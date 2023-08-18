張智霖銀髮Look被批老態盡現 網民力撐型到爆指袁詠儀更顯老

現年51歲的張智霖（Chilam）一向有「不老男神」的稱號，近日他染成銀髮Look，竟被一名網民評論為「老態盡顯」，更以其老婆袁詠儀（靚靚）作比較，勁讚袁詠儀：「依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。」引來過千網民留言反駁！