張敬軒網購魔杖中伏 想做哈利波特點知變咗⋯⋯

張敬軒在社交網分享自己的「網購新體驗」，原來他在網上用800元購買了一支木杖，計劃打造成一支哈利波特魔杖送給朋友作禮物，點知貨到後才驚覺「中伏」，他笑言這支魔杖相信「連佛地魔見到都驚」，更即場拍片兼用文字描述，指這支魔杖的外形十足十似⋯⋯

文：東方新地｜圖：張敬軒IG圖片及影片截圖