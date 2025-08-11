張晉外遊突發心臟劇痛險死 咬牙硬撐：不能死在這裡！
張晉近日現身《披荊斬棘的哥哥5》，首度自揭今年春天在外地突發心臟劇痛兼呼吸困難的驚險經歷，當時情況危急，醫生更直言他隨時有可能命喪異鄉！
張晉與家人外遊心臟劇痛超危險
張晉在今年4月，與太太蔡少芬和3名仔女去外地旅行，當時正在排隊坐觀光船的時候，突然無法呼救，就連呼叫太太蔡少芬的力氣都沒有：「感覺好像有個深淵，我正往下掉，沒有東西可以求助！」
所以當時只能在心底反覆告訴自己「一定要活下去」。他說：「我不能死在這裡，因為這裡是國外，她還帶著三個孩子，老公沒了她怎麼辦？」這種求生的信念全是來自對家人的責任與深厚感情。
回港後做心臟支架植入手術
張晉回港後立刻接受身體檢查，醫生明確表示若求生意志不夠堅定，他很可能會命喪異地。最終他接受心臟支架植入手術，身體狀況逐步好轉，也深刻領悟到人生只有家人才是真正重要。
張晉事後更珍惜家人
經歷過這次生死一線，張晉坦言無論曾經怎麼努力事業、生活多忙碌，內心的幸福全在於能和太太、子女平安相伴。他希望可以活多一天，和家人多一分鐘相處，這才是人生至為珍貴的部份。
張晉兩年前曾入院鼻插喉
其實張晉多年來經常受傷，在2023年，張晉亦曾因拍戲意外受傷入院。他當時在社交平台上載兩張躺在醫院病床的照片，並留言：「拍動作戲，難免的事還是難免發生。」照片中可見他左腳小腿打上石膏、右手手背插著點滴「吊鹽水」，鼻上更接駁鼻喉，情況不容小覷。即便如此，他仍以左手對鏡頭比出V字手勢，展現頑強一面。
圖片來源：《披荊斬棘的哥哥》截圖、IG@maxjinzhang資料或影片來源：原文刊於新假期