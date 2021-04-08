張文慈移居上海做直播帶貨 絕世好家姐曾幫胞弟置業
張文慈暫別無綫 移居上海做直播帶貨
張文慈於2016年加入無綫，曾接拍多套劇集，演技大獲好評。近日傳出 Pinky 被上海一間直播帶貨公司邀請加盟，而她亦於微博上承認，已於4月6日出發前往內地。張文慈直言最不捨得的為家人，信主的她祈求主保守一家平安。
張文慈遭女狂迷苦纏4年最終報警求助
張文慈數年前曾透露被一位女狂迷苦纏約4年，對方由最初提出無理要求被張文慈婉拒，後來透過短訊滋擾佢及張文慈的胞弟，又在網絡上留言抹黑Pinky，指佢全家貪錢又貪fans啲禮物，又在廣告客戶及TVB監製社交平台留言叫佢哋棄用張文慈，最終張文慈在IG發聲明及表示已報警求助。
張文慈在IG撰長文交代此事：「一直以來我和粉絲的關係都很好，但近年我長時間受到了一位粉絲的惡意騷擾、誹謗和恐嚇。開始時她和我關係是很好的，我也很愛護她，就像對妹妹一樣，以至於後來她逐漸對我作出很多無理的要求。最初我也是包容和忍耐，但當有些事情我發現過了底線或做不到她的要求時，她就開始不高興，甚至不斷找她的朋友來駡我，騷擾我，恐嚇我，到我家樓下等我，這嚴重影響到了我的私人生活和工作，最重要是影響到我最愛的家人。」
為保護自己及家人 報警求助
Pinky續說：「雖然每個人都有言論自由的權利，但是她不斷在社交平台周圍抹黑我，網絡欺凌像是一把殺人於無形的致命暗器，我選擇了報警，是為了要保護我家人，和保護我自己，我願意站出來，告訴大家～我沒有做過，去到法庭我也不會怕！我是一直用真心對待每一位愛我的粉絲，其他一直伴了我十多年的粉絲，也非常清楚我的為人！希望這件事，可以早日平息！還我公義！
非常感恩有一直支持我的粉絲，我會繼續努力做好自己！」
張文慈係絕世好家姐 幫胞弟上車
由亞視到電影圈再捱到入無綫，張文慈終於捱出頭，之前佢被指擁有二千萬物業、係隱形富婆，張文慈都解畫，係多年來同細佬同住、直到細佬有家室，再加按物業買多層樓幫細佬上車咋！之前張文慈講過包起細佬婚宴嘅支出㖭，姊弟感情好到不得了，見到家姐人氣升，細佬實撐到底﹗
單親家庭成長 童年受欺凌
雖然文慈打扮性感艷麗，但原來在兒時曾經有過不愉快的經歷。她早年接受傳媒訪問時透露，她在單親家庭成長，4歲時父母離異後她和姊姊、兩個弟弟跟着爸爸生活，由嫲嫲湊大！及至7、8歲時她很害怕上小學，因為被屋邨入面幾個大佢2、3歲嘅童黨欺凌：「佢哋打到我流血，直至讀完小學先冇再被人打。」可惜家人以為她結交壞朋友聯群結黨，不相信她受欺凌。她又提到17歲時曾遭信任嘅男性朋友落藥以致失身，種種不快經歷令她多年以來一直不信任別人，自我形象價值低落，直言學泰拳也是想為了保護自己！幸而近年有信仰支持後，才能解開心結！
不過，2016年內地有報道指Pinky曾被婆婆性侵犯，又指佢同謝賢合作拍《情陷夜中環》期間，四哥教Pinky錫佢個胸，Pinky睇到報道好嬲，特登喺微博出post澄清，指報道完全歪曲事實。Pinky更發表自白，稱細個時候曾經歷喺屋邨被街童虐打、被同事落藥而失身等不愉快經歷，都係佢人生經歷嘅一部分，但如今已學識勇敢去面對，信主多年嘅佢仲引用聖經金句，話會「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑！」她也希望傳媒別要歪曲事實。