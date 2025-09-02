《俠醫》 ｜ 張曦雯新劇演Loser崩壞放送「浮誇表情包」 自揭一原因拒再曲髮嚇親網民？

昨晚（1日）首播的無綫新劇《俠醫》，女主角張曦雯（Kelly）徹底拋開女神包袱，飾演一位事業愛情兩失意的「Loser」，更破格放送大量浮誇表情包，場面極度爆笑！劇中她以一身背心短褲居家Look，大方展露常年保持的23吋纖腰，獲網民激讚身材勁弗。不過，Kelly卻在訪問中自爆一個原因，明言劇中曲髮造型將成絕響，究竟背後有何辛酸史？

張曦雯首集形象崩壞 放送「浮誇瘋狂表情包」

在昨晚首播的劇情中，張曦雯飾演的羅穎琛（Rachel）可謂禍不單行，一開場就遇上碰瓷黨，幸得陳豪飾演的凌為民出手解圍。除了要照顧患有自閉症的家姐，還要應付同事的明爭暗鬥和好色客戶的騷擾，堪稱「最黑仔女主角」。為了演活這個貼地的「Loser」角色，Kelly完全放下靚女形象，短短一集已釋出大量「浮誇剩女表情包」，包括激動咆哮、驚訝O嘴、甚至混亂無助的弱勢樣，與以往知性女強人角色有180度大轉變，獲網民大讚演出夠放又有新鮮感，非常入戲。

張曦雯親解Loser角色「冇主角光環」 自爆一原因拒再曲髮

對於今次的角色突破，張曦雯接受訪問時笑言相當好玩，她表示：「今次最大挑戰，係因為個角色好Local，同我之前嘅角色完全唔同，所以講嘢、肢體語言都同我平時好唔同。」她坦言很喜歡這個不完美、沒有主角光環的角色，因為這才貼近真實的人生。談到劇中新鮮感十足的曲髮造型，Kelly卻大呻辛苦，更直言這個髮型是《俠醫》限定：「整呢個真係好辛苦，我唔會再整，因為我本身個頭髮好直嘅，一洗完頭就自帶負離子咁。」她解釋，拍攝外景時天氣炎熱容易出汗，頭髮很快變直，導致每次出外景都要重新整理頭髮三至四次才能連戲，過程相當艱辛。

張曦雯常年保持23吋纖腰 全靠「長短棍餐單」勁弗

除了演技突破，張曦wen在劇中的背心短褲居家造型，亦讓其健美身形一覽無遺，尤其是她長年維持的23吋纖腰，更是讓網民驚嘆不已。身高175cm的她，體重一直保持在54公斤左右，身形比例極佳。據悉，Kelly曾多次減肥失敗，近年靠獨特的「長短棍餐單」成功控制食量，原理是根據每餐的攝取量來彈性調整下一餐的食量，以達至整體熱量平衡。此外，她亦勤做重訓和瑜伽，雙管齊下才能塑造出如此完美的健美曲線，絕對是毅力的表現。

張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

