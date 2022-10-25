張敬軒

張敬軒成「最強KOL」廣告界寵兒 粉絲應援超窩心

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廣告媒體監察商早前進行調查，新一季的「十大KOL排行榜」，張敬軒由上季的第二位上升至第一位，成為「最強KOL」，天后容祖兒則重新上榜，進佔第十位。

張敬軒成廣告商寵兒

一直以來，軒仔均十分受廣告商歡迎，其廣告涵蓋衣食住行等多個範疇，其幽默的演出、具創意的caption以及強大的fans base﹐亦是受廣告商歡迎之一。調查報告出爐前後，軒仔又有吸塵機、手提電話等新廣告陸續推出，可謂接廣告接到手軟。

張敬軒 張敬軒成為了「最強KOL」。
張敬軒成為了「最強KOL」。（圖片來源：英皇娛樂）

與貓咪做對手

向來合作對手都是藝人的軒仔，在最新的吸塵機廣告中則換上兩隻貓咪，兩隻貓咪到達拍攝現場後表現，一向愛錫動物、家中亦有養貓的軒仔隨即化身「軒工」，不停安撫牠們，同時亦着工作人員盡量不要驚動貓咪，令牠們慢慢適應環璄，最終能順利完成演出。

張敬軒 拍攝Samsung手機廣告。
張敬軒拍攝Samsung手機廣告。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 拍攝吸塵器廣告。
張敬軒成廣告界寵兒，拍攝吸塵器廣告。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 與兩隻貓咪拍攝廣告。
張敬軒與兩隻貓咪拍攝，盡顯愛心。（圖片來源：英皇娛樂）

張敬軒忙拍賀歲片《超神經械劫案》

除此之外，最近軒仔日以繼夜忙於拍攝賀歲片《超神經械劫案》，向來十分愛錫軒仔的fans今日（25日）便向軒仔及劇組送上應援物打氣，十分窩心。

軒仔笑說要粉絲們破費：「點好意思要佢哋破費呀，其實真係好多謝佢哋﹐之前佢哋仲山長水遠咁嚟拍攝現場支持，真心辛苦佢哋，但亦都好窩心嘅。雖然我減緊肥，但我一定會食晒啲Croissant，除非唔會，哈哈。」

張敬軒 粉絲暖心送應緩物給軒仔和劇組。
粉絲暖心送應援物給軒仔和劇組。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 粉絲暖心送應緩物給軒仔和劇組。
粉絲送應援物為軒仔加油。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 粉絲暖心送應緩物給軒仔和劇組。
粉絲送包點給軒仔和劇組。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 粉絲暖心送應緩物給軒仔和劇組。
粉絲祝福軒仔和劇組拍攝順利。（圖片來源：英皇娛樂）
張敬軒 粉絲暖心送應緩物給軒仔和劇組。
軒仔獲粉絲支持，勁開心！（圖片來源：英皇娛樂）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

圖片來源：英皇娛樂

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