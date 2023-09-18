張智霖心情靚孖粉絲機場合照！未受JPEX無牌風波影響 經理人早已拆彈

「JPEX」風波再有新進展！消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今早（18日）被捕。 除林作之外，不少藝人同受牽連。當中曾擔任香港區品牌大使的張智霖（Chilam），早前已火速「割席」！