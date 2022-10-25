張敬軒成「最強KOL」廣告界寵兒 粉絲應援超窩心
張敬軒成廣告商寵兒
一直以來，軒仔均十分受廣告商歡迎，其廣告涵蓋衣食住行等多個範疇，其幽默的演出、具創意的caption以及強大的fans base﹐亦是受廣告商歡迎之一。調查報告出爐前後，軒仔又有吸塵機、手提電話等新廣告陸續推出，可謂接廣告接到手軟。
與貓咪做對手
向來合作對手都是藝人的軒仔，在最新的吸塵機廣告中則換上兩隻貓咪，兩隻貓咪到達拍攝現場後表現，一向愛錫動物、家中亦有養貓的軒仔隨即化身「軒工」，不停安撫牠們，同時亦着工作人員盡量不要驚動貓咪，令牠們慢慢適應環璄，最終能順利完成演出。
張敬軒忙拍賀歲片《超神經械劫案》
除此之外，最近軒仔日以繼夜忙於拍攝賀歲片《超神經械劫案》，向來十分愛錫軒仔的fans今日（25日）便向軒仔及劇組送上應援物打氣，十分窩心。
軒仔笑說要粉絲們破費：「點好意思要佢哋破費呀，其實真係好多謝佢哋﹐之前佢哋仲山長水遠咁嚟拍攝現場支持，真心辛苦佢哋，但亦都好窩心嘅。雖然我減緊肥，但我一定會食晒啲Croissant，除非唔會，哈哈。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》