聲生不息｜張智霖《聲生不息》登場狂賺人仔 老婆袁詠儀被捕獲長沙Hermès朝聖
無綫與芒果TV聯手打造的音樂節目《聲生不息》播出後大受歡迎，據知陸續會有歌手登場，近日傳出Chilam張智霖夥拍內地組合TFBOYS成員王源合唱經典歌曲〈歲月如歌〉，有內地網民目擊二人現身長沙的電視台為節目錄影，更有現場觀眾證實消息屬實。張智霖近年長期北上搵人仔，袁詠儀做跟得老婆，今次亦唔例外，她被野生捕獲在當地的Hermès朝聖，張智霖因此被笑指咁勤力都係為名店打工。
張智霖驚喜現身《聲生不息》
張智霖近年專注北上發展，是內地綜藝節目常客，估唔到《聲生不息》都有佢份。早於3月底，張智霖已被發現帶埋太太袁詠儀及囝囝魔童北上隔離，當時他透露將於內地工作及逗留約半年，完成隔離後一家三口又曾被粉絲捕獲逛商場，據知張智霖此行是為了參加《聲生不息》，並在隔離期間不停練歌，一心在《聲生不息》秘密登場，點知節目未出就被網民踢爆。
張智霖大唱經典歌曲
近日張智霖被內地網民影到冒雨現身長沙電視台，有指他剛完成《聲生不息》節目的部分錄影，其演唱歌單已被曝光，因為節目中設有現場觀眾，除透露他於節目中獻唱陳百強名曲〈等〉外，更與內地組合TFBOYS成員王源合唱《衝上雲霄》主題曲〈歲月如歌〉，Cool魔一出，不少內地粉絲都表示期待，在社交網紛紛留言。其實除了張智霖驚喜現身外，最近亦傳出周柏豪與糖妹（黃山怡）亦獲邀參加比賽。
袁詠儀素顏掃Hermès
張智霖努力賺人仔的同時，袁詠儀亦好努力花錢，張智霖被忙於錄影節目，袁詠儀亦被內地網民發現在長沙的國際金融中心名店Hermès逛街，身穿粉紅色T恤搭牛仔褲的她素顏上陣，身為該店VIP當然有專人服侍，袁詠儀在店內到處逛，估計今次都有斬獲，不少網民都笑言張智霖辛苦賺錢都是奉獻給名牌，網友的留言非常搞笑：「愛馬仕高級打工仔」﹑「給愛馬仕打一輩子工」等。