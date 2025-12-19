台北車站恐襲｜27歲疑犯曾為空軍因酒駕遭開除 父母深夜被接送北上
廣告
台北市今日下午發生震驚全台的恐怖攻擊事件，27歲疑犯張文先後在台北車站及中山站丟擲煙霧彈並持刀砍人，最終在警方圍捕過程中墜樓身亡，整起事件造成3死6傷的慘烈悲劇。張文父母已於晚間被警方接送北上協助調查，但案發動機及詳細經過仍有待進一步釐清。
27歲疑犯張文連環攻擊台北兩大車站
據了解，27歲疑犯張文是桃園人，平時在台北車站附近租屋居住。今日下午他攜帶疑似自製的煙霧彈，首先在台北車站丟擲煙霧彈，並持刀砍傷57歲俞姓男子致死。隨後張文又前往中山站，再次丟擲煙霧彈並先後砍傷7人，造成現場一片混亂。警方接獲報案後立即趕赴現場圍捕，張文在逃跑過程中不幸墜樓身亡，整起事件最終釀成3死6傷的重大悲劇。
張文父母深夜被警方接送北上
張文的父母目前仍居住在桃園楊梅的住處，據鄰居透露，張文幼時表現乖巧聽話，但已經很久沒有回老家，平時也甚少與家人聯繫。事發後，張文父母於晚間7時許被警方接送北上協助調查。楊梅警分局與台北市刑大的警力都已趕到張文老家，但因為屋內沒有人而無法進入搜索，相關案情還有待進一步調查釐清。
張文曾為空軍因酒駕遭開除
警方調查發現，張文原本居住在桃園，直到今年1月才搬到台北市中正區租屋。在行兇前兩天的12月17日，他入住大同區一間旅館。警方事後到旅館搜索，在房間內發現1把刀具、25瓶汽油彈，以及黑帽、平板電腦等物品。據了解，張文過去曾是空軍志願役軍人，但在2022年因為酒駕問題遭到軍隊汰除，之後曾經擔任過保安工作。由於他搬家後戶籍遷移未申報，導致2024年底的軍隊教育召集令無法順利送達，結果未依規定參加教育召集，被司法機關認定涉嫌妨害兵役，桃園地檢署於今年7月11日對他發出通緝令。
網民震驚譴責隨機攻擊行為
消息傳出後，網民紛紛對這起恐怖攻擊事件表達震驚和憤怒。有網民留言「太可怕了，無辜的人受到傷害」，也有人質疑「為什麼要傷害無關的人」。不少網民對受害者表達哀悼，「願逝者安息，傷者早日康復」，同時也有人關注社會安全問題，認為「這種隨機攻擊真的防不勝防」。事件引發社會對於通緝犯管理制度及公共安全的廣泛討論，各界呼籲相關單位應加強預防措施，避免類似悲劇再次發生。
圖片來源：Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期