張曦雯新劇《俠醫》搏到盡 親身上陣舞火龍畫面曝光 網民：勁震撼！

TVB新劇《俠醫》於星期一（1日）晚首播，劇中陳豪（Moses）在大坑舞火龍一幕氣勢磅礴，場面極震撼！原來女主角張曦雯（Kelly）亦有份落場，她昨日（2日）在IG分享拍攝花絮，更被發現親自試揸火龍，完全唔錫身，究竟現場有多墟冚？