微電影《追》｜張文傑獲民激讚奸角演技神級 摑足Tyson五次超有氣勢

Tyson Yoshi新歌微電影《追》播出後引發全城熱議，其中「好戲之人」張文傑飾演大反派Tony的精湛演技成為網民熱烈討論焦點！這位38歲動作指導出身的演員，在劇中一巴掌摑向Tyson的經典場面，被網民激讚「真係夠晒奸」、「好有feel」，令人印象深刻。