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星爺遊艇女Ukei張曉祺18歲開「成年禮生日派對」 回港分享歐美豪遊行程

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「星女模」張曉祺（Ukei）18歲生日，為此安排「成年禮生日派對」，剛完成了奢華歐美遊，回港過生日就選擇於維港海景玻璃屋高級餐廳設宴，早前張曉祺曾對傳媒狂言踏入18歲想考車牌「買架林寶堅尼撞吓」，未知正式生日又會有何宏願？

Ukei張曉祺18歲成年禮生日派對

去年曾參選「香港小姐2021」面試，被傳媒稱為「星女模」的壽星女-張曉祺(Ukei) 終於18歲成年！據知張曉祺生活一向富貴，公主級的生活，曾自爆每月零用錢都有10萬，過去數月與張曉祺富媽媽豪花百萬歐美遊，乘坐私人飛機嘆High Tea，完全不受疫情影響，旅程中更由張媽媽更充當女兒的攝影師，拍攝多張靚靚泳衣照！據知張曉祺希望展開自己演藝事業的新一頁，因此邀請傳媒見證其18歲成年禮生日派對，更選址尖沙咀首間浪漫望維港海景玻璃屋高級餐廳設宴。派對邀得好友著名形象指導許嘉浩(Karl Hui)、周子揚、黃榕、應屆亞姐譚夢娜等KOL到賀。

Ukei 「成長總是不期遇一晃眼，才發現我不再是16、17歲的小孩子了，我的18 歲就要來了，我的青春就快结束了。」
5月11日張曉祺分享了生日造型照，並留言「成長總是不期遇一晃眼，才發現我不再是16、17歲的小孩子了，我的18 歲就要來了，我的青春就快结束了。」（圖片來源：[email protected]_keik）

Ukei張曉祺被問及星爺事件：好嘅就係有更加多人留意到我

Ukei張曉祺今年初現身網台活動，並接受無綫娛樂新聞台的訪問，對於去年被指經常主動搵星爺出海，Ukei被問到現在有沒有再聯絡星爺，她說：「呢個唔方便答，呢單新聞對我影響有好有壞，好嘅就係有更加多人留意到我囉！」

Ukei鮮有現身公開活動。
Ukei鮮有現身公開活動。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
Ukei繼續一身名牌，以名媛打扮現身，外形與她的實際年齡17歲非常不配。
Ukei繼續一身名牌，以名媛打扮現身，外形與她的實際年齡17歲非常不配。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

口出狂言買架林寶撞吓

今年5月Ukei將迎來18歲，她表示已諗好要甚麼生日禮物，「我想考車牌同買車嘅，諗好咗，我鍾意Lamborghini(林寶堅尼)，我鍾意架車有少少貴，唔會考慮買其他，(怕唔怕第一架車就撞花有損傷？)或者買架平啲撞吓玩吓！」

Ukei接受訪問時表示5月生日想考車牌做車主。
Ukei接受訪問時表示5月生日想考車牌做車主。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
Ukei近日在社交網上載了不少身在澳門遊玩的照片，可見她繼續遊手好閒享受生活。
Ukei近日在社交網上載了不少身在澳門遊玩的照片，可見她繼續遊手好閒享受生活。（圖片來源：[email protected]_keik）

帶家人去美國賭城

至於今個農曆新年，Ukei就話會帶埋屋企人去美國的拉斯維加斯玩吓，又話自己雖然只係4年前去過一次，不過就熟晒地方，可以帶埋屋企人一齊去周圍遊玩吓喎！網民對Ukei的言行就繼續負評，有人話佢好寸嘴！

經過去年與星爺出海事件，Ukei繼續頻頻上船出海，完全唔避忌。
經過去年與星爺出海事件，Ukei繼續頻頻上船出海，完全唔避忌。（圖片來源：[email protected]_keik）
未夠18歲已經咁貪威識食，Ukei仲話生日要買林寶堅尼。
未夠18歲已經咁貪威識食，Ukei仲話生日要買林寶堅尼。（圖片來源：[email protected]_keik）
網民睇完Ukei的訪問片段，留言一面倒是負評。
網民睇完Ukei的訪問片段，留言一面倒是負評。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

Ukei高調富貴生活

張曉祺（Ukei）因為被影到與星爺一起出海而一夜成名，表面相當富貴的她早前被網民踢爆疑用假名牌手袋，目的是扮有錢女博入上流社會，翻看Ukei的社交平台，大部份的照片不外乎都是吃喝玩樂，她又不時高調晒名牌手袋以及經常在豪宅內拍照。年紀輕輕已過著名媛般的生活，被質疑如果唔係出身名門，就應該係交到個有錢男朋友。

17歲的Ukei社交網上有大量在遊艇上著泳衣或內衣出海的照片。
17歲的Ukei社交網上有大量在遊艇上著泳衣或內衣出海的照片。（圖片來源：Ukei IG）
Ukei不理負面新聞，繼續狂晒泳衣照。
Ukei不理負面新聞，繼續狂晒泳衣照。（圖片來源：Ukei IG）

名牌袋阿媽送得最多

Ukei被懷疑用的「冒牌貨」唔止手袋，仲有頸巾同拖鞋等等，被指「舢舨充炮艇」的她，接受傳媒訪問時就嬲到爆否認：「如果我Ukei用假嘢就俾雷劈！」Ukei說名牌袋個個都有，家中的名牌有自己買亦有人送贈，母親送得最多，有些袋更是與母親共用。當被指只是普通家庭出身，Ukei突然落閘表示唔想多講，總之就買得起！

曾表示自己是普通家庭出身的Ukei，卻離奇擁有大量名牌手袋。
曾表示自己是普通家庭出身的Ukei，卻離奇擁有大量名牌手袋。（圖片來源：Ukei IG）
Ukei連拖鞋都係名牌，不過被質疑是「A貨」。
Ukei連拖鞋都係名牌，不過被質疑是「A貨」。（圖片來源：Ukei IG）

Ukei出示買名牌單據

為了證明自己買得起，Ukei出示了上月購買名牌BVLGARI，價值$29,000手袋的收據，又指自己是圓方ELEMENTS Club的會員，根據圓方官網顯示，成為會員的資格是以電子貨幣購物消費滿港幣$60,000或以上，或30日內累積滿港幣$100,000或以上，而每消費港幣$1可獲1奬賞積分。在Ukei提供的截圖中其會員帳戶有401,860積分，而積分紀錄中顯示她曾購買FENDI、DIOR，GUCCI等等的名牌，其實單憑這些圖片很難為手袋的真偽下定論。

Ukei堅持自己買得起名牌，冇用過假嘢！
Ukei堅持自己買得起名牌，冇用過假嘢！（圖片來源：Ukei IG）
有眼利網民指出Ukei疑用冒牌手袋，以她曾合照的白金色LADY DIOR手袋為例，「DIOR」金屬鎖匙扣只見到字母「R」，而真貨則有「DIOR」四個字母兼有白色皮革襯底，看上去的確有明顯分別。
有眼利網民指出Ukei疑用冒牌手袋，以她曾合照的白金色LADY DIOR手袋為例，「DIOR」金屬鎖匙扣只見到字母「R」，而真貨則有「DIOR」四個字母兼有白色皮革襯底，看上去的確有明顯分別。（圖片來源：Ukei IG）
Ukei晒的名牌袋牌子眾多，幾乎次次都唔同款！
Ukei晒的名牌袋牌子眾多，幾乎次次都唔同款！（圖片來源：Ukei IG）

已刪除遊艇內的照片

至於與星爺出海的事件，早前餘波未了，有傳星爺法了律師信給Ukei，直斥有人違反保密協議，並要求刪走遊艇內的照片，本刊記者翻看Ukei的社交網，有數張在遊艇內身穿內衣拍照的照片已不存在，未知是否與事件有關。

Ukei刪走了多張在遊艇內的照片，不過呢輯瞓甲板照就依然健在。
Ukei刪走了多張在遊艇內的照片，不過呢輯瞓甲板照就依然健在。（圖片來源：Ukei IG）
Ukei不時在社交網晒富貴生活，目的路人皆見。
Ukei不時在社交網晒富貴生活，目的路人皆見。（圖片來源：Ukei IG）

常見問題

張曉祺為何被稱為「星女模」？

去年被傳媒影到與星爺一齊出海，張曉祺（Ukei）一夜成名，被指拜金博黐富豪，但其實家庭背景係⋯⋯按此看詳情

張曉祺18歲前百萬豪遊去了哪些地方？

張曉祺與富貴母親在5月生日前，暢遊歐美超過一個月，行程極盡豪華⋯⋯按此看詳情

圖片來源：[email protected]_keik 、無綫娛樂新聞台影片截圖

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