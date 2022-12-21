張敬軒演唱會直擊｜軒公驚喜送大禮 Encore《First Love》廣東話譯音大合唱
張敬軒潮唱《First Love》 貼心準備廣東譯音
張敬軒的《Revisit張敬軒演唱會》今晚(20日)開鑼，繼5月開完紅館演唱會後，只相隔約7個月又再開騷，今次演唱會將會回顧過往發表過的非主打sidetrack作品，果然最耳熟能詳的《櫻花樹下》、《青春常駐》全部都唔唱。演唱會在8時半開場，張敬軒帶領住十幾位Dancers登場，非常有氣勢，又跳又唱走到搭建的T台，與歌迷拉近距離。歌單中最有驚喜是軒公在第二次Encore時唱出最近翻Hit的日文歌《First Love 》，還準備廣東話譯音字幕，與歌迷大合唱。
張敬軒造型華麗閃亮與男Dancers大跳貼身舞
張敬軒的歌藝不容置疑，出場時的白銀西裝已經好SHARP，之後多個造型都好華麗，其中一套黑色長袍造型被指似吸血殭屍Look，軒公更與男Dancers大跳貼身舞，意識好大膽。之後軒公自彈自唱兩首歌，不過唱得有點甩，他似乎不太滿意自己的表現，聲言要重唱。
舞台投影效果帶來視聽饗宴
張敬軒不止為歌迷帶來聽覺上的享受，今次的舞台效果更非常之特別，多首歌曲都加入投影的視覺效果，當中有些視像更用AI 技術製作，他曾表示這次會更加以歌曲自身出發，當中有重新的編曲及演繹，也會配合聖誕節的歡樂氣氛，為歌迷帶來高級的視聽饗宴。
張敬軒場場送厚禮 掀全晚高潮
在演唱會的中段，張敬軒走到T台與歌迷互動，仲話場場都會送禮物，第一份送出的是價值2,000元的米線現金卷，軒公好識搞氣氛，令現場觀眾情緒非常高漲，他說：「通常啲名貴禮物都係畀980蚊嗰啲觀眾，講笑咋！二等獎係兩枝電動牙刷…呢啲唔係植入式廣告，係我自己諗出來，我想同大家分享我嘅喜悅…我個人好講意頭，一送送兩枝…」而特等獎就是一部手機，張敬軒用「軒公指南針」定位篤出幸運兒，非常鬼馬。
軒公演唱會歌單
張敬軒在今年迎來入行20週年，他希望藉著今次個唱把過去20年的歷程作總結，同時開啟下一個20年新篇章，所以用《Revisit》作為主題，有鑑於不少歌迷都反映軒公上次的演唱會有很多歌都未有唱到，故他今次主打唱以往較少公開演唱的歌曲。
1.Deadline
2.Sweet Escape
3.Stop the Time
4.病況
5.攝氏零度
6.風起了
7.夜宴
8.迷失表參道
9.狐
10.隱形人
11.傾慕
12.裝睡的情人
13.靈魂相認(自彈自唱)
14.謠吻(自彈自唱)
15.形影不離
16.懷舊情人
17.無城有愛
18.兩座位跑車
19.潛水
20.過客別墅
21.叮噹可否不要老
22.雪花抄
23.悲劇人物
24.First Love
25.老了十歲
常見問題
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