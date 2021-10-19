《愛回家》佐治張明偉入雪櫃成個月 搵七師傅打救 預告離開無綫加盟ViuTV？

在《愛回家》中飾演補習天王的「佐治」張明偉，早前在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，上月底他在社交網放了一張自己在雪櫃內的相，暗指被雪了成個月，感到冰凍。張明偉更首度開腔回應，直指對無綫管理層心灰意冷，其支持者都認為東家唔打打西家，估計他將會過檔ViuTV，未幾張明偉再放與七師傅的合照，預告自己的新動向。

文：東方新地 ｜圖：張明偉 IG、TVB截圖