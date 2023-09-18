張智霖心情靚孖粉絲機場合照！未受JPEX無牌風波影響 經理人早已拆彈
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「JPEX」風波再有新進展！消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今早（18日）被捕。 除林作之外，不少藝人同受牽連。當中曾擔任香港區品牌大使的張智霖（Chilam），早前已火速「割席」！
張智霖經理人：已囑發牌前勿用肖像
張智霖透過經理人回覆傳媒時表示去年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用Chilam的肖像宣傳，再者，講明會保留追究JPEX的權利。
張智霖被粉絲捕獲
而張智霖的心情似乎冇受任何負面新聞影響，近日張智霖與老婆袁詠儀及兒子張慕童從外地回港時，就被粉絲邀合照。相中見到，張智霖穿了一身輕便黑色運動裝，一頭白髮兼滿面白鬚的他型格十足！面露笑容與粉絲合照。
網民讚完全沒有明星的架子
這一位網民興奮在社交平台發文表示：「跟小時候很喜歡的一位明星同一班飛機，完全沒有明星的架子，一家三口登機，自己搬行李。登機後我的好室友一眼就認出來，在他經過我們的座位的時候，好室友發揮了巨大的作用，就是輕聲的幫我問『我老婆很喜歡你，可以和你拍張照嗎？』他立刻很nice的說『可以，要不我們去前面拍吧』，太開心了，哈哈哈，人真的很不錯，真的超級帥，很平易近人，一定會繼續粉，不停歇（有點後悔沒有和靚靚合影）」
袁詠儀被指嫩樣過張智霖 惹網民狠批
袁詠儀日前在抖音分享了一段和老公張智霖一同出國旅遊時的短片，並配文說：「請張先生多練習拍我的技術，畢竟我把他拍超帥。」不過片中張智霖罕見的一頭銀髮Look，竟引來網民截圖並在小紅書出po狠批：「52歲『不老男神』張智霖也扛不住了，鬍子本來就是一半黑一半白了，現在連滿頭都是白髮、老態盡顯。他的老婆袁詠儀依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。每個人都會老的，只是女人比較注重外表，都是用錢在保養的。」
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片