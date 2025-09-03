張曦雯新劇《俠醫》搏到盡 親身上陣舞火龍畫面曝光 網民：勁震撼！
TVB新劇《俠醫》於星期一（1日）晚首播，劇中陳豪（Moses）在大坑舞火龍一幕氣勢磅礴，場面極震撼！原來女主角張曦雯（Kelly）亦有份落場，她昨日（2日）在IG分享拍攝花絮，更被發現親自試揸火龍，完全唔錫身，究竟現場有多墟冚？
《俠醫》首播即掀熱話 張曦雯大坑舞火龍畫面曝光
新劇《俠醫》首集焦點絕對是於大坑實地取景的舞火龍場面，劇情講述陳豪頂替受傷的師傅上陣，與馬貫東等人合力舞動火龍，場面盛大，火光熊熊，充滿傳統節慶的熱鬧氣氛。而女主角張曦雯在劇中亦有重要角色，落力為龍身插滿線香，神情專注。從她事後分享的花絮照可見，現場火花四濺，氣氛熾熱，單看照片已感受到當時的震撼感，足見劇組為求逼真，製作相當用心。
張曦雯IG感性發文：「睇返真係好感動」
劇集播出後，張曦雯在9月2日亦急不及待於個人IG分享多張拍攝當晚的花絮照片，並感性發文，表示重溫畫面後大為感動。她更親自向觀眾報喜，透露收視理想，她寫道：「睇返真係好感動…..同埋舞火龍嗰晚真係好熱 🥵聽講第一晚嘅收視已經非常唔錯，多謝大家支持 🙌🏻 」。在其中一張照片中，更見到張曦雯親手試揸龍頭，與一眾演員及工作人員打成一片，完全沒有女神包袱，表現專業。
《俠醫》製作極認真 實地取景重現百年傳統
大坑舞火龍是香港擁有過百年歷史的傳統習俗，要重現這個盛大場面絕非易事。今次《俠醫》劇組特意移師到大坑進行實景拍攝，而非單靠廠景或後製特效，誠意十足。從播出的畫面及花絮所見，整個團隊包括主角陳豪、張曦雯及馬貫東等都全情投入，在煙霧瀰漫、高溫的環境下完成拍攝，務求將最真實、最震撼的傳統文化呈現於觀眾眼前，可見製作團隊對細節的一絲不苟。
觀眾大讚製作有誠意 首播收視報捷
《俠醫》首集播出後，氣勢磅礴的舞火龍場面成功引起網民熱議，不少觀眾都大讚劇組製作認真，畫面充滿電影感，帶來了強烈的視覺衝擊。而張曦雯亦在社交平台透露劇集首播已取得非常不錯的收視成績，證明觀眾對這部中醫題材的劇集充滿期待。劇集以一個如此有氣勢的場面揭開序幕，成功為劇集打響頭炮，不少粉絲都留言表示會繼續追看，期待陳豪與張曦雯這對新鮮組合的後續發展。
