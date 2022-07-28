英皇娛樂 X 張敬軒 HERTZ NFT 限量 8121 個藝術收藏品全數售罊！
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英皇娛樂及藝人張敬軒聯手推出首個 NFT 項目 HERTZ NFT，昨日正式公開發售。感謝各界支持，全部藝術收藏品在開賣 24 小時內已經全數售罊！ 此次 HERTZ NFT 更成為全港首個結合 web2.0 及 web3.0 推廣及銷售模式的 NFT 項目，推出實地展覽會及廣告。
英皇娛樂集團行政總裁許佩斯表示：「對今次發行 NFT 的表現感到鼓舞， 亦為這個項目的未來發展打下強心針！團隊下一步將會聯同張敬軒打造一個屬於 Hertz City 的虛擬城市和籌備各種活動 。」
是次 NFT 發行為今年英皇娛樂及張敬軒合力推進元宇宙的主打項目之一， 以張敬軒為主導發行的 HERTZ NFT 計劃願景具很大的實踐性，最近已落實的計劃包括以 HERTZ 及 Hertz City 為主題打造數碼音樂專輯，藉此打造多元的創作環境、為音樂注入更多動力和可能性、打造一個去中心化音樂及娛樂藝術平台招攬各地人才，令整個 NFT 以及元宇宙項目的計劃更臻完美，同時為大家帶來更多元化的張敬軒。
項目獲得專業合作夥伴MetaTimes的鼎力支持，未來將結合英皇娛樂豐富的 創作經驗，建立虛擬社區，務求創造更多娛樂文化新經濟，在 Web 3.0 建構的元 宇宙空間探索及創造更多可能性。
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