愛回家｜張景淳疑因遲大到要暫別 單立文訓話：紀律好緊要，唔好咁多藉口

在《愛回家》中飾演「龔燁」的張景淳，去年疑因遲大到激嬲無綫助理總經理（戲劇製作）珍姐曾勵珍，在劇集賀年宣傳活動上，張景淳不見蹤影，有傳已被暫時調離《愛回家》。雖然有劇中新婚老婆力撐冇遲到，但單立文的一番訓話，句句有骨，似有弦外之音！