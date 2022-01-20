愛回家｜張景淳疑因遲大到要暫別 單立文訓話：紀律好緊要，唔好咁多藉口
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、《無綫娛樂新聞台》影片截圖
張景淳 新婚後即離家暫別
上月張景淳和呂慧儀在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》上演「龔水戀」的結婚戲碼，不過有指有人因經常開工遲大到而影響進度，矛頭直指張景淳，更觸怒珍姐一度踩入廠掃場捉人。事後張景淳曾在社交網平台直播，透露「龔燁」要暫別劇組，網民不禁聯想與他遲大到斷正有關。
呂慧儀護夫心切
昨日(1月19日)在《愛回家》賀年宣傳活動上，連周嘉洛亦歸隊出席，唯獨不見新婚的張景淳，有傳他已被暫時調離《愛回家》，為此呂慧儀愛夫心切作出辯護，再次為張景淳澄清沒有遲到，但又唔可以代他回應。不過呂慧儀亦帶定頭盔補多句，希望大家都守紀律，唔好影響整個劇組的進度，但亦明白有時要處理緊要事會遲到，希望大家互相幫忙，令劇集可以長拍長有。
單立文意有所指
我覺得我哋《愛回家》拍咗5年，其實紀律真係好緊要嘅，而阿姐（珍姐）作為一家之主，mon住我哋嘅紀律亦係好緊要，佢成日都講唔能夠一個人犯錯，而影響成個劇組。呢樣嘢我係好認同欣賞。前輩不嬲都講做呢行準時係must基本嘢嚟，我哋都入腦，唔好講咁多藉口，如果真係有事，身體唔舒服或者屋企有事，真係要打返嚟講一聲囉！如果你係尊重自己嘅工作，尊重人哋，你係唔會發生呢件事。」對於張景淳被指慣性遲到，單立文就笑住話唔知情：「可能嗰陣我唔喺度啦。不過講真，邊有人鍾意人哋遲到㗎。時間講咗幾點拍就要幾點拍，呢啲大家係應份，同埋守時係重要。」
《愛·回家之開心速遞》上月一連三集上演「龔水婚宴」，龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）的婚禮在觀眾見證之下修成正果。誰不知熱情過後，張景淳早前突然在IG宣布龔燁將會暫時離開劇組，蜜月都未度就玩分開，唔係啩？
睇返之前嘅報道：
張景淳深夜直播暫別劇組
張景淳早前突發在IG真播同網友傾偈，正當大家蜂擁而上去恭喜他與熊若水新婚之時，他突然自爆暫別劇組。事源有網友問龔水遲啲會唔會有生B嘅情節，按照一貫演員不劇透嘅作風，張景淳理論上大可以「開放式」回答，但今次佢竟然斬釘截鐵地說：
「probably not（大概唔會）同埋龔燁遲少少會有一段時間休息。」
其後有人追問情人節會否再有「龔水」的劇情時，張景淳再令網友失望：「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見返。」
呻完暫別、及後又更正
長達超過一小時嘅直播，張景淳被問到是幾時重返劇組的問題，一律都答「唔知道」，而且語氣略帶無奈，亦冇交代原因，只係話：
「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。」
及後張景淳再接受傳媒媒訪問時就更正，表示「龔水」在農曆新年的劇情中會有主線，2月份亦有戲份，只是2月14日情人節後的集數仍未收到劇本，並強調沒有被調離組，呼籲大家耐心等待，而相關的IG直播片段亦已被移除。
受「遲到王」牽連
其實今次有關張景淳「暫別」令網民信以為真，或者與之前《愛回家》「遲到王」事件有關。早前有報道指，無綫高層曾勵珍（珍姐）聞得《愛回家》劇組經常有人遲到、工作懶散及顧住食嘢，消息更稱兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」。雖然張景淳事後否認遲到，但他到今亦未正式回應過是否被珍姐訓話，所以他自爆「暫別」《愛回家》，不難令人誤會兩件事有直接關係。