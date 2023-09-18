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張智霖心情靚孖粉絲機場合照！未受JPEX無牌風波影響 經理人早已拆彈

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「JPEX」風波再有新進展！消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今早（18日）被捕。 除林作之外，不少藝人同受牽連。當中曾擔任香港區品牌大使的張智霖（Chilam），早前已火速「割席」！

張智霖經理人：已囑發牌前勿用肖像

張智霖透過經理人回覆傳媒時表示去年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用Chilam的肖像宣傳，再者，講明會保留追究JPEX的權利。

張智霖 jpex 張智霖透過經理人回覆傳媒時表示去年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用Chilam的肖像宣傳
張智霖透過經理人回覆傳媒時表示去年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用Chilam的肖像宣傳（圖片來源：網上圖片）

張智霖被粉絲捕獲

而張智霖的心情似乎冇受任何負面新聞影響，近日張智霖與老婆袁詠儀及兒子張慕童從外地回港時，就被粉絲邀合照。相中見到，張智霖穿了一身輕便黑色運動裝，一頭白髮兼滿面白鬚的他型格十足！面露笑容與粉絲合照。

張智霖 jpex
（圖片來源：小紅書圖片）

網民讚完全沒有明星的架子

這一位網民興奮在社交平台發文表示：「跟小時候很喜歡的一位明星同一班飛機，完全沒有明星的架子，一家三口登機，自己搬行李。登機後我的好室友一眼就認出來，在他經過我們的座位的時候，好室友發揮了巨大的作用，就是輕聲的幫我問『我老婆很喜歡你，可以和你拍張照嗎？』他立刻很nice的說『可以，要不我們去前面拍吧』，太開心了，哈哈哈，人真的很不錯，真的超級帥，很平易近人，一定會繼續粉，不停歇（有點後悔沒有和靚靚合影）」

張智霖 jpex 這一位網民興奮在社交平台發文表示：跟小時候很喜歡的一位明星同一班飛機，完全沒有明星的架子
這一位網民興奮在社交平台發文表示：跟小時候很喜歡的一位明星同一班飛機，完全沒有明星的架子（圖片來源：小紅書圖片）

袁詠儀被指嫩樣過張智霖 惹網民狠批

袁詠儀日前在抖音分享了一段和老公張智霖一同出國旅遊時的短片，並配文說：「請張先生多練習拍我的技術，畢竟我把他拍超帥。」不過片中張智霖罕見的一頭銀髮Look，竟引來網民截圖並在小紅書出po狠批：「52歲『不老男神』張智霖也扛不住了，鬍子本來就是一半黑一半白了，現在連滿頭都是白髮、老態盡顯。他的老婆袁詠儀依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。每個人都會老的，只是女人比較注重外表，都是用錢在保養的。」

張智霖 jpex 袁詠儀 張智霖 張智霖染髮已有數月，但一直少有曝光正面樣，結果卻被老婆拍片出賣銀髮加白鬚Look。
張智霖染髮已有數月，但一直少有曝光正面樣，結果卻被老婆拍片出賣銀髮加白鬚Look。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
張智霖 jpex 袁詠儀 張智霖 戴草帽加眼鏡配上銀髮和白色鬚根的張智霖，顯得一臉滄桑。
戴草帽加眼鏡配上銀髮和白色鬚根的張智霖，顯得一臉滄桑。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
張智霖 jpex 袁詠儀 張智霖 但獲網民勁讚依然型到爆。
但獲網民勁讚依然型到爆。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
張智霖 jpex 袁詠儀 張智霖 又讚佢皮膚依然好光滑。
又讚佢皮膚依然好光滑。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
張智霖 jpex 袁詠儀 張智霖 兩公婆又坐遊艇出海。
兩公婆又坐遊艇出海。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片

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