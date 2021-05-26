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張智霖唔玩車改玩億萬名畫 自爆體能衰退 預告五年內退出幕前

東方新地 - 娛聞

「不老男神」張智霖（Chilam）原來今年將到半百之齡，他直言體能已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲、為演唱會操練，更預告將在五年內退出幕前！

文：東方新地｜圖：張智霖FB、微博圖片及袁詠儀IG、微博圖片

張智霖 21年零走樣

翻拍自21年前同名劇集的新版《十月初五的月光》已在上月煞科，劇集開播在即，令大家驚覺第一任「初哥哥」張智霖（Chilam）竟然相隔21年都無走樣！不過外表雖然不老，但現在已49歲的Chilam日前接受訪問時，卻自爆體力已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前！

張智霖
Chilam現在的樣貌和2000年主演無綫劇《十月初五的月光》時差別不大。
張智霖
21年前的Chilam、薛家燕、佘詩曼和馬浚偉。

Chilam日前在訪問中透露自己因受到朋友啟發，近年開始學習收藏名畫，尤其熱愛日籍藝術家草間彌生的畫作，目前已收集了逾10幅，再加上其他名家作品，現時已擁有近億元名畫，他表示其中有部分畫作已升值約一至兩倍。

張智霖
Chilam近年經常孖住老婆袁詠儀（靚靚）去睇畫展，他笑言買畫除了可以保值之外，亦可以考驗自己的眼光。
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據知Chilam曾一擲4、5百萬港元購下一幅草間彌生的經典「南瓜畫」，畫作至今已升值至近千萬。

Chilam又透露他和老婆靚靚及兒子魔童（Morton，張慕童）將為了拍攝內地一個型男綜藝節目而舉家北上，預計至少要逗留數個月，他笑言這將是他最後一次做同類型的節目。

張智霖
14歲的魔童已大個仔，近年少有再孖住父母出鏡。
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Chilam同靚靚已結婚20年，近年亦曾以「夫妻檔」參演過《一路上有你》及《妻子的浪漫旅行》等內地真人騷節目。

計劃轉型做幕後

Chilam將在今年8月踏入50歲，他直言已覺體力衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前，他表示若非受到疫情影響，已在紅館舉行一次「告別演唱會」，和觀眾認真告別。

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即將踏入半百之齡的Chilam，直言已體力不濟，無法再捱通宵開工。
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Chilam話想在正式退出幕前之前，上紅館舉行一次「告別演唱會」。

雖然講到「天下無不散之筵席」，不過Chilam話自己即使不再做幕前，都可以做幕後，他表示未來打算投資不同項目，以及開辦製作公司，將他多年來在圈中所學到的學以致用。

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未來Chilam打算轉型做幕後，投資不同項目，以及開辦製作公司。

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