張敬軒外傭「遮遮」又發功煮薑蔥炒雞腎 軒仔無奈問：Where is my腎？
張敬軒外傭「遮遮」向來煮飯「出色」，因此張敬軒常常化身「早餐界KOL」，向粉絲介紹「遮遮」所煮的「特式美食」，「遮遮」最近又發功，煮了一碟薑蔥炒雞腎給軒仔作午餐，令軒仔升呢做埋「午餐界KOL」！
編輯：東方新地｜圖片：張敬軒@IG｜原文刊於：新Monday
張敬軒「遮遮」 煮薑蔥炒雞腎
張敬軒貼出薑蔥炒雞腎圖，留言提到自己起碼成個月冇喺屋企食過晏，朝早遮遮問他：「摸寧蛇！What do you like for lunch?（你想要食咩午餐？）」軒仔表示想再試「炒雞腎」，並強調「again係重點吖吓」，一個小時之後，遮遮就向他表示已經買了雞腎和京蔥準備煮飯。
張敬軒表示：我成餐飯要慳住啲腎嚟食
到了12點15分，張敬軒終於有飯食，他提到這已經是自己第二次食「遮遮」煮的薑蔥炒雞腎，但今次腎的份量比蔥還要少，他也忍不住呻：「#我成餐飯要慳住啲腎嚟食 #咬半粒腎扒兩啖飯 #有種嗌薑蔥炒雞腎走腎嘅感覺」。
不過軒仔講到一半都有為「遮遮」諗藉口，他續說：「#其實佢出發點係好因為佢唔想嘥咗啲蔥 #佢係咪諗住啲薑可以驅風 #多到痴線 #至少佢令我明白薑蔥炒雞腎同雞腎炒薑蔥嘅區別 #今日同我開工聞到成浸薑蔥味唔好意思因為我成肚都係」。
網友：遮遮可能覺得你要再聰明啲
「遮遮」出手的食物從不會令人失望，今次也有網友留言：「遮遮可能覺得你要再聰明啲。」、「1:99 唔係漂白水同水嘅比例，係腎同薑蔥。」、「佢好用心，有幫你啲腎𠝹花。」、「你除左係早餐界kol 依家仲係午餐界kol。」、「你估你唔會會再試第三次？」、「我放大左嚟搵。」、「Sir ，你呢個age容易膽固醇高，咪食咁多內臟，想補腎有其他方法。」、「出面渣嘅茶餐廳都係咁上下。」
阿Sa笑軒仔年紀大
林泳淘都有留言讚姐姐好有heart，佢話：「有粒腎嘅物體仲要雕左花！」而阿Sa（蔡卓妍）就搞笑撐「遮遮」，對軒仔表示：「佢驚你膽固醇爆錶吖嘛！始終年紀有返咁上下⋯」軒仔就笑答：「喂真嘢唔好攞出來講！」