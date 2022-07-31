MIRROR演唱會意外 │ 張敬軒Ian關注舞蹈員情緒 聘專家團隊提供心理輔導
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MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）與阿Fung（張梓峯）因為舞台電視倒冧而受傷，當中阿Mo更傷及頸椎神經，最壞情況可導致下半身癱瘓。張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian），一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。
張敬軒為傷者祈禱集氣
MIRROR演唱會事故發生後，張敬軒先後在IG發文為傷者祈禱和集氣，亦提醒大家要照顧好自己的情緒，並提供應對急性壓力反應的方法。他寫道：「先為傷者祈禱，要集氣。若有家人或朋友今晚（28/7）目睹事件經過，請盡能力照顧好他們的情緒或提供適當情緒輔導及陪伴。」
Ian張敬軒聘專人提供輔導
演唱會同場所有工作團隊目擊悲劇發生，打擊最大。張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian），一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。張敬軒更借出場地，讓舞蹈員在舒適的環境下釋放情緒，得到最需要的幫助，希望幫助他們走出陰霾。
張敬軒曾患抑鬱感同身受
張敬軒早年曾患抑鬱症，他明白目擊事件的舞蹈員此刻的需要。對於今次出手，他表示事件關乎整個表演行業，今次參與演出的舞蹈員，有好多都是各位MIRROR成員以及張敬軒的「兄弟姊妹」，他們在很多個演出入面都合作無間，所以張敬軒認為互相關心應該無分彼此。件事是大家一齊做！
張敬軒盼安撫舞蹈員情緒
張敬軒表示Ian和其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者和其他舞者的情況擺在首位。張敬軒希望可以盡快安撫同平復到各位舞蹈員的情緒，希望廣大的樂迷都一樣，照顧好自己的情緒之餘，多為傷者和舞蹈員打氣。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]_nat、YouTube＠Viu1 HK
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