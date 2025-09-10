《俠醫》 ｜ 張曦雯熱褲激舞晒23吋蛇腰 自爆私下真面目非女神 網民睇到心心眼：好可愛！

昨晚（9日）《俠醫》一集，張曦雯（Kelly）突然上演一分鐘熱褲激舞，大晒23吋蛇腰同逆天長腿，畫面極度吸睛！Kelly一改以往女神形象，展現活潑可愛一面，更自爆私下真實性格其實同角色一樣傻氣，究竟鏡頭後嘅佢係點樣？