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Summer Girls｜張明偉孖陳思圻倒戈開電視 水著選美撼港姐

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在無綫《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（現名陳思圻）和「佐治」張明偉已離巢，轉投香港開電視主持節目《Summer Girls 2022》，日前兩位無綫舊將與14位穿泳衣的Summer Girls參賽者見傳媒。節目將於港姐決賽同日播出，問到會否擔心被指倒戈？陳思圻表示此節目也是想大家開心，張明偉亦表示兩個節目都係有靚女，各有特色。

日前陳思圻和張明偉兩位無綫舊將，與14位穿泳衣的Summer Girls參賽者見傳媒。
日前陳思圻和張明偉兩位無綫舊將，與14位穿泳衣的Summer Girls參賽者見傳媒。（圖片來源：香港開電視）
對於被指倒戈無綫，張明偉和陳思圻表示節目都是用來娛樂觀眾。
對於被指倒戈無綫，張明偉和陳思圻表示節目都是用來娛樂觀眾。（圖片來源：香港開電視）

張明偉嘆拍性感女是苦差

問到張明偉面對眾多性感水着女可會尷尬？他笑言個個都好羨慕他，但其實是苦差，每日對眼都好攰，所以夜晚要佛系，因為朝早睇得太多，問到有無流鼻血？他笑言沒有，但有其他生理反應。陳思圻大讚開電視的佳麗們水準不俗，問到有何貼士給她們？陳思圻表示最緊要自信，輸人唔好輸陣，雖然她們都好靚女，但面對鏡頭都有點驚。

張明偉憑《愛.回家》佐治一角，廣為人熟識。
張明偉憑《愛.回家》佐治一角，廣為人熟識。（圖片來源：《愛.回家之開心速遞》截圖）
張明偉 陳思圻飾演的細龍太與「老公」鄭世豪這一對，難再復合。
陳思圻飾演的細龍太與「老公」鄭世豪這一對，難再復合。（圖片來源：《愛.回家之開心速遞》截圖）

參賽者有人妻亦有造美人

眾參賽者中，身材最突出的陳思穎（Michelle）和張嘉欣（Yanni）均已是人妻，Michelle更有7歲女兒，她指老公和女兒很支持她選美。Yanni指甲一籃球員老公張偉康不怕她被睇蝕。伍倩彤（Gillian）曾在清談節目自爆每晚三次性行為，她笑稱被人稱作「3G」。32歲張育玲（Kathy）曾參加ViuTV《造美人》及鍾培生擂台戰的女子組參賽者，坦言很想入行。

陳思圻與張明偉會各帶7位參賽者對戰。
陳思圻與張明偉會各帶7位參賽者對戰。（圖片來源：香港開電視）
張明偉 一眾參賽者穿泳裝錄影，大玩水上競技遊戲。
一眾參賽者穿泳裝錄影，大玩水上競技遊戲。（圖片來源：香港開電視）

即睇14位參賽者泳裝：

陳思圻同男友歐遊見家長

陳思圻自離巢無綫電視後轉型做KOL，現在更主持開電視節目。她指之前去了東歐，並陪男朋友返家見屋企人和朋友。她透露是找高人改名，但師傅不願透露姓名，據知師傅姓陳，網上資料顯示，姓陳兼且是「命名學博士」的就只有堪輿家陳咢魁一位，而陳咢魁曾替羅子溢（原名：羅仲謙）和楊茜堯（原名：楊怡）改名，收費一點也不便宜。

張明偉 陳思圻自離巢無綫電視後轉型做KOL，現在更主持開電視節目。
陳思圻自離巢無綫電視後轉型做KOL，現在更主持開電視節目。（圖片來源：[email protected]

花6位數改名盼多貴人幫助

陳思圻希望改名能為她帶來新開始，而且她的新名也十分有寓意，她指師傅寫了首詩給她，意思是她想做各行都會有人幫，都會百花齊放。她表示花了6位數字，專程找這位師傅替她改名。

張明偉 陳偉琪現改名陳思圻，希望多獲貴人幫助。
陳偉琪現改名陳思圻，希望多獲貴人幫助。（圖片來源：[email protected]

常見問題

陳偉琪為何要改名？

陳偉琪表示花了6位數字，專程找這位師傅替她改名，希望改名能為她帶來新開始，而且她的新名也十分有寓意⋯⋯詳見：張明偉聯同細龍太倒戈開電視

《Summer Girls》水著選美幾時播？

2022港姐正在進行得如火如荼，香港開電視亦唔執輸，打造了一個以水著為主題的選美節目《Summer Girls》，安排在9月⋯⋯詳見：開電視水著選美15位佳麗公開

撰文：東方新地圖片來源：香港開電視、《愛.回家之開心速遞》劇照、[email protected]

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