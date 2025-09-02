《俠醫》 ｜ 張曦雯新劇演Loser崩壞放送「浮誇表情包」 自揭一原因拒再曲髮嚇親網民？
昨晚（1日）首播的無綫新劇《俠醫》，女主角張曦雯（Kelly）徹底拋開女神包袱，飾演一位事業愛情兩失意的「Loser」，更破格放送大量浮誇表情包，場面極度爆笑！劇中她以一身背心短褲居家Look，大方展露常年保持的23吋纖腰，獲網民激讚身材勁弗。不過，Kelly卻在訪問中自爆一個原因，明言劇中曲髮造型將成絕響，究竟背後有何辛酸史？
張曦雯首集形象崩壞 放送「浮誇瘋狂表情包」
在昨晚首播的劇情中，張曦雯飾演的羅穎琛（Rachel）可謂禍不單行，一開場就遇上碰瓷黨，幸得陳豪飾演的凌為民出手解圍。除了要照顧患有自閉症的家姐，還要應付同事的明爭暗鬥和好色客戶的騷擾，堪稱「最黑仔女主角」。為了演活這個貼地的「Loser」角色，Kelly完全放下靚女形象，短短一集已釋出大量「浮誇剩女表情包」，包括激動咆哮、驚訝O嘴、甚至混亂無助的弱勢樣，與以往知性女強人角色有180度大轉變，獲網民大讚演出夠放又有新鮮感，非常入戲。
張曦雯親解Loser角色「冇主角光環」 自爆一原因拒再曲髮
對於今次的角色突破，張曦雯接受訪問時笑言相當好玩，她表示：「今次最大挑戰，係因為個角色好Local，同我之前嘅角色完全唔同，所以講嘢、肢體語言都同我平時好唔同。」她坦言很喜歡這個不完美、沒有主角光環的角色，因為這才貼近真實的人生。談到劇中新鮮感十足的曲髮造型，Kelly卻大呻辛苦，更直言這個髮型是《俠醫》限定：「整呢個真係好辛苦，我唔會再整，因為我本身個頭髮好直嘅，一洗完頭就自帶負離子咁。」她解釋，拍攝外景時天氣炎熱容易出汗，頭髮很快變直，導致每次出外景都要重新整理頭髮三至四次才能連戲，過程相當艱辛。
張曦雯常年保持23吋纖腰 全靠「長短棍餐單」勁弗
除了演技突破，張曦wen在劇中的背心短褲居家造型，亦讓其健美身形一覽無遺，尤其是她長年維持的23吋纖腰，更是讓網民驚嘆不已。身高175cm的她，體重一直保持在54公斤左右，身形比例極佳。據悉，Kelly曾多次減肥失敗，近年靠獨特的「長短棍餐單」成功控制食量，原理是根據每餐的攝取量來彈性調整下一餐的食量，以達至整體熱量平衡。此外，她亦勤做重訓和瑜伽，雙管齊下才能塑造出如此完美的健美曲線，絕對是毅力的表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：