張敬軒獨力照顧父母壓力大狂跌達8KG 欷歔感嘆不被部分粉絲諒解
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張敬軒於昨晚（28日）出席在西九文化區舉辦的時裝盛典活動，與多位藝人如洪嘉豪、林家謙、魏浚笙及Tyson Yoshi一同獻唱。在接受訪問時，張敬軒談到因家庭壓力大，令他今年放在音樂上的時間大幅減少，而近日在網上看到的評論讓他感到欷歔。
張敬軒 與韓國歌手合作演出
張敬軒透露將於今晚（29日）參與一場與韓國歌手成始璄的音樂節演出，為此他正努力學習韓語。此外，他也提到接下來將開始他期待已有兩年的長假期，儘管還未決定旅遊目的地，但他表示不想前往過於寒冷的地方，以免影響明年初的演出計劃，也可能會選擇留港消費。
今年創作時間大幅減少
在談到已成功打入叱咤我最喜愛的男歌手5強時，張敬軒自言近年對於頒獎禮持有佛系態度，但去年看到粉絲不顧寒冷出街為他拉票，讓他感動不已，因此也積極參與拉票活動。然而，由於今年大半年都在處理家庭事務，他坦言自己在音樂創作上的時間大幅減少，這讓他感到有些感觸：「有啲嘢未解決，各種嘢……未處理好，但一定會好嘅。」
不被部分粉絲諒解感欷歔
張敬軒表示，雖然得到了粉絲的安慰，但他自感做得不夠好，近日在網上看到的評論讓他感到欷歔：「部分fans淨係關注你出碟出歌，你屋企發生咩事，身體健唔健康與我無關，嗰刻會覺得有啲欷歔，好似老細同服務關係，不過好彩大部份歌迷唔係咁諗。」他直言將以家人為優先考慮：「冇得兩者兼得，事業要好，可能其他嘢愛情健康，就會付上相應代價，呢個世界好公道。」
獨力照顧父母有時會尖叫
作為家中獨子，張敬軒坦言壓力不少：「其實我都跌磅，跌咗7、8kg，但我都要搞掂屋企先，始終我係一家之主。」他的父親在香港接受了眼科手術後，原本計劃與母親返回廣州生活，但由於母親感到吃不消，他們不得不再次搬回香港居住。他現在需要尋找一個方便父親使用輪椅的居住地點：「人行到某個年紀就係咁，我諗屋企有長輩應該都明，特別係只有一粒仔，所以我有時都會尖叫，點解冇家姐阿哥或細佬妹分擔。」他表示已經聘請了4名工人來協助照顧家庭，但每次外出工作時仍然會擔心家中的情況，包括在睇醫生和食藥方面，都難免會跟家人起爭執。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@jeffreyngai、ViuTV