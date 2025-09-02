《俠醫》 ｜ 張曦雯新劇演Loser崩壞放送「浮誇表情包」 自揭一原因拒再曲髮嚇親網民？

昨晚（1日）首播的無綫新劇《俠醫》，女主角張曦雯（Kelly）徹底拋開女神包袱，飾演一位事業愛情兩失意的「Loser」，更破格放送大量浮誇表情包，場面極度爆笑！劇中她以一身背心短褲居家Look，大方展露常年保持的23吋纖腰，獲網民激讚身材勁弗。不過，Kelly卻在訪問中自爆一個原因，明言劇中曲髮造型將成絕響，究竟背後有何辛酸史？