設計呈現最真實的自己，這不僅是珠寶首飾，更是一種自我表達的藝術形式。他分享道「珠寳其實係一種好私密嘅配件，每個人日常嘅搭配同佩戴方式就好似向人展露緊自己嘅內心世界，除咗出席活動，我私下都會隨住自己心情嘅變化，配搭唔同嘅首飾。」
廣告拍攝無劇本自然流露「男兒淚」
「witHins」系列細分為「HYPE」、「HOPE」、「HALO」三個主題，廣告片特別為每個主題打造專屬場景，並結合六種張敬軒真情流露的情緒狀態。整個拍攝過程沒有既定劇本，讓他毋須刻意演繹，只需盡情做回自己。活動中更首次公開廣告拍攝花絮，當中一幕張敬軒為培養情緒而落下「男兒淚」，畫面相當動人。張敬軒打趣道「本身導演畀支紅色眼藥水我，我其實係驚到喊，因為唔係我代言嗰隻，所以我決定自己嚟。」短時間內要醞釀多種情緒，他坦言拍攝時已使出渾身解數，形容整個過程猶如參加電影casting，更笑稱「拍完都需要啲時間先出到戲」。
黑雨警告險取消拍攝全隊冒險趕工
張敬軒更分享拍攝當日的難忘經歷，原來拍攝當朝早掛了黑色暴雨警告，到處都水浸，差點要取消拍攝。但整個團隊上下好齊心，一轉紅雨個個冒住濕身的風險趕去片場，真係好熱血。雖然遲了幾個鐘開始，但拍攝非常順利，OT得好少，大家都好專業。這種專業精神和團隊合作，令整個拍攝過程更加順暢，最終呈現出令人滿意的廣告效果。
楊受成博士贈送徐悲鴻駿馬圖金牌
適逢馬年將至，英皇集團主席楊受成博士於活動上特別向張敬軒贈送以徐悲鴻《駿馬圖》為靈感設計的足金藝術金牌，寓意深遠。楊博士送禮時表示，知道軒仔一向有藝術品味，熱愛中國文化，亦寫得一手好書法，因而精心挑選這份別具藝術價值的禮物，同時預祝他在馬年馬到功成，創作靈感有如萬馬奔騰，源源不絕。張敬軒收到禮物後，除感謝楊博士之餘，亦表示「我會好好收藏，今年我亦會好似呢隻好fit嘅馬咁去跑，開始返自己各個範疇的事業。」
AR濾鏡技術讓粉絲「私有化」偶像
「witHins」珠寶形象破格，採用炫黑電金及以輕巧、無焊點無縫接、不易變形、堅韌耐磨為特點的5D足金技術打造獨特的時尚感。系列產品亦融入AR技術，附有專屬二維碼，以手機掃描即可啟動AR濾鏡與張敬軒合照，讓粉絲可隨時隨地與「最痴身男神」互動。談到有粉絲分享購買產品後首日已使用濾鏡與偶像合照上百次，張敬軒笑言「我相信係個濾鏡影到大家好靚啫！買一件witHins產品就『私有化』咗我咁，好抵呀！」引來全場笑聲。
張敬軒親自為粉絲搭配珠寶寵粉力爆燈
是次活動更特設寵粉環節，除了邀請首批購買系列產品的忠實顧客外，粉絲亦可透過參與英皇珠寶於社交平台舉辦的問答遊戲，或上載佩戴「witHins」首飾展現自我風格的照片完成任務，贏得活動入場資格。活動現場張敬軒更為三位幸運粉絲按其個人風格用心搭配「witHins」珠寶，他表示粉絲太緊張，僵硬猶如紙板，笑料百出。活動後亦著工作人員安排與場内所有粉絲合影，寵粉力驚人，充分展現他對粉絲的重視和關愛。