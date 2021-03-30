張敬軒網購魔杖中伏 想做哈利波特點知變咗⋯⋯
張敬軒在社交網分享自己的「網購新體驗」，原來他在網上用800元購買了一支木杖，計劃打造成一支哈利波特魔杖送給朋友作禮物，點知貨到後才驚覺「中伏」，他笑言這支魔杖相信「連佛地魔見到都驚」，更即場拍片兼用文字描述，指這支魔杖的外形十足十似⋯⋯
文：東方新地｜圖：張敬軒IG圖片及影片截圖
張敬軒：我買了一篤天然⋯
張敬軒在社交網用一段影片兼文字分享自己的「網購新體驗」，片中一開頭他先嘆了一大口氣，表示：「咁呢話說我不嬲都有舖癮，就買啲木料返嚟，自己做啲手工藝嘢送畀朋友仔嘅，咁最近我就見到有一件料幾靚喎，同我以往買開嗰啲都係大概咁嘅Size。」說著他就攞出一支木杖做示範。
張敬軒續說原意是想造出一支魔杖送給朋友，他指當時他在網上所見的木料原圖，和他手上作示範的木杖外形差不多，因此他沒有多想，手快快便撳了購買。結果到貨後，才驚覺「中伏」，這時他攞出另一支比之前大上一倍的木杖，直言：「原來（實物）係咁大碌嘅！都算喇，本身覺得佢都幾有型吖，點知原來佢轉過嚟嘅時候，係咁嘅⋯⋯」
登登登凳！一轉過去，支木杖的杖頭形狀竟然變成一篤「便便」！他最後慨嘆說：「呢個好明顯冇辦法成為一支魔杖啦！好嘢，嘥錢！」又加了一堆Hashtag說明「網購直升機」、「伏伏伏伏伏伏伏伏伏伏」、「我買了一篤天然⋯」、「盛惠800蚊」、「本來諗住做支哈利波特魔杖送畀人」、「我諗家吓連佛地魔見到都驚」、「唯有送畀鍾意扮小雲同小吉嘅人」、「咒語係便便去去走」、「使用說明請參考igStory」、「原來是世間太荒謬」。
王菀之：唔係送我㗎呵
軒仔上載嘅影片短短約半日已有超過11萬次觀看次數，以及有1.7萬人畀Like，好多網友睇完都話「笑咗」，又指支杖似「攪屎棍」，亦有不少網友認同「好似小雲玩嗰篤」！而軒仔好友王菀之就搞笑留言說：「哈！！！！！一轉過嚟我笑到好大聲，呀咪住，唔係送我㗎呵⋯⋯唔係話唔鐘意，不過等我問問蘇生先（老公）。」