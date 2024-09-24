企業強人 張曦雯光頭Look慘被恥笑 撞樣阿梅、張衞健！
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由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！第六集再交代張曦雯與陳豪嘅感情事，張曦雯一幕光頭Look做手術戲份，更惹來網友熱議！
張曦雯光頭Look引起熱議網友爆笑：張偉健嚟嘅
《企業強人》第六集，宋翹接受切除腦瘤手術，張曦雯的光頭Look引起熱議，Kelly曾接受傳媒表示若劇本及角色需要，都可以接受剷光頭，但不會全裸，不過亦有人指不同角度睇會見到「頭部變形」嘅穿崩位，有時候會離奇變大，質疑「假光頭」後製唔夠認真！
張曦雯瘋狂撞樣多位明星！呢位女星被封「最美女光頭」
不少網友見到張曦雯呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮，亦有人以為致敬荷里活電影《鐵甲威龍》，更有人誤會認錯係張衞健：「火星强人？」「個頭假到」「張偉健嚟嘅」「地球好危險，都係返火星啦」
其實，高海寧（高Ling）2021年都有試過光頭Look亮相，被封「最美女光頭」，高Ling仲話：「新劇造型，發現自己光頭有點帥，不試一下光頭不知道自己頭型這麼好看。」
《企業強人》張曦雯貼身皮裙 Look 獲讚身形弗爆
以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly），為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。
圖片來源：TVB、《少林足球》、張衞健微博、《鐵甲威龍》圖片、高海寧IG