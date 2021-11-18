愛回家｜張明偉孖池美麗另起爐灶 大搞同居關係兼教日文

曾在《愛‧回家》中飾演補習天王的「佐治」張明偉，早前在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，雖然未約滿但被放入雪櫃。張明偉自求多福，積極尋找新路向，最近他在YouTube開自家頻道，孖住「池美麗」鍾凱琪拍《我的同居日記》系列，慰藉一班《愛回家》粉絲，精通日語的池美麗更在片中教日文，一展所長。

文：東方新地｜圖：[email protected]_chung、[email protected]、《愛·回家》截圖、《殘酷一叮》截圖、[email protected] 張明偉