撻出愛火花｜張新悅一家六口溫馨綠色家居 分享13年來保持恩愛秘訣

深宵重播《撻出愛火花》女主角張新悅拍住謝霆鋒的青春劇，99年出道嘅張新悅出過唱片、拍過電影同電視，亦都同音樂人雷頌德拍過拖，當年都係一代偶像歌手。不過始終覺得自己性格唔適合娛樂圈，07年11月與前立法會議員，現任山頂區區議員楊哲安結婚後，成為楊張新悅，徹底告別幕前，連生三個女安心相夫教女。18年一不小心又生多個，都係囡囡，一家六口四個女分別係12歲 Lucy、10歲 Lily、6歲 Leah 同2歲 Lola，好不熱鬧。

撰文：東方新地｜圖片：張新悅IG、東方新地