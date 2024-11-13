張敬軒親簽CD竟遭前商台DJ高價放售 極高EQ回應獲讚好大方！
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近年網上二手買賣平台十分盛行，唔少人都會斷捨離將已經冇用嘅物品放售，當中有部分更係已經斷貨或者絕版。不過近日就流傳1張照片，相中放售嘅係張敬軒嘅親筆簽名CD，而且CD封面更寫上了收禮物者嘅名字，原來對方竟係知名前商台DJ……
張敬軒親筆簽名CD竟遭前商台DJ高價放售？
最近有影碟舖高價放售張敬軒於2006年3月發行的《春．夏．秋．冬》大碟，CD封面除咗有張敬軒嘅親筆簽名外，仲寫住「Dear 細So，好多謝你一直以來都支持我嘅音樂，希望你會鍾意呢隻碟！」驚爆發現原來該親簽CD係張敬軒送畀前商台DJ蘇耀宗（細So），火速引起網民熱議！
細So火速澄清高價放售一事
對於被網民猜測是否高價放售賺錢一事，細So日前（12日）就在社交平台親自回應事件：「當日冇得返舊公司搬走我啲CD， 後來有同事幫我攞返部份碟。 其餘仲有好多一路都放喺直播室， 諗住留喺度俾大家用， 點知就唔知俾邊個攞咗去賣。」更自嘲稱：「如果你要賣，都抹走個名同msg先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。」並在文末標註張敬軒，並表示自己仍然十分支持佢。
張敬軒極大方回應網民激讚
張敬軒隨後亦火速回覆細So嘅帖文，更搞笑表示：「其實我以前喺兩間電台出沒獵獵埋埋都好多其他artist簽畀各位DJ嘅碟。我係出咗名嘅CD大盜，查實呢單嘢係唔係我經手嘅我都唔敢肯定。不過應該機會不大，因為我唔係好接受到自己個髮型」
張敬軒極高EQ兼大方回應獲網民激讚：「次次回應都好大方」、「難怪咁多DJ同藝人都喜歡軒仔，很圓滑」、「搞笑化解真係張敬軒先做得咁好」、「睇張敬軒嘅threads可以學講嘢」、「EQ十分高！」
撰文：東方新地圖片來源：threads@soyiuchung、threads@hinscheung、網上圖片、youtube@張敬軒 Hins Cheung、ig截圖、ig@hinscheung