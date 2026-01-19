張敬軒爆蔡卓妍戀愛幸福肥 7字回應Lolly Talk過檔傳聞
張敬軒今日中午現身灣仔英皇珠寶宣傳新珠寶系列，獲老闆楊受成送上徐悲鴻手筆駿馬金牌，現場大批粉絲擠爆軒尼詩道。不過最引人注目的，是軒仔更爆料同門師妹蔡卓妍戀愛後「幸福肥」，以及澄清與人氣組合Lolly Talk的關係傳聞。
蔡卓妍戀愛後幸福肥張敬軒大讚男友可靠
談到同門師妹蔡卓妍認愛健身教練林俊賢（Elvis），軒仔爆料阿Sa目前好開心，亦好需要人錫，所以最近被男友錫到肥咗。他透露早已認識男方，大讚Elvis可靠有擔當，「知道她肥了，我未見過蔡卓妍肥，證明她是幸福肥！」軒仔更笑言「拉鍊兒」容祖兒已和外界分享很多關於阿Sa的戀情，形容這是開心事。當被問有否與蔡卓妍分享自己的感情事時，他直言最近半年好少見，在群組也是談工作，「臨近新年是時候大家聚一聚！」
Lolly Talk過檔傳聞張敬軒澄清只係畀意見
早前有傳張敬軒穿線為人氣組合Lolly Talk鋪路加入英皇，軒仔今日正式澄清：「佢哋上次去日本表演，有上嚟我哋工作室綵排，有一段時間冇見佢哋，佢哋講過吓自己諗法，我又畀咗啲意見，唔係報道咁講line up。」他強調只是向她們給予意見，認為介紹歌手、組合入一間公司責任很大，「我搞掂自己先，介紹人簽幾年合約，呢個責任太大。」。
百萬製作新專輯張敬軒透露國際合作
活動上軒仔透露年底分別飛到美國及赴韓國錄音，全新專輯會邀請他自己很仰慕的國際音樂人合作，投資百萬位數製作，是入行以來最高成本唱片。他又提到在韓國錄音製成品出來卻認不出自己把聲，合作上亦會有溝通問題。此外，軒仔表示最大心願是開中樂團演唱會part 2，並透露通過歌迷會向宏福苑大火受難fans提供金錢援助，「有得揀寧願唔使呢份心意，歌迷會唔只係歌迷同歌手，大家有緣又信得過我，一定有啲嘢可以做多啲。」
圖片來源：大會提供、[email protected]、IG@choisaaaa資料或影片來源：原文刊於新假期