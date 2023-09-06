張敬軒英皇珠寶新廣告彩蛋處處藏驚喜 由「軒仔」變「軒公」Fans睇完會感動
張敬軒一人分飾三角 展示人生縮影！
張敬軒於廣告中一人分飾三角，以不同經典亮相，猶如「軒公人生縮影」。有「櫻花樹下」簡約白色恤衫、倫敦 Royal Albert Hall 演唱會華麗隆重的紅色西裝，以及 一身翡翠綠天鵝絨套裝的優雅造型。軒公出演由初出茅廬的怕醜小子，到登上國際舞台的超級巨星，襯上 CORE 及 ENCORE 珠寶系列多款經典黑白相間、環環相 扣的珠寶，格外高貴型格。
短片「軒仔」變「軒公」誠意十足
短片誠意十足，特別搭建出歐式復古風格電梯，極具電影感。堅守初衷的張敬軒 以一身翡翠綠造型，在電梯上升的過程中，遇到不同時期的自己，並以幽默有趣 的方式進行互動。當中軒公在廣告中重拾求學時期的「老本行」，變身「揸 lift 人」，粉紅色爆谷在軒公手中變成櫻花瓣瓣，配合歌曲「櫻花樹下」中描述的初 戀浪漫感覺，令初出道的「軒仔」形象瞬間浮現。粉絲見到片中精心設計的場景、 道具，齊齊解密，不少更說已狂 Loop 數十次。珠寶中更刻鑄了軒公的個人簽名， 粉絲笑言要日日「掛住佢」、「戴住佢」。而由「軒仔」到「軒公」的 20 多年也見證著他對生活、音樂及表演一直秉持的初心。
張敬軒又爆金句
軒公平日金句頻出，於多數廣告中都以各樣幽默活潑的方式呈現，是次拍攝英皇 珠寶以他的個人經歷度身訂造的「Stay You Stay Original」故事，拍攝採用優雅經 典風格，令一向走鬼馬搞笑路線的軒公也忍不住感慨：「著住呢三套服裝令我回 想起不同時期嘅自己，產生了站在舞台中央認真表演的恍惚感，好似由我初出道 到現在的所有經歷瞬間在我腦海中閃過，包括觀眾的掌聲和他們熱情呼喚我 Encore 的回憶！」
https://www.youtube.com/watch?v=ZK3ZHBkfvLU
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