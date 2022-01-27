前新聞主播張文采玩你問我答 毫不留戀拒再做幕前
有「新聞之花」之稱的前無綫新聞主播張文采（Wendy）自2019年離巢無綫，之後甚少現身幕前，生活低調，外界對她離巢無綫後的生活都感到十分好奇，日前張文采在社交網大玩你問我答，就回答了網友有關各方面的不少問題。
文：東方新地｜圖：[email protected]_cheung_man_tsoi
前新聞主播張文采：而家連新聞都好少睇
前新聞主播、現年36歲的張文采2015年狠撇拍拖4年的偷食男友羅鈞滿，2018年嫁給比她細兩年、任職消防員的盧樂輝（Benedict），婚後的張文采於2019年離開了任職10年的無綫新聞部。張文采在社交網邀網民大玩「你問我答」，被網民問到︰「懷念以前主播生涯嗎？（尤其合作過的同事）」她就回答︰「以前返工係幾開心嘅，但而家都冇乜懷緬，而家連新聞都好少睇！」
回憶做主播蝦碌事 肚餓打鼓聲入咪
而被問到以前報新聞時的「蝦碌」事，張文采亦有問必答︰「好好好多㗎喎！倒瀉水、忍笑、忍肚痛、餓到肚咕咕聲入埋咪、一路on cast一路食麵、太眼瞓去片期間瞓著咗、壞字幕機、壞電腦、壞燈、壞camera…蝦碌不能盡錄！」
幸福人妻唔使做
離巢無綫後，張文采曾做過主持、配音、司儀和主播口才技巧訓練導師等多種工作，不過被問到新年願望時，張文采就大晒幸福話︰「我已經達成咗我嘅願望㗎喇！就係唔使做！」更話平時自己日日都瞓到自然醒，最大的興趣就係煲劇！
拒拋頭露面拍Viu節目
此外張文采曾多次在社交網自認「鏡粉」（MIRROR粉絲）和「生粉」（Anson Kong粉絲），近排仲變埋女團COLLAR的粉絲，但當有網友問她有無機會去ViuTV拍節目時，她卻拒絕說：「我唔會拋頭露面太多㗎喇！」而講到有關未來的計劃，張文采就話自己有諗過移民，但無打算生小朋友。