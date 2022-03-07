張明偉狠批無綫濫用「青春」空談改革 被雪未完約亮相ViuTV大讚製作認真
張明偉感謝大家集氣亮相ViuTV
張明偉接受陳志雲訪問時，指無綫改革得個講字，又指與新管理層有代溝，他們亦未有聽取年輕一代的意見，繼續流水作業式運作﹗張明偉去年8月開始被掟入雪櫃，匆匆被調出《愛回家》﹗張明偉訪問出街後引起網上熱議，得到不少網民支持﹗幾日後，張明偉亮相ViuTV Chill Club﹗
大讚ViuTV製作認真
張明偉在IG預告周日（6日）晚以樂隊Charming Way身份亮相Chill Club，張明偉接受傳媒訪問時透露首次亮相ViuTV感到好期待，他透露其實是1月時錄影，當時已有一段時間未有到化妝間及錄影廠這些地方，所以感覺陌生又緊張﹗他指ViuTV的工作人員都好友善，就算知道他是無綫藝員，但都禮貌打招呼，又大讚Chill Club製作好認真﹗
無機會上《勁歌》宣傳創作歌曲
張明偉表示與無綫合約4月約滿，但今次並非以個人名義，而是樂隊身份去宣傳新歌，好開心能在一個大平台去表演自己的音樂，因為在無綫根本無機會上《勁歌金曲》去演繹自己創作的歌曲﹗
張明偉無綫人工低 為生活揸Uber
張明偉與陳志雲相識於無綫，訪問中張明偉指美國大學畢業返港，本來想加入唱片業，但因見無綫幕後有招聘，所以入職成為助理編導，機緣巧合2011年加入藝訓班，之後參加2013年《星夢傳奇》，並爆當時陳志雲幫過佢，又指當時TVB人工低，月薪唔夠一萬，完全唔夠生活開支，為生計揸Uber搵外快：「係做《愛回家》之前嘅，完全冇人認得我﹗試過行錯路，都冇投訴我仲畀足張單嘅錢我﹗」張明偉透露揸Uber每月有五、六千元﹗隨即被陳志雲笑：「你話你係咪蝕？揸Uber都有五、六千，電視台人工返到咁一萬都唔夠﹗」張明偉指：「所以我嗰時都做到懷疑人生﹗」
昔日戰友被下令疏遠 被孤立感到寂寞
其後陳志雲問到同無綫現時關係？張明偉指雖然未完約（約四月約滿），但公司一直沒有跟他傾洽，突然他指感到有份孤獨感時，一時感觸哽咽：「因為喺學校出面唱咗《銀河修理員》，之後《愛回家》劇組就收到上頭order，我就匆匆告別咗《愛回家》…呢段時間我睇到好多嘢，我都feel到嘅，同公司啲同事，我唔可以同佢哋太close，怕影響到人，曾經我哋係戰友，據我所知公司仲叫我身邊嘅同事唔好同張明偉行咁埋（邊個叫？）公司管理層﹗呢段時間感到孤獨，好寂寞﹗」
濫用「青春」二字扮年輕化
張明偉又指對新管理層感到心灰意冷，他不怕得罪大台狠批：「新管理層同新一代有代溝，根本唔知時下年輕人鍾意睇乜，佢哋就話依家百花齊放，其實都仲係用緊舊嗰套去做，後生仔唔睇呢啲㗎，有朋友同我講有兩套劇都用『青春』兩個字，有呢兩個就已經唔青春啦，𡃁仔唔係呢個style嘅…最嚴重的問題係一直流水作業，管理層都仲係用番自己個出發點去諗，唔係喺年輕一輩去諗，應該搵多啲後生仔去jam吓，叫得佢哋參與就唔好乜都規限住，要放手畀人搞，同埋要貼番個地，令香港觀眾會睇先，唔係做畀邊個地方睇呢？」
張明偉約滿前被掟入雪櫃 「佐治」被暫別《愛回家》
張明偉跟無綫今年4月完約，但去年已開始被雪，有傳張明偉因為發表了一些敏感言論而令公司不滿，去年8月、超過半年才約滿，張明偉已被放入雪櫃得個等字。張明偉出席公開活動時指公司一直未有跟他傾洽合約問題，他也不知是否要還騷，一直在等通知，近來積極發展其歌唱事業，以樂隊Charming Way在音樂方面發展為主。
新官上任 張明偉勸：請尊重一班由低做起的藝員
張明偉終於首度開腔，對於被指離巢TVB並無否認，表示自無綫新官上任後，本以為會有新開始，但結果令他非常失望，更直言「心灰意冷」。雖然張明偉離開時間未能確定，但去意已決的他仍語重心長地表示，希望公司學懂尊重一班由低做起的藝員同事，指有不少年青人像他一樣帶著熱誠和希望入行，付出過無數青春與前途，期望得到公司珍惜及好好對待。
感謝方皓玟提醒要有骨氣
另外，張明偉之前去欣賞方皓玟演唱會後，在IG上載二人多年前的合照，並感慨地寫道：「多謝你提醒我一樣嘢，就係『骨氣』！看著你一步步到現在上紅館，以你為榜樣」最後用Hashtag寫「#方皓玟 #假使世界原來不像你預期 #人話」。
突然宣布告別《愛回家》
在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演補習天王的「佐治」張明偉曾與同劇池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，又應監製要求在角色造型上要有林作feel，而用心留意林作的訪問，做足功課以一頭亂髮及流利英語成功「入屋」。不過張明偉在IG突然宣布告別劇集，留言道：「其實我做George不知不覺3年有多，一路都有follow大家嘅留言。無論好同壞，都俾咗好多靈感同意見我思考點樣進步，務求令呢個角色有娛樂性而且夠貼地。衷心多謝你哋每一位支持，希望大家日後留意我其他作品，有緣再見」。
與MIRROR合照
張明偉本身是創作歌手，亦是樂隊「Charming Way」的主音及結他手，曾參與於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會，完騷後更與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）於後台合照，並在IG寫道「不要羨慕哥」及「#鏡粉表示好興奮#香港樂壇加油」。當時已有網民留言：「方丈好小氣的」、「你同貴公司滿約嗎？有啲擔心你呀」、「我驚你po完返唔到愛回家」等等，點知粉絲竟然一語成讖，兩星期後張明偉突然宣布告別《愛回家》。
網民：期待ViuTV見到你
張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽曾任職教育局主理特殊教育，入行初期曾被被標籤為「玩玩吓」的二世祖。不過張明偉肯由低做起，入行七年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。
常見問題
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