星爺遊艇女Ukei張曉祺18歲開「成年禮生日派對」 回港分享歐美豪遊行程
Ukei張曉祺18歲成年禮生日派對
去年曾參選「香港小姐2021」面試，被傳媒稱為「星女模」的壽星女-張曉祺(Ukei) 終於18歲成年！據知張曉祺生活一向富貴，公主級的生活，曾自爆每月零用錢都有10萬，過去數月與張曉祺富媽媽豪花百萬歐美遊，乘坐私人飛機嘆High Tea，完全不受疫情影響，旅程中更由張媽媽更充當女兒的攝影師，拍攝多張靚靚泳衣照！據知張曉祺希望展開自己演藝事業的新一頁，因此邀請傳媒見證其18歲成年禮生日派對，更選址尖沙咀首間浪漫望維港海景玻璃屋高級餐廳設宴。派對邀得好友著名形象指導許嘉浩(Karl Hui)、周子揚、黃榕、應屆亞姐譚夢娜等KOL到賀。
Ukei張曉祺被問及星爺事件：好嘅就係有更加多人留意到我
Ukei張曉祺今年初現身網台活動，並接受無綫娛樂新聞台的訪問，對於去年被指經常主動搵星爺出海，Ukei被問到現在有沒有再聯絡星爺，她說：「呢個唔方便答，呢單新聞對我影響有好有壞，好嘅就係有更加多人留意到我囉！」
口出狂言買架林寶撞吓
今年5月Ukei將迎來18歲，她表示已諗好要甚麼生日禮物，「我想考車牌同買車嘅，諗好咗，我鍾意Lamborghini(林寶堅尼)，我鍾意架車有少少貴，唔會考慮買其他，(怕唔怕第一架車就撞花有損傷？)或者買架平啲撞吓玩吓！」
帶家人去美國賭城
至於今個農曆新年，Ukei就話會帶埋屋企人去美國的拉斯維加斯玩吓，又話自己雖然只係4年前去過一次，不過就熟晒地方，可以帶埋屋企人一齊去周圍遊玩吓喎！網民對Ukei的言行就繼續負評，有人話佢好寸嘴！
Ukei高調富貴生活
張曉祺（Ukei）因為被影到與星爺一起出海而一夜成名，表面相當富貴的她早前被網民踢爆疑用假名牌手袋，目的是扮有錢女博入上流社會，翻看Ukei的社交平台，大部份的照片不外乎都是吃喝玩樂，她又不時高調晒名牌手袋以及經常在豪宅內拍照。年紀輕輕已過著名媛般的生活，被質疑如果唔係出身名門，就應該係交到個有錢男朋友。
名牌袋阿媽送得最多
Ukei被懷疑用的「冒牌貨」唔止手袋，仲有頸巾同拖鞋等等，被指「舢舨充炮艇」的她，接受傳媒訪問時就嬲到爆否認：「如果我Ukei用假嘢就俾雷劈！」Ukei說名牌袋個個都有，家中的名牌有自己買亦有人送贈，母親送得最多，有些袋更是與母親共用。當被指只是普通家庭出身，Ukei突然落閘表示唔想多講，總之就買得起！
Ukei出示買名牌單據
為了證明自己買得起，Ukei出示了上月購買名牌BVLGARI，價值$29,000手袋的收據，又指自己是圓方ELEMENTS Club的會員，根據圓方官網顯示，成為會員的資格是以電子貨幣購物消費滿港幣$60,000或以上，或30日內累積滿港幣$100,000或以上，而每消費港幣$1可獲1奬賞積分。在Ukei提供的截圖中其會員帳戶有401,860積分，而積分紀錄中顯示她曾購買FENDI、DIOR，GUCCI等等的名牌，其實單憑這些圖片很難為手袋的真偽下定論。
已刪除遊艇內的照片
至於與星爺出海的事件，早前餘波未了，有傳星爺法了律師信給Ukei，直斥有人違反保密協議，並要求刪走遊艇內的照片，本刊記者翻看Ukei的社交網，有數張在遊艇內身穿內衣拍照的照片已不存在，未知是否與事件有關。
常見問題
張曉祺為何被稱為「星女模」？
去年被傳媒影到與星爺一齊出海，張曉祺（Ukei）一夜成名，被指拜金博黐富豪，但其實家庭背景係⋯⋯按此看詳情
張曉祺18歲前百萬豪遊去了哪些地方？
張曉祺與富貴母親在5月生日前，暢遊歐美超過一個月，行程極盡豪華⋯⋯按此看詳情