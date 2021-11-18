愛回家｜張明偉孖池美麗另起爐灶 大搞同居關係兼教日文
文：東方新地｜圖：[email protected]_chung、[email protected]、《愛·回家》截圖、《殘酷一叮》截圖、[email protected] 張明偉
張明偉 帶挈池美麗
近月的《愛·回家之開心速遞》有人出亦有人入，繼「佐治」張明偉與「威龍潘金蓮」Anita梁茵離開劇組甚至離巢後，原來飾演「池美麗」彈起的鍾凱琪亦被消失了半年。早前張明偉開設YouTube頻道拍片，第一時間想起搵池美麗合作。
張明偉 宣布有新動向
早前張明偉在社交網放了一張自己在雪櫃內的相，暗指被雪了成個月，感到冰凍，之後他更首度開腔回應，直指對無綫管理層心灰意冷，其支持者都認為東家唔打打西家，並估計他將會過檔ViuTV，未幾張明偉再放與七師傅的合照，預告自己會有新動向。日前張明偉孖「池美麗」合作的《我的同居日記》系列正式在YouTube上架，第一集名為「可惡的女僕」。
睇短片學日文
「池美麗」在《愛‧回家》中被安排去了日本打工，已有一段日子沒有在熒幕出現，身為日文老師的她，終於有用武之地，張明偉今次找她合作拍片，以日常生活為主題，在片中教日文，第一集開場講張明偉飾演的上手（日語發音跟佐治相似）上門搵未來（池美麗飾），身穿日本女僕服的池美麗問張明偉自己可唔可愛，張竟將「Kawaii（意思可愛）」錯說為「Kowai（意思可怕）」，結果被女方兜巴星，輕輕鬆鬆的短片，又可以簡單學日文，甚有追看性。
網民表示支持
張明偉與池美麗因《愛‧回家》的關係有不少支持者，網民睇完片九成都留下正面評語，為他們打氣。張明偉接受傳媒電話訪問時，透露日後除了發展音樂，更想專注在教育範疇上，所以這次拍片教日文。至於搵池美麗合作，是因為想大家互相幫助，一齊做好的節目畀大家睇，總之好戲在後頭，仲叫請大家繼續密切留意。
去片：睇佐治同池美麗的同居日記
「池美麗」鍾凱琪 被消失半年
現年35歲的鍾凱琪自2005年19歲時參加無綫節目《殘酷一叮》被叮走後，獲無綫簽為特約演員，不時演出各種行行企企的無名角色，直至2017年她在《愛·回家之開心速遞》中，飾演角色「池美麗」後，才成功彈起，開始受到觀眾關注，這角色除了癡戀「金城安」周嘉洛外，還曾因還原「飯腳妹」事件，而令觀眾留下深刻印象，但今年4月，網民發現「池美麗」已久未出現，及後只由「池子孝」阮政峰口頭交代「池美麗」已飛到日本Working Holiday，當時鍾凱琪曾表示劇情進展只能夠等公司安排。
自稱打工仔得個「等」字
日前鍾凱琪到酒staycation期間，在電視上看到「爸爸」池富（王俊棠飾）及「哥哥」池子孝的演出，忍不住在社交網以長文抒發其感歎：「今日家人生日放假，難得有空看電視。真的百感交雜，忽然好想和大家分享下。近半年很多人每次見到我，也會問一句：好久不見，什麼時候會再看到你？唉～怎麼說呢？其實我也很想知這個答案。因為作為一個平凡的打工仔freelance，對於工作什麼時候到來真的很被動。沒有人會知道下一次工作日期。我能做的就只有一個字『等。。』」
感謝公司給予機會
「也許有些人會覺得被虧待。但對我個人而言，只有兩個字『感恩』。也許有些人會在離職後評論前公司往日種種。但我什麼也沒有，工作能力也有很大改善空間，業務能力從來也是一個劣等生。公司給了我實現夢想的機會。也許人工不高（也真的不高）但我個人想法是畢竟一間公司所有員工也可以是被取代，替換的。作為小員工不應該問公司給予了我多少，而是我能貢獻多少給公司。（畢竟作為員工，也是可以選擇留與不留。如果選擇了留下來，便是已經同意了對方所開出的條件。）」
第一時間反省自己
「所以即使工作機會減少，我個人第一時想的不是任何公司問題。而是應該反省一下自己做錯了什麼，是不是我自己做得不夠好，從而令到工作減少。（ps,以上意見只限於我個人，因為我真的覺得 自己能力上有很多不足。）平平無奇的小胖中女能走到今日，靠的全是各位的支持及所有曾經给予我工作機會的人，真的除了感恩沒有別的。」
人到中年需要養家
「不過也老實說夢想不能當飯吃。人到中年總要養家，家中長輩相繼退休。肩上的生活擔子越來越重，作為一個負責任的人便不能再任性地只談追夢。感恩年少時因興趣而學日文，從而有一技之長。讓我能在生活中仍有追夢的空間。引用電影中的一句說話：『人冇夢想同鹹魚無分別』，我未來期望能夠在夢想和麵包中尋找到一個平衡。所以拜託各方大大，有工作請找我。」
望日本開關拍旅遊片
「說到工作，我感恩工作讓我認識到棠哥！真的一個非常非常非常好的長輩。去年我說沒有去過大澳。棠哥真的帶了我去，而且吃了很多很多好吃的海鲜！雖然暫時什麼工作也沒有，只能專心教日文養家（等。等。等）但我最近有和朋友嘗試了拍片，期望在youtube也可以帶一些歡樂大家。長遠目標，日本開關後拍一些旅遊片給你們看。希望大家拭目以待。」