張曦雯 光頭

企業強人 張曦雯光頭Look慘被恥笑 撞樣阿梅、張衞健！

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Keith

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由騰訊和TVB聯合製作的《企業強人》首集時空已橫跨至少三、四個時間點，其中女主角張曦雯（Kelly）的多個Fit爆造型最受網民讚賞！第六集再交代張曦雯與陳豪嘅感情事，張曦雯一幕光頭Look做手術戲份，更惹來網友熱議！

張曦雯光頭Look引起熱議網友爆笑：張偉健嚟嘅

《企業強人》第六集，宋翹接受切除腦瘤手術，張曦雯的光頭Look引起熱議，Kelly曾接受傳媒表示若劇本及角色需要，都可以接受剷光頭，但不會全裸，不過亦有人指不同角度睇會見到「頭部變形」嘅穿崩位，有時候會離奇變大，質疑「假光頭」後製唔夠認真！

張曦雯 光頭 《企業強人》第六集，宋翹接受切除腦瘤手術，張曦雯的光頭Look引起熱議。（圖片來源：TVB）
《企業強人》第六集，宋翹接受切除腦瘤手術，張曦雯的光頭Look引起熱議。（圖片來源：TVB）

張曦雯瘋狂撞樣多位明星！呢位女星被封「最美女光頭」

不少網友見到張曦雯呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮，亦有人以為致敬荷里活電影《鐵甲威龍》，更有人誤會認錯係張衞健：「火星强人？」「個頭假到」「張偉健嚟嘅」「地球好危險，都係返火星啦」

其實，高海寧（高Ling）2021年都有試過光頭Look亮相，被封「最美女光頭」，高Ling仲話：「新劇造型，發現自己光頭有點帥，不試一下光頭不知道自己頭型這麼好看。」

張曦雯 光頭 不少網友見到呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮。（圖片來源：《少林足球》）
不少網友見到呢個光頭Look即時想起電影《少林足球》趙薇的光頭打扮。（圖片來源：《少林足球》）
張曦雯 光頭 張衞健光頭look好深入民心。（圖片來源：張衞健微博）
張衞健光頭look好深入民心。（圖片來源：張衞健微博）
張曦雯 光頭 有人話向佢致敬！（圖片來源：《鐵甲威龍》圖片）
有人話向佢致敬！（圖片來源：《鐵甲威龍》圖片）
張曦雯 光頭 其實，高海寧（高Ling）2021年都有試過光頭Look亮相，仲話：「新劇造型，發現自己光頭有點帥，不試一下光頭不知道自己頭型這麼好看。」（圖片來源：高海寧IG）
其實，高海寧（高Ling）2021年都有試過光頭Look亮相，仲話：「新劇造型，發現自己光頭有點帥，不試一下光頭不知道自己頭型這麼好看。」（圖片來源：高海寧IG）

《企業強人》張曦雯貼身皮裙 Look 獲讚身形弗爆

以演專業人士見稱的張曦雯（Kelly），為演好今次角色不惜出動私伙衫，她在首集數個主播 Look 均備受好評，不但女人味爆燈，更散發著一股之前角色少見的知性及自信美，難怪網民留言大讚屈機。 除了夠晒省鏡，Kelly 的美好身段亦是焦點所在，這集無論身穿全白套裝晒逆天長腿，或是身穿超貼身皮裙，Kelly 都 Carry 得完美無瑕，令人更期待她打後在劇集的各種打扮。

張曦雯 光頭 Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
Kelly 分別有女主播 Look 同女強人 Look。（圖片來源：TVB）
張曦雯 光頭 其中 Kelly 的貼身皮裙打扮，獲讚身形弗爆。（圖片來源：TVB）
其中 Kelly 的貼身皮裙打扮，獲讚身形弗爆。（圖片來源：TVB）
張曦雯 光頭 Kelly為演好角色出動不少私伙衫。（圖片來源：TVB）
Kelly為演好角色出動不少私伙衫。（圖片來源：TVB）
張曦雯 光頭 仲有身穿全白套裝晒逆天長腿。（圖片來源：TVB）
仲有身穿全白套裝晒逆天長腿。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、《少林足球》、張衞健微博、《鐵甲威龍》圖片、高海寧IG

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