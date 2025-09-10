《俠醫》 ｜ 張曦雯熱褲激舞晒23吋蛇腰 自爆私下真面目非女神 網民睇到心心眼：好可愛！
昨晚（9日）《俠醫》一集，張曦雯（Kelly）突然上演一分鐘熱褲激舞，大晒23吋蛇腰同逆天長腿，畫面極度吸睛！Kelly一改以往女神形象，展現活潑可愛一面，更自爆私下真實性格其實同角色一樣傻氣，究竟鏡頭後嘅佢係點樣？
《俠醫》昨晚劇情 張曦雯熱褲激舞一分鐘震撼全網
昨晚《俠醫》劇情焦點絕對落在張曦雯（Kelly）身上！劇情講到Kelly的角色羅穎琛心情大好，在輕快背景音樂下即興起舞。身穿藍色直間恤衫配牛仔熱褲的她，盡顯23吋纖腰及修長美腿的完美身段，在鏡頭前上演約一分鐘的「free flow開心舞」。期間她不但原地轉圈、大力搖動馬尾，更做出向後拗腰、扭pat pat等充滿活力的動作，配上她燦爛的笑容和連串自high表情包，完美演繹出陽光少女的感覺，成功俘虜一眾觀眾的心。
張曦雯親解女神崩壞：「私下嘅我好傻氣」
對於這段舞姿引起熱議，張曦雯接受訪問時笑言是即興發揮：「嗰段跳舞係free flow嘅，其實現場係所有人包括crew都聽住首歌嚟拍，大家都喺個mood入面，所以我跳起上嚟都唔覺得太awk，可以放啲。」她又透露自己平時聽到喜歡的音樂也會跟著動起來。談到美腿再獲激讚，她謙虛表示可能與小時候熱愛運動有關。Kelly更坦言，這次《俠醫》中「Loser Rachel」的傻氣人設，其實更貼近真實的自己：「大家平時覺得我係女神呀、或者係好斯文嘅專業女性其實係錯覺嚟，羅穎琛其實比較會貼近我自己本人多啲嘅。」
網民洗版式討論：「跳住舞嘅張曦雯有點可愛」
昨晚一集播出後，網民反應極之熱烈，討論區被洗版。大部分留言都一面倒激讚張曦雯的演出：「跳住舞的張曦雯有點可愛，PS：這劇蠻好玩的，節奏快，有驚喜」、「Kelly 好可愛，好靚，演技也很好」、「很會扭，跳得很好，TVB 請把她調去跳舞節目吧」、「短褲 Ke 超正」。同時，林映輝的演技亦令網民刮目相看，紛紛留言表示同情其角色遭遇：「估唔到輝仔又幾有戲」、「痴線，親戚都咁對佢…」看來《俠醫》的劇情成功引起觀眾共鳴。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期