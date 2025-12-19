台北車站恐襲｜27歲疑犯曾為空軍因酒駕遭開除 父母深夜被接送北上

台北市今日下午發生震驚全台的恐怖攻擊事件，27歲疑犯張文先後在台北車站及中山站丟擲煙霧彈並持刀砍人，最終在警方圍捕過程中墜樓身亡，整起事件造成3死6傷的慘烈悲劇。張文父母已於晚間被警方接送北上協助調查，但案發動機及詳細經過仍有待進一步釐清。