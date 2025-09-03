張曦雯新劇《俠醫》搏到盡 親身上陣舞火龍畫面曝光 網民：勁震撼！

TVB新劇《俠醫》於星期一（1日）晚首播，劇中陳豪（Moses）在大坑舞火龍一幕氣勢磅礴，場面極震撼！原來女主角張曦雯（Kelly）亦有份落場，她昨日（2日）在IG分享拍攝花絮，更被發現親自試揸火龍，完全唔錫身，究竟現場有多墟冚？

《俠醫》首播即掀熱話 張曦雯大坑舞火龍畫面曝光

新劇《俠醫》首集焦點絕對是於大坑實地取景的舞火龍場面，劇情講述陳豪頂替受傷的師傅上陣，與馬貫東等人合力舞動火龍，場面盛大，火光熊熊，充滿傳統節慶的熱鬧氣氛。而女主角張曦雯在劇中亦有重要角色，落力為龍身插滿線香，神情專注。從她事後分享的花絮照可見，現場火花四濺，氣氛熾熱，單看照片已感受到當時的震撼感，足見劇組為求逼真，製作相當用心。

張曦雯IG感性發文：「睇返真係好感動」

劇集播出後，張曦雯在9月2日亦急不及待於個人IG分享多張拍攝當晚的花絮照片，並感性發文，表示重溫畫面後大為感動。她更親自向觀眾報喜，透露收視理想，她寫道：「睇返真係好感動…..同埋舞火龍嗰晚真係好熱 🥵聽講第一晚嘅收視已經非常唔錯，多謝大家支持 🙌🏻 」。在其中一張照片中，更見到張曦雯親手試揸龍頭，與一眾演員及工作人員打成一片，完全沒有女神包袱，表現專業。

《俠醫》製作極認真 實地取景重現百年傳統

大坑舞火龍是香港擁有過百年歷史的傳統習俗，要重現這個盛大場面絕非易事。今次《俠醫》劇組特意移師到大坑進行實景拍攝，而非單靠廠景或後製特效，誠意十足。從播出的畫面及花絮所見，整個團隊包括主角陳豪、張曦雯及馬貫東等都全情投入，在煙霧瀰漫、高溫的環境下完成拍攝，務求將最真實、最震撼的傳統文化呈現於觀眾眼前，可見製作團隊對細節的一絲不苟。

觀眾大讚製作有誠意 首播收視報捷

《俠醫》首集播出後，氣勢磅礴的舞火龍場面成功引起網民熱議，不少觀眾都大讚劇組製作認真，畫面充滿電影感，帶來了強烈的視覺衝擊。而張曦雯亦在社交平台透露劇集首播已取得非常不錯的收視成績，證明觀眾對這部中醫題材的劇集充滿期待。劇集以一個如此有氣勢的場面揭開序幕，成功為劇集打響頭炮，不少粉絲都留言表示會繼續追看，期待陳豪與張曦雯這對新鮮組合的後續發展。

張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
張曦雯 俠醫 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

