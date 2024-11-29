張敬軒獨力照顧父母壓力大狂跌達8KG 欷歔感嘆不被部分粉絲諒解

張敬軒於昨晚（28日）出席在西九文化區舉辦的時裝盛典活動，與多位藝人如洪嘉豪、林家謙、魏浚笙及Tyson Yoshi一同獻唱。在接受訪問時，張敬軒談到因家庭壓力大，令他今年放在音樂上的時間大幅減少，而近日在網上看到的評論讓他感到欷歔。

