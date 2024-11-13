張敬軒親簽CD竟遭前商台DJ高價放售 極高EQ回應獲讚好大方！

近年網上二手買賣平台十分盛行，唔少人都會斷捨離將已經冇用嘅物品放售，當中有部分更係已經斷貨或者絕版。不過近日就流傳1張照片，相中放售嘅係張敬軒嘅親筆簽名CD，而且CD封面更寫上了收禮物者嘅名字，原來對方竟係知名前商台DJ……

