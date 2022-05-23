星爺遊艇女Ukei張曉祺18歲開「成年禮生日派對」 回港分享歐美豪遊行程

「星女模」張曉祺（Ukei）18歲生日，為此安排「成年禮生日派對」，剛完成了奢華歐美遊，回港過生日就選擇於維港海景玻璃屋高級餐廳設宴，早前張曉祺曾對傳媒狂言踏入18歲想考車牌「買架林寶堅尼撞吓」，未知正式生日又會有何宏願？