張明偉狠批無綫濫用「青春」空談改革 被雪未完約亮相ViuTV大讚製作認真

《愛回家》飾演「佐治」的張明偉，去年在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，其後他在社交網放了一張自己在雪櫃內的相，指被雪了成個月感到冰凍。近日張明偉接受陳志雲網上頻道《Stephen傾》節目訪問，大爆大台不但對他不聞不問，更叫藝員疏遠他，張明偉奉勸無綫管理層要放手，唔好再口講要改革，卻只用「青春」包裝去換湯不換藥﹗