張智霖銀髮Look被批老態盡現 網民力撐型到爆指袁詠儀更顯老
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現年51歲的張智霖（Chilam）一向有「不老男神」的稱號，近日他染成銀髮Look，竟被一名網民評論為「老態盡顯」，更以其老婆袁詠儀（靚靚）作比較，勁讚袁詠儀：「依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。」引來過千網民留言反駁！
袁詠儀被指嫩樣過張智霖 惹網民狠批
袁詠儀日前在抖音分享了一段和老公張智霖一同出國旅遊時的短片，並配文說：「請張先生多練習拍我的技術，畢竟我把他拍超帥。」不過片中張智霖罕見的一頭銀髮Look，竟引來網民截圖並在小紅書出po狠批：「52歲『不老男神』張智霖也扛不住了，鬍子本來就是一半黑一半白了，現在連滿頭都是白髮、老態盡顯。他的老婆袁詠儀依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。每個人都會老的，只是女人比較注重外表，都是用錢在保養的。」
網民狠批袁詠儀：怎麼看也是張智霖大姐
這篇po文引來過千網民留言，一面倒力撐張智霖依然型到爆，同時又指出袁詠儀比張智霖更顯老：「張除了頭髮白，臉不垮，皺紋也不多，這個年齡這個狀態，居然還被說老態！」、「雖然頭髮鬍子花白，但是看狀態哪裡像個老人了！」、「這叫老態盡顯？？！！明明就是白髮美男」、「袁詠儀明明比她老公顯老」、「你是對25歲有什麼誤解吧」、「袁詠儀怎麼看也是張智霖大姐好嗎？」、「袁詠儀就是40出頭的皮膚」、「一看都是40+的女人啦，20多歲那裡是這種狀態」等等。
出席活動已染回黑髮
原來張智霖早在今年5月時便為了拍戲，將一頭黑髮染成了灰髮，仲留埋白鬚，顯得份外成熟，充滿滄桑味。不過他日前出席電影宣傳活動時，已將頭髮染回黑色，站在43歲的胡杏兒身邊，一點不見老態，更獲胡杏兒大讚比以前合作拍《魚躍在花見》更顯清瘦，狀態更加Fit。接受傳媒訪問時，張智霖亦笑指自己本來頭髮都白晒，但又不想就這樣出來做嘢，所以才會將頭髮染回黑色。
即睇張智霖近況：
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撰文：東方新地圖片來源：IG@anitayuenwy、微博@袁詠儀靚靚、抖音@袁詠儀靚靚、微博@張智霖、微博@胡杏兒、YouTube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台