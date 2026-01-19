張敬軒夥拍英皇珠寶推出全新珠寶系列 化身「痴身男神」被粉絲「私有化」

張敬軒久違現身灣仔珠寶店，戴上全新「witHins」系列閃耀登場，知道粉絲早早「包圍」門店守候，他特意先和在場粉絲互動感謝支持，隨即引來全場尖叫聲墟冚！這位「痴身男神」今次夥拍英皇珠寶推出珠寶系列，更透過AR濾鏡技術讓粉絲隨時隨地與偶像合照，笑言被粉絲「私有化」超抵玩，寵粉力度驚人。