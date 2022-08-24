Summer Girls｜張明偉孖陳思圻倒戈開電視 水著選美撼港姐

在無綫《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（現名陳思圻）和「佐治」張明偉已離巢，轉投香港開電視主持節目《Summer Girls 2022》，日前兩位無綫舊將與14位穿泳衣的Summer Girls參賽者見傳媒。節目將於港姐決賽同日播出，問到會否擔心被指倒戈？陳思圻表示此節目也是想大家開心，張明偉亦表示兩個節目都係有靚女，各有特色。