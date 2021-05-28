張敬軒外傭「遮遮」又發功煮薑蔥炒雞腎 軒仔無奈問：Where is my腎？

張敬軒外傭「遮遮」向來煮飯「出色」，因此張敬軒常常化身「早餐界KOL」，向粉絲介紹「遮遮」所煮的「特式美食」，「遮遮」最近又發功，煮了一碟薑蔥炒雞腎給軒仔作午餐，令軒仔升呢做埋「午餐界KOL」！

編輯：東方新地｜圖片：張敬軒@IG｜原文刊於：新Monday