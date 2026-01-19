張敬軒爆蔡卓妍戀愛幸福肥 7字回應Lolly Talk過檔傳聞

張敬軒今日中午現身灣仔英皇珠寶宣傳新珠寶系列，獲老闆楊受成送上徐悲鴻手筆駿馬金牌，現場大批粉絲擠爆軒尼詩道。不過最引人注目的，是軒仔更爆料同門師妹蔡卓妍戀愛後「幸福肥」，以及澄清與人氣組合Lolly Talk的關係傳聞。