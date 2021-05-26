張智霖唔玩車改玩億萬名畫 自爆體能衰退 預告五年內退出幕前
「不老男神」張智霖（Chilam）原來今年將到半百之齡，他直言體能已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲、為演唱會操練，更預告將在五年內退出幕前！
文：東方新地｜圖：張智霖FB、微博圖片及袁詠儀IG、微博圖片
張智霖 21年零走樣
翻拍自21年前同名劇集的新版《十月初五的月光》已在上月煞科，劇集開播在即，令大家驚覺第一任「初哥哥」張智霖（Chilam）竟然相隔21年都無走樣！不過外表雖然不老，但現在已49歲的Chilam日前接受訪問時，卻自爆體力已經衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前！
Chilam日前在訪問中透露自己因受到朋友啟發，近年開始學習收藏名畫，尤其熱愛日籍藝術家草間彌生的畫作，目前已收集了逾10幅，再加上其他名家作品，現時已擁有近億元名畫，他表示其中有部分畫作已升值約一至兩倍。
Chilam又透露他和老婆靚靚及兒子魔童（Morton，張慕童）將為了拍攝內地一個型男綜藝節目而舉家北上，預計至少要逗留數個月，他笑言這將是他最後一次做同類型的節目。
計劃轉型做幕後
Chilam將在今年8月踏入50歲，他直言已覺體力衰退，無辦法再捱通宵拍戲及為演唱會操練，因此已計劃好要在五年內退出幕前，他表示若非受到疫情影響，已在紅館舉行一次「告別演唱會」，和觀眾認真告別。
雖然講到「天下無不散之筵席」，不過Chilam話自己即使不再做幕前，都可以做幕後，他表示未來打算投資不同項目，以及開辦製作公司，將他多年來在圈中所學到的學以致用。