張敬軒 親筆簽名

張敬軒親簽CD竟遭前商台DJ高價放售 極高EQ回應獲讚好大方！

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近年網上二手買賣平台十分盛行，唔少人都會斷捨離將已經冇用嘅物品放售，當中有部分更係已經斷貨或者絕版。不過近日就流傳1張照片，相中放售嘅係張敬軒嘅親筆簽名CD，而且CD封面更寫上了收禮物者嘅名字，原來對方竟係知名前商台DJ……

張敬軒親筆簽名CD竟遭前商台DJ高價放售？

最近有影碟舖高價放售張敬軒於2006年3月發行的《春．夏．秋．冬》大碟，CD封面除咗有張敬軒嘅親筆簽名外，仲寫住「Dear 細So，好多謝你一直以來都支持我嘅音樂，希望你會鍾意呢隻碟！」驚爆發現原來該親簽CD係張敬軒送畀前商台DJ蘇耀宗（細So），火速引起網民熱議！

張敬軒 親筆簽名 近日有人在網上放售張敬軒於2006年3月發行的《春．夏．秋．冬》大碟，不過CD封面就竟然有親筆簽名。（圖片來源：網上圖片）
近日有人在網上放售張敬軒於2006年3月發行的《春．夏．秋．冬》大碟，不過CD封面就竟然有親筆簽名。（圖片來源：網上圖片）
張敬軒 親筆簽名 除咗親筆簽名外，原來仲寫埋收CD者嘅名字，原來對方正是前商台DJ蘇耀宗（細So）。（圖片來源：網上圖片）
除咗親筆簽名外，原來仲寫埋收CD者嘅名字，原來對方正是前商台DJ蘇耀宗（細So）。（圖片來源：網上圖片）

細So火速澄清高價放售一事

對於被網民猜測是否高價放售賺錢一事，細So日前（12日）就在社交平台親自回應事件：「當日冇得返舊公司搬走我啲CD， 後來有同事幫我攞返部份碟。 其餘仲有好多一路都放喺直播室， 諗住留喺度俾大家用， 點知就唔知俾邊個攞咗去賣。」更自嘲稱：「如果你要賣，都抹走個名同msg先呀，有我個名唔會值錢啲㗎。」並在文末標註張敬軒，並表示自己仍然十分支持佢。

張敬軒 親筆簽名 細So對此就在社交平台上親自開腔回應事件，並表示CD並非自己放售。（圖片來源：threads@soyiuchung）
細So對此就在社交平台上親自開腔回應事件，並表示CD並非自己放售。（圖片來源：threads@soyiuchung）
張敬軒 親筆簽名 細So於2020年被爆偷食人妻KOL練美施（Macy），形象大插水嘅細So最後帶住一家四口低調移居英國展開新生活。（圖片來源：IG截圖）
細So於2020年被爆偷食人妻KOL練美施（Macy），形象大插水嘅細So最後帶住一家四口低調移居英國展開新生活。（圖片來源：IG截圖）
張敬軒 親筆簽名 細So與張敬軒嘅交情唔錯，2人更曾於2018年齊齊飛去日本拍攝網上節目《天才遊童2018》。（圖片來源：youtube@張敬軒 Hins Cheung）
細So與張敬軒嘅交情唔錯，2人更曾於2018年齊齊飛去日本拍攝網上節目《天才遊童2018》。（圖片來源：youtube@張敬軒 Hins Cheung）

張敬軒極大方回應網民激讚

張敬軒隨後亦火速回覆細So嘅帖文，更搞笑表示：「其實我以前喺兩間電台出沒獵獵埋埋都好多其他artist簽畀各位DJ嘅碟。我係出咗名嘅CD大盜，查實呢單嘢係唔係我經手嘅我都唔敢肯定。不過應該機會不大，因為我唔係好接受到自己個髮型」

張敬軒極高EQ兼大方回應獲網民激讚：「次次回應都好大方」、「難怪咁多DJ同藝人都喜歡軒仔，很圓滑」、「搞笑化解真係張敬軒先做得咁好」、「睇張敬軒嘅threads可以學講嘢」、「EQ十分高！」

張敬軒 親筆簽名 張敬軒隨後亦在社交平台回覆細So嘅帖文，超高EQ及大方回應獲唔少網民激讚！（圖片來源：threads@hinscheung）
張敬軒隨後亦在社交平台回覆細So嘅帖文，超高EQ及大方回應獲唔少網民激讚！（圖片來源：threads@hinscheung）
張敬軒 親筆簽名 網民紛紛大讚張敬軒「次次回應都好大方」！（圖片來源：ig@hinscheung）
網民紛紛大讚張敬軒「次次回應都好大方」！（圖片來源：ig@hinscheung）

撰文：東方新地圖片來源：threads@soyiuchung、threads@hinscheung、網上圖片、youtube@張敬軒 Hins Cheung、ig截圖、ig@hinscheung

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