MIRROR演唱會意外 │ 張敬軒Ian關注舞蹈員情緒 聘專家團隊提供心理輔導

MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）與阿Fung（張梓峯）因為舞台電視倒冧而受傷，當中阿Mo更傷及頸椎神經，最壞情況可導致下半身癱瘓。張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian），一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。