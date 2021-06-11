撻出愛火花｜張新悅一家六口溫馨綠色家居 分享13年來保持恩愛秘訣
深宵重播《撻出愛火花》女主角張新悅拍住謝霆鋒的青春劇，99年出道嘅張新悅出過唱片、拍過電影同電視，亦都同音樂人雷頌德拍過拖，當年都係一代偶像歌手。不過始終覺得自己性格唔適合娛樂圈，07年11月與前立法會議員，現任山頂區區議員楊哲安結婚後，成為楊張新悅，徹底告別幕前，連生三個女安心相夫教女。18年一不小心又生多個，都係囡囡，一家六口四個女分別係12歲 Lucy、10歲 Lily、6歲 Leah 同2歲 Lola，好不熱鬧。
撰文：東方新地｜圖片：張新悅IG、東方新地
張新悅分享13年來保持恩愛秘訣
嫁作人妻、又係四個千金嘅媽媽，張新悅經常分享自己一個湊四個為人母心得，以及同丈夫結婚13年來保持恩愛嘅秘密。雖然一樣有讀書進修、一樣有社交生活又間中出席公開活動，張新悅都係話想關係好一定要日日見，所以工作、朋友排名永遠唔及老公、女兒同家人。
張新悅同老公食飯大晒
張新悅：「 我知道好多人成日擺低老公做自己嘢，我唔係，啲姊妹都話約我食飯起碼要約兩個月，因為我一定要同先生食飯、同小朋友食飯、同老爺奶奶食飯、仲要同自己屋企人食飯，因為維持好關係就係要成日見㗎嘛！」
楊太雖然淡出幕前，不過不時仍以名媛身份出席活動、分享時裝心得，一身裝束同家中呢個古色古香嘅偏廳都襯到十足。（圖片來源：張新悅IG）
一家六口老式豪宅曝光
唔係得把口，睇楊太個人 IG 的確係九成內容都係四個女同一家六口家庭樂，好多相仲係喺自家大宅內拍攝。老爺楊孝華係自由黨成員、做過國泰高層亦有經商，家境富裕，老公楊哲安亦同樣係自由黨成員、英國牛津大學畢業，又係倫敦政治經濟學院理學碩士，身為中西區山頂選區區議員，屋企當然都係位於老牌豪宅林立嘅中西區，家中間隔四正闊落、面對南區優美景致，又有老式豪宅必備超大露台，目測起碼二千呎，就算有四個女都一定夠住有餘！