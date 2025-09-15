張智霖18歲兒子罕見晒正面相 高顏值震撼網民 竟意外撞樣《愛回家》金城安？

張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的獨子張慕童（魔童）轉眼間已經18歲，盡得父母優良基因遺傳，外形高大俊朗，一直被譽為「最靚仔星二代」。向來低調的他，近日極為罕見地在社交媒體上分享了一張正面自拍照，立即引爆網民討論。照片中的魔童雙眼皮深邃，眼神與爸爸Chilam頗為相似，更留有微微的鬍鬚，散發出成熟帥氣的魅力，五官完美複製了父母的優點，震撼一眾網民。