Summer Girls｜張明偉孖陳思圻倒戈開電視 水著選美撼港姐
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在無綫《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（現名陳思圻）和「佐治」張明偉已離巢，轉投香港開電視主持節目《Summer Girls 2022》，日前兩位無綫舊將與14位穿泳衣的Summer Girls參賽者見傳媒。節目將於港姐決賽同日播出，問到會否擔心被指倒戈？陳思圻表示此節目也是想大家開心，張明偉亦表示兩個節目都係有靚女，各有特色。
張明偉嘆拍性感女是苦差
問到張明偉面對眾多性感水着女可會尷尬？他笑言個個都好羨慕他，但其實是苦差，每日對眼都好攰，所以夜晚要佛系，因為朝早睇得太多，問到有無流鼻血？他笑言沒有，但有其他生理反應。陳思圻大讚開電視的佳麗們水準不俗，問到有何貼士給她們？陳思圻表示最緊要自信，輸人唔好輸陣，雖然她們都好靚女，但面對鏡頭都有點驚。
參賽者有人妻亦有造美人
眾參賽者中，身材最突出的陳思穎（Michelle）和張嘉欣（Yanni）均已是人妻，Michelle更有7歲女兒，她指老公和女兒很支持她選美。Yanni指甲一籃球員老公張偉康不怕她被睇蝕。伍倩彤（Gillian）曾在清談節目自爆每晚三次性行為，她笑稱被人稱作「3G」。32歲張育玲（Kathy）曾參加ViuTV《造美人》及鍾培生擂台戰的女子組參賽者，坦言很想入行。
即睇14位參賽者泳裝：
陳思圻同男友歐遊見家長
陳思圻自離巢無綫電視後轉型做KOL，現在更主持開電視節目。她指之前去了東歐，並陪男朋友返家見屋企人和朋友。她透露是找高人改名，但師傅不願透露姓名，據知師傅姓陳，網上資料顯示，姓陳兼且是「命名學博士」的就只有堪輿家陳咢魁一位，而陳咢魁曾替羅子溢（原名：羅仲謙）和楊茜堯（原名：楊怡）改名，收費一點也不便宜。
花6位數改名盼多貴人幫助
陳思圻希望改名能為她帶來新開始，而且她的新名也十分有寓意，她指師傅寫了首詩給她，意思是她想做各行都會有人幫，都會百花齊放。她表示花了6位數字，專程找這位師傅替她改名。
常見問題
陳偉琪為何要改名？
陳偉琪表示花了6位數字，專程找這位師傅替她改名，希望改名能為她帶來新開始，而且她的新名也十分有寓意⋯⋯詳見：張明偉聯同細龍太倒戈開電視
《Summer Girls》水著選美幾時播？
2022港姐正在進行得如火如荼，香港開電視亦唔執輸，打造了一個以水著為主題的選美節目《Summer Girls》，安排在9月⋯⋯詳見：開電視水著選美15位佳麗公開