企業強人 張曦雯光頭Look慘被恥笑 撞樣阿梅、張衞健！

由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！第六集再交代張曦雯與陳豪嘅感情事，張曦雯一幕光頭Look做手術戲份，更惹來網友熱議！

