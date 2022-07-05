張文慈

張文慈直播霸氣回應50歲年紀大、未結婚 一個原因激讚內地生活好方便

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現年50歲的張文慈近年專注在內地發展其直播帶貨事業，日前她接受內地傳媒訪問，講到經常被問及年齡和感情等問題，她霸氣回應話：「我50歲又點？我未結婚又點？」又揚言：「我唔會為結婚而結婚！」

張文慈 曾大呻做直播好辛苦

張文慈去年4月因為得到上海公司賞識及誠意打動，不惜放棄香港事業及離開家人、朋友，移居上海轉行直播帶貨，但本來雄心壯志的張文慈，指做落才知比想像中艱難，大呻：「下世不再做直播帶貨！」今年初她更與內地公司解約，並由上海南下到廣州定居，原來已轉投海西傳媒文化暨香港手工藝華南區總部，而老闆之一是曾合作《老表，畢業喇﹗》兼教友王祖藍。

張文慈 張文慈與上海公司合作帶貨八個多月，由於事前如入貨以致售後服務都要兼顧，賺錢又非外界想像多，而且直播收看人數只有數百人，故在今年初同公司解約。
張文慈與上海公司合作帶貨八個多月，由於事前如入貨以致售後服務都要兼顧，賺錢又非外界想像多，而且直播收看人數只有數百人，故在今年初同公司解約。（圖片來源：Weibo＠張文慈）
張文慈 張文慈轉投王祖藍內地公司，同公司還有已離巢無綫的麥長青右一）﹗
張文慈轉投王祖藍內地公司，同公司還有已離巢無綫的麥長青（右一）﹗（圖片來源：Weibo＠張文慈）

張文慈：「呢個年紀好感恩仲有嘢做」

近日張文慈接受內地傳媒訪問，大講自己由演員轉行做主播的心路歷程，她說：「我做咗二十幾年演員，由一個演員嘅生涯，變到一個主播嘅生涯，係一個生活上嘅改變，因為始終我唔係呢個（直播）行業嘅人，我覺得我係有好多嘢需要去學，邊一個人都遇過挫折，我呢個年紀都仲有嘢做，呢個係我感恩嘅一面。」她又指自己在內地是一個新人，一切都要重新再學起：「唔得唔緊要，哪怕一萬人、一百人都好，總之我今日仲有一個平台喺度，有個機會畀我生存，我覺得已經好感恩。」

張文慈 張文慈直言在直播行業上仲係新人，有好多嘢需要學習。
張文慈直言在直播行業上仲係新人，有好多嘢需要學習。（圖片來源：Weibo影片截圖）
張文慈 網友都讚張文慈做直播時好敬業。
網友都讚張文慈做直播時好敬業。（圖片來源：Weibo影片截圖）

亞視執笠前學會放低身段

張文慈表示自己入行以來最迷惘的時候，是在亞視執笠之前，她直言：「嗰時喺亞視開始冇嘢拍，年紀開始唔細，三十幾歲人，又未結婚，好似去到冇路行嘅感覺，加上要養屋企嘅壓力，要一個人養三個家，好似人生已經去到絕望嘅時候，開始放低咗自己嘅身段，唔覺得自己係一個明星，開始覺得自己可以高亦可以低嘅時候。」張文慈直言到現在仍想演戲，更講到眼濕濕：「我係真心想演戲，因為我係一個演員，我相信我依家經歷咗咁多之後，如果我將呢啲人生經歷放喺演戲度，我啲戲更加會有戲味，其實演戲即係人生，人生即係演戲，演戲演得好睇，係因為佢嘅人生經歷咗好多，所以我好希望可以再有機會演啲好嘅戲畀人睇！」

張文慈 張文慈喺亞視最後一部作品係2008年嘅《法網群英》。
張文慈喺亞視最後一部作品係2008年嘅《法網群英》。（圖片來源：Weibo影片截圖）
張文慈 講到希望再有機會演戲，張文慈講到眼濕濕，她自嘲好眼淺。
講到希望再有機會演戲，張文慈講到眼濕濕，她自嘲好眼淺。（圖片來源：Weibo影片截圖）

張文慈自言食住港劇水尾

張文慈指現在的港劇冇咁多人睇，令她有少少感慨：「因為我都算係食住港劇嘅水尾，人生裡面起碼都有幾個代表作，雖然唔係主角，但係我每一個角色，我覺得係深入民心嘅，同埋係我好鍾意嘅，譬如好似《我和殭屍有個約會》嘅未來，同埋好多男人都好記得我係《縱橫四海》好壞嘅BiBi，又或者係《情陷夜中環》，都係一部我好鍾意嘅電視劇，我覺得我人生出現過呢幾個角色，已經好感恩。有啲演員，可能一生都未必遇到一啲好嘅角色！」

亞視經典劇《 我和殭屍有個約會 》至今仍是不少人的集體回憶，張文慈在其中飾演「 山本未來 」，和劇中另外兩位女拍檔萬綺雯、陳煒都是粉絲心目中的不老女神。
亞視經典劇《 我和殭屍有個約會 》至今仍是不少人的集體回憶，張文慈在其中飾演「山本未來」，和劇中另外兩位女拍檔萬綺雯、陳煒都是粉絲心目中的不老女神。（圖片來源：新傳媒照片庫）

張文慈讚內地用電子支付好先進

講到經常被問及年齡和感情等問題，張文慈就霸氣回應：「我50歲又點？我未結婚又點？有時我覺得每一個人嘅價值觀唔同，如果你叫我夾硬求其搵一個人結婚，講真，我要結婚幾咁容易，但係我唔會為結婚而結婚！」她又指現在已愈來愈習慣在內地的生活，原因係覺得用智能式電子支付好方便：「內地依家好多嘢都好進步、好先進，唔使帶銀包，一個手機就搞掂，我返到嚟香港幾唔慣，仲要攞個銀包出嚟數錢。」最後她總結：「我好proud of我嘅祖國係中國，我哋香港人其實幾幸福，我覺得要感恩。」

張文慈 網友都大讚張文慈都現在還是非常美麗優雅，又指她看起來一點都不似50歲，最多只像30幾。
網友都大讚張文慈到現在還是非常美麗優雅，又指她看起來一點都不似50歲，最多只像30幾。（圖片來源：Weibo影片截圖）

張文慈做到亞視摺埋 2016年過檔無綫

多年來有唔少前ATV藝人過檔無綫，包括陳展鵬、萬綺雯、陳煒等，張文慈可以算係最後一個，自ATV執笠後，她在2016年過檔TVB，演出《老表，畢業啦！》中一個女教師角色，獲觀眾大讚勁索。前年《木棘証人》中，她飾演羅仲謙家姐，以斯文「眼鏡娘」Look做一名學校訓導Miss，亦獲網友大讚魅力不減當年！

劇中張文慈（Pinky）飾演羅仲謙家姐，是一名學校訓導Miss，會以「眼鏡look」出場。
前年《木棘証人》是張文慈北上發展前最後拍的一部無綫劇，劇中她飾演一名學校訓導Miss，以「眼鏡look」出場，和扮演証人的韋家雄變身為一對「四眼」情侶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
50歲張文慈保養得宜﹗
50歲張文慈保養得宜﹗（圖片來源：Weibo＠張文慈）

張文慈單親家庭成長 童年受欺凌

雖然張文慈打扮性感艷麗，但原來在兒時曾經有過不愉快的經歷。她早年接受傳媒訪問時透露，她在單親家庭成長，4歲時父母離異後她和姊姊、兩個弟弟跟著爸爸生活，由嫲嫲湊大！及至7、8歲時她很害怕上小學，因為被屋邨入面幾個大佢2、3歲嘅童黨欺凌：「佢哋打到我流血，直至讀完小學先冇再被人打。」可惜家人以為她結交壞朋友聯群結黨，不相信她受欺凌。她又提到17歲時曾遭信任嘅男性朋友落藥以致失身，種種不快經歷令她多年以來一直不信任別人，自我形象價值低落，直言學泰拳也是想為了保護自己！幸而近年有信仰支持後，才能解開心結！

張文慈 信主後張文慈經常落區同教友一齊傳福音。
信主後張文慈經常落區同教友一齊傳福音。（圖片來源：新傳媒照片庫）

不過，2016年內地有不實報道，又指張文慈同謝賢合作拍《情陷夜中環》期間，四哥教Pinky錫佢個胸，Pinky睇到報道好嬲，特登喺微博出post澄清，指報道完全歪曲事實。Pinky更發表自白，稱細個時候曾經歷喺屋邨被街童虐打、被同事落藥而失身等不愉快經歷，都係佢人生經歷嘅一部分，但如今已學識勇敢去面對，信主多年嘅佢仲引用聖經金句「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑！」她也希望傳媒別要歪曲事實。

張文慈 張文慈特登喺微博出post澄清所謂「被婆婆性侵」事件。
張文慈特登喺微博出post澄清所謂「被婆婆性侵」事件。（圖片來源：新傳媒照片庫）
張文慈是1996年亞洲小姐競選的最完美體態大獎得主，身材Fit到漏。
張文慈曾是1996年亞洲小姐競選的最完美體態大獎得主，身材Fit到漏。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2008年亞姐選舉時張文慈著上性感金色舞衣上台大跳勁舞，但不慎被拍檔舞蹈員推出腰間腩肉。
2008年亞姐選舉時張文慈著上性感金色舞衣上台大跳勁舞，但不慎被拍檔舞蹈員推出腰間腩肉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
自言已單身10年的張文慈直言渴望拍拖，但因為藝人身份而令不少男士卻步，她說：「有啲男仔會因為我做呢行，而覺得我好難追，或者覺得同我一齊，就會比狗仔隊影，覺得會有壓力，仲有好多男仔睇完我做戲嘅角色，就判斷我係咩人。」
張文慈曾自言已單身十多年，她直言渴望拍拖，但因為藝人身份而令不少男士卻步，她說：「有啲男仔會因為我做呢行，而覺得我好難追，或者覺得同我一齊，就會比狗仔隊影，覺得會有壓力，仲有好多男仔睇完我做戲嘅角色，就判斷我係咩人。」（圖片來源：新傳媒照片庫）
張文慈 50歲張文慈曾經係「晶女郎」、拍過不少性感作品，不過她自2010年信主後就封胸，鮮有性感現身！
50歲張文慈曾經係「晶女郎」、拍過不少性感作品，不過她自2010年信主後就封胸，鮮有性感現身！（圖片來源：[email protected]張文慈）
張文慈 張文慈曾罕有派福利，在微博放了幾張三點式噴血相，當中有半身同全身shot，仲有張瞓低晒長腿㖭！
張文慈曾罕有派福利，在微博放了幾張三點式噴血相，當中有半身同全身shot，仲有張瞓低晒長腿㖭！（圖片來源：[email protected]張文慈）
張文慈 力證自己身材仍然Fit到漏！
力證自己身材仍然Fit到漏！（圖片來源：[email protected]張文慈）

常見問題

張文慈現時單身嗎？

日前張文慈接受內地傳媒訪問，大講自己目前對年紀大和婚姻的看法⋯⋯詳情請看

亞視執笠對張文慈曾有影響嗎？

張文慈表示自己入行以來最迷惘的時候，是在亞視執笠之前⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]張文慈、新傳媒照片庫

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