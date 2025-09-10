《俠醫》 ｜ 張曦雯熱褲激舞晒23吋蛇腰 自爆私下真面目非女神 網民睇到心心眼：好可愛！

昨晚（9日）《俠醫》一集，張曦雯（Kelly）突然上演一分鐘熱褲激舞，大晒23吋蛇腰同逆天長腿，畫面極度吸睛！Kelly一改以往女神形象，展現活潑可愛一面，更自爆私下真實性格其實同角色一樣傻氣，究竟鏡頭後嘅佢係點樣？

《俠醫》昨晚劇情 張曦雯熱褲激舞一分鐘震撼全網

昨晚《俠醫》劇情焦點絕對落在張曦雯（Kelly）身上！劇情講到Kelly的角色羅穎琛心情大好，在輕快背景音樂下即興起舞。身穿藍色直間恤衫配牛仔熱褲的她，盡顯23吋纖腰及修長美腿的完美身段，在鏡頭前上演約一分鐘的「free flow開心舞」。期間她不但原地轉圈、大力搖動馬尾，更做出向後拗腰、扭pat pat等充滿活力的動作，配上她燦爛的笑容和連串自high表情包，完美演繹出陽光少女的感覺，成功俘虜一眾觀眾的心。

張曦雯親解女神崩壞：「私下嘅我好傻氣」

對於這段舞姿引起熱議，張曦雯接受訪問時笑言是即興發揮：「嗰段跳舞係free flow嘅，其實現場係所有人包括crew都聽住首歌嚟拍，大家都喺個mood入面，所以我跳起上嚟都唔覺得太awk，可以放啲。」她又透露自己平時聽到喜歡的音樂也會跟著動起來。談到美腿再獲激讚，她謙虛表示可能與小時候熱愛運動有關。Kelly更坦言，這次《俠醫》中「Loser Rachel」的傻氣人設，其實更貼近真實的自己：「大家平時覺得我係女神呀、或者係好斯文嘅專業女性其實係錯覺嚟，羅穎琛其實比較會貼近我自己本人多啲嘅。」

網民洗版式討論：「跳住舞嘅張曦雯有點可愛」

昨晚一集播出後，網民反應極之熱烈，討論區被洗版。大部分留言都一面倒激讚張曦雯的演出：「跳住舞的張曦雯有點可愛，PS：這劇蠻好玩的，節奏快，有驚喜」、「Kelly 好可愛，好靚，演技也很好」、「很會扭，跳得很好，TVB 請把她調去跳舞節目吧」、「短褲 Ke 超正」。同時，林映輝的演技亦令網民刮目相看，紛紛留言表示同情其角色遭遇：「估唔到輝仔又幾有戲」、「痴線，親戚都咁對佢…」看來《俠醫》的劇情成功引起觀眾共鳴。

張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

