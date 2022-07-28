英皇娛樂 X 張敬軒 HERTZ NFT 限量 8121 個藝術收藏品全數售罊！

英皇娛樂及藝人張敬軒聯手推出首個 NFT 項目 HERTZ NFT，昨日正式公開發售。感謝各界支持，全部藝術收藏品在開賣 24 小時內已經全數售罊！ 此次 HERTZ NFT 更成為全港首個結合 web2.0 及 web3.0 推廣及銷售模式的 NFT 項目，推出實地展覽會及廣告。