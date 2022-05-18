聲生不息｜張智霖《聲生不息》登場狂賺人仔 老婆袁詠儀被捕獲長沙Hermès朝聖

無綫與芒果TV聯手打造的音樂節目《聲生不息》播出後大受歡迎，據知陸續會有歌手登場，近日傳出Chilam張智霖夥拍內地組合TFBOYS成員王源合唱經典歌曲〈歲月如歌〉，有內地網民目擊二人現身長沙的電視台為節目錄影，更有現場觀眾證實消息屬實。張智霖近年長期北上搵人仔，袁詠儀做跟得老婆，今次亦唔例外，她被野生捕獲在當地的Hermès朝聖，張智霖因此被笑指咁勤力都係為名店打工。