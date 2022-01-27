前新聞主播張文采玩你問我答 毫不留戀拒再做幕前

有「新聞之花」之稱的前無綫新聞主播張文采（Wendy）自2019年離巢無綫，之後甚少現身幕前，生活低調，外界對她離巢無綫後的生活都感到十分好奇，日前張文采在社交網大玩你問我答，就回答了網友有關各方面的不少問題。