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MIRROR演唱會意外 │ 張敬軒Ian關注舞蹈員情緒 聘專家團隊提供心理輔導

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MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）與阿Fung（張梓峯）因為舞台電視倒冧而受傷，當中阿Mo更傷及頸椎神經，最壞情況可導致下半身癱瘓。張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian），一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。

MIRROR演唱會事故發生後，腰斬餘下場次。
MIRROR演唱會事故發生後，腰斬餘下場次。（圖片來源：官方提供）
MIRROR 據知阿Mo李啟言左）已通宵完成手術，在ICU留醫。
據知阿Mo李啟言（左）已通宵完成手術，在ICU留醫。（圖片來源：[email protected]

張敬軒為傷者祈禱集氣

MIRROR演唱會事故發生後，張敬軒先後在IG發文為傷者祈禱和集氣，亦提醒大家要照顧好自己的情緒，並提供應對急性壓力反應的方法。他寫道：「先為傷者祈禱，要集氣。若有家人或朋友今晚（28/7）目睹事件經過，請盡能力照顧好他們的情緒或提供適當情緒輔導及陪伴。」

MIRROR演唱會事故發生後，張敬軒在IG發文為傷者祈禱和集氣。
MIRROR演唱會事故發生後，張敬軒在IG發文為傷者祈禱和集氣。（圖片來源:[email protected]
MIRROR Ian曾獲邀任張敬軒個唱嘉賓，他們一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。
Ian曾擔任張敬軒個唱嘉賓，他們一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。（圖片來源：[email protected]

Ian張敬軒聘專人提供輔導

演唱會同場所有工作團隊目擊悲劇發生，打擊最大。張敬軒和MIRROR成員陳卓賢（Ian），一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援。張敬軒更借出場地，讓舞蹈員在舒適的環境下釋放情緒，得到最需要的幫助，希望幫助他們走出陰霾。

MIRROR 意外受傷的舞蹈員是SoChing@COLLAR男朋友阿Mo。
意外受傷的舞蹈員是[email protected]男朋友阿Mo。（圖片來源：[email protected]_nat）

張敬軒曾患抑鬱感同身受

張敬軒早年曾患抑鬱症，他明白目擊事件的舞蹈員此刻的需要。對於今次出手，他表示事件關乎整個表演行業，今次參與演出的舞蹈員，有好多都是各位MIRROR成員以及張敬軒的「兄弟姊妹」，他們在很多個演出入面都合作無間，所以張敬軒認為互相關心應該無分彼此。件事是大家一齊做！

張敬軒表示Ian右）和其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者和其他舞者的情況擺在首位。
張敬軒表示Ian（右）和其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者和其他舞者的情況擺在首位。（圖片來源：[email protected]

張敬軒盼安撫舞蹈員情緒

張敬軒表示Ian和其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者和其他舞者的情況擺在首位。張敬軒希望可以盡快安撫同平復到各位舞蹈員的情緒，希望廣大的樂迷都一樣，照顧好自己的情緒之餘，多為傷者和舞蹈員打氣。

今次參與演出的舞蹈員，有好多都是眾MIRROR成員的「兄弟姊妹」，合作無間。
今次參與演出的舞蹈員，有好多都是眾MIRROR成員的「兄弟姊妹」，合作無間。（圖片來源：YouTube＠Viu1 HK）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]_nat、YouTube＠Viu1 HK

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