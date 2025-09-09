張智霖高鐵Man爆幫手 內地媽欲答謝 除罩一刻嚇到O嘴

近日男星張智霖被內地網民捕獲，在高鐵上的一個暖心舉動被瘋傳！事緣一位內地媽媽在高鐵上狼狽地處理嬰兒車及行李，此時一名黑衣口罩男主動上前幫忙，超Man地將所有重物從車頭抬到車尾。該媽媽事後才驚覺這位善心人竟是張智霖本人，嚇得她目瞪口呆，究竟當時情況有幾震撼？