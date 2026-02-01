微電影《追》｜張文傑獲民激讚奸角演技神級 摑足Tyson五次超有氣勢
張文傑真摑Tyson五次獲激讚演技專業
在《追》劇中，張文傑（German）飾演的大反派Tony氣勢十足，當中掌摑Tyson的戲碼更是劇力萬鈞。Tyson接受訪問時透露，「German一出場便超有氣勢，當他行近我準備出手時，我真心怯一怯呢！雖然被German真摑了5次，但感覺出奇地舒服，始終他是專業的武術指導，食過夜粥，知道如何表達出應有的力度，摑到『面紅』但不會痛，認真厲害！」這番話充分展現了張文傑作為資深動作指導的專業水準，既能做到戲劇效果十足，又不會真正傷害到對手演員。
致敬東京甩尾經典場面成焦點
有細心網民發現劇中暗藏一幕致敬彩蛋。當張文傑向Tyson Yoshi 發出鬥車邀請時，本已轉身離開的他，在聽到Tyson 一句「唔去」後，突然擰轉頭衝前，用個鼻貼近對方，氣勢逼人。網民隨即指出：「呢一幕係致敬《狂野時速3：東京飄移》經典一幕。Brian係主角Lucas串完佢講Hey Good luck Timberlake就擰轉頭衝前用個鼻向住Lucas.」這個細節安排不但展現製作團隊的用心，增加了劇集的層次感和趣味性。
細節考究獲網民認同張文傑造型配搭用心
除了演技獲得讚賞外，網民亦對《追》的製作細節表示認同，特別提及張文傑的造型配搭。有細心的觀眾指出「German嗰隻黑面（或burgundy面）金daydate同程生嗰隻casio f91w其實係watch casting 上都係符合年代同佢想表達嘅角色設定」，認為製作團隊在道具選擇上相當用心。該網民更表示「唔係話佢個故事幾完整但有d detail佢真係做得幾好」，可見張文傑不但在演技上有出色表現，連造型細節都能配合角色設定，展現專業態度。
網民狂讚張文傑奸角演技神級發揮
《追》播出後，網民對張文傑的演技讚不絕口，紛紛在社交平台留言表達激讚之情。有網民直言「German真係夠晒奸」，亦有觀眾大讚「好有feel」，更有人特別提及「呢part勁有Feel🔥」。網民普遍認為張文傑成功將反派Tony的狠辣和霸氣演繹得淋漓盡致，尤其是那個轉身摑人的動作，充分展現了他的演技功力。有觀眾更表示「睇完1994前傳追，就更加肯定自己以後想睇多啲有游學修 & 張文傑 or 更多其他『新』演員拍戲」，可見張文傑的表現確實令人刮目相看。
演技多變 曾在《墨魚遊戲2》以女裝登場
除奸角演出備受肯定外，張文傑亦展現出截然不同的一面。他早前於 YouTube 頻道「試當真」的《墨魚遊戲2》中罕有以男扮女裝造型登場，徹底顛覆以往剛強形象。節目中他放下包袱，透過誇張而精準的表情與肢體語言營造喜感，更被網民笑指撞樣何雁詩，引發熱議。由冷血反派到喜劇角色，充分體現其演技多變與高度可塑性。