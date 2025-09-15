張智霖18歲兒子罕見晒正面相 高顏值震撼網民 竟意外撞樣《愛回家》金城安？
張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）的獨子張慕童（魔童）轉眼間已經18歲，盡得父母優良基因遺傳，外形高大俊朗，一直被譽為「最靚仔星二代」。向來低調的他，近日極為罕見地在社交媒體上分享了一張正面自拍照，立即引爆網民討論。照片中的魔童雙眼皮深邃，眼神與爸爸Chilam頗為相似，更留有微微的鬍鬚，散發出成熟帥氣的魅力，五官完美複製了父母的優點，震撼一眾網民。
網民驚訝發現 竟與金城安撞樣
魔童的正面照曝光後，除了讚嘆他完美繼承了父母的高顏值外，更有眼尖的網民驚訝地發現，他竟然與處境劇《愛．回家之開心速遞》中的角色「金城安」（周嘉洛飾）意外撞樣！不少留言紛紛湧現，指「好像《愛·回家》的金城安！」，引起熱烈討論。不過，亦有網民持不同意見，認為「我覺得靚仔過金城安喎」，甚至有人覺得他更像媽媽袁詠儀，而非爸爸張智霖，可見其外貌的可塑性極高。
型男初長成 Chilam笑稱兒子是Cool魔
隨著兒子日漸成長，張智霖也曾公開表示，希望兒子能早日帶女朋友回家讓他過目。不過，他對兒子的魅力充滿信心，認為完全無需教導他如何追求女生，更笑稱兒子是高冷又帥氣的「cool魔」類型，言談間流露出滿滿的自豪感。看來在爸爸眼中，魔童早已是個充滿魅力的萬人迷。
熱愛音樂展才華 袁詠儀談及兒子未來
除了擁有出眾的外貌，魔童亦極具音樂才華。從他分享的影片中，可見他與朋友組樂團創作音樂，歌曲旋律頗具水準，令人驚喜。媽媽袁詠儀曾打趣說兒子唱歌像「殺雞」，但對音樂編曲卻充滿興趣和天份。談及兒子的未來，袁詠儀則表示，大學畢業後兒子便要獨自面對人生，最重要是能找到自己熱愛的事情，作為父母不會過多干涉，未來要靠他自己走下去。
圖片來源：袁詠儀微博、IG@cheung_morton、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期