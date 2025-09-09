張智霖高鐵Man爆幫手 內地媽欲答謝 除罩一刻嚇到O嘴
近日男星張智霖被內地網民捕獲，在高鐵上的一個暖心舉動被瘋傳！事緣一位內地媽媽在高鐵上狼狽地處理嬰兒車及行李，此時一名黑衣口罩男主動上前幫忙，超Man地將所有重物從車頭抬到車尾。該媽媽事後才驚覺這位善心人竟是張智霖本人，嚇得她目瞪口呆，究竟當時情況有幾震撼？
張智霖高鐵上演暖男記 主動抬嬰兒車超Man
事發在近日一班內地高鐵上，一位媽媽獨自帶著嬰兒車和行李，顯得手足無措。正當她感到徬徨時，一位戴著口罩的黑衣男子主動走上前，詢問是否需要幫忙。該媽媽在社交平台發文憶述，對方二話不說就非常「man」地幫她將嬰兒車連同行李，一口氣從車頭抬到車尾安放好。過程中，她雖然覺得對方眉宇間有點像張智霖，而且非常帥氣，但因為對方戴著口罩，所以完全沒有將這位熱心市民與大明星聯想在一起，只覺得自己遇上了好人，內心充滿感激。
內地媽還原驚嚇一刻 「直接原地目瞪口呆」
為了表達謝意，這位媽媽鼓起勇氣，打算加對方微信，希望之後可以請他喝杯東西作報答。沒想到，就在此時，該名男子順手摘下了口罩，廬山真面目竟然真的是張智霖本人！該媽媽在帖文中激動形容自己「直接原地目瞪口呆」，內心更是瘋狂尖叫，完全沒想到偶像會以這種方式出現在自己眼前。她驚呼：「世界上為什麼會有這麼好的人」，並將這段奇遇分享到網上，以「感謝香港熱心市民張智霖先生」為題，詳細記錄了整個溫馨又震撼的過程。
網民洗版激讚張智霖 「人帥心善真男神」
該感謝帖文一出，立即在網上引起瘋傳，不但獲得超過130,000個點讚，更一度登上微博熱搜榜，網民一面倒地對張智霖的善舉給予高度評價。大量留言湧入，網民紛紛洗版大讚：「這才是正能量偶像」、「偶遇明星的最高境界」、「人帥心善，完美男神」、「Chilam真的是零負評藝人」、「演技好，人品更加好」。這次事件再次為張智霖的親民形象加分，不少粉絲表示，正是這種貼地的善良品格，才讓他們一直支持偶像至今。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期