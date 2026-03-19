35歲張曦雯親揭8年情分手內幕 爆單身難捱鬆口想結婚
張曦雯坦承工作太忙致分手
張曦雯在接受訪問時毫不避諱地談及與前男友Mark的分手原因。她表示自去年開始幾乎將所有心力投放在工作上，為劇集《俠醫》開工期間還要兼顧電視電影拍攝，中間更要處理兩套劇集的宣傳工作。這種高強度的工作安排令她未能及時處理與Mark日積月累的感情問題，最終導致分手收場。張曦雯坦言「我諗所謂嘅暗湧唔係一時發生嘅，有時選擇唔好面對」，承認自己在感情處理上的疏忽。
女神爆單身生活超辛苦
談到分手後的生活，張曦雯毫不掩飾地表示初期非常辛苦。她透露「起初好辛苦，始終以前慣性有人喺身邊，突然間冇咗喎」，形容自己因為長期習慣有另一半陪伴，突然回復單身狀態令她極不適應。張曦雯更坦言由於自己經常宅在家中，不喜歡外出玩樂，另一半就是她最好的朋友，因此失去這個重要的陪伴者令她感到特別孤單。不過她強調與Mark現在再見面仍是朋友關係，分手是雙方都認為最舒服的決定。
張曦雯破不婚宣言急覓真愛
最令人意外的是張曦雯透露自己的婚姻觀念出現重大轉變。曾經明言不追求婚姻生活的她，如今卻表示「開始有少少急」，希望能盡快覓得合適的另一半。她解釋這種轉變可能因為「好多年冇試過單身」，令她重新思考對感情和婚姻的看法。張曦雯更不諱言身邊已出現追求者，並透露自己的擇偶條件已有所改變，希望對方要「好主動」，因為她想嘗試「小鳥依人，放慢腳步畀機會人哋照顧吓我」。
網民熱議女神感情觀大轉變
張曦雯的坦誠分享在網上引起熱烈討論，不少網民對她從「不婚主義」轉為「急於覓偶」的巨大轉變感到驚訝。有網民留言「原來女神都會因為寂寞而改變想法」，亦有人認為「經歷過先知道有人陪伴的重要性」。部分網民則對她的誠實態度表示欣賞，認為「願意承認自己的轉變很真實」。同時也有網民關注她在《臥底嬌娃》中的表現，期待看到她與陳瀅、羅毓儀的合作化學效果。
張曦雯透露分手過程無遺憾：唔可惜
張曦雯去年與與拍拖八年的美日混血男友 Mark 分手，面對外界對分手的關注，張曦雯當時直言並覺得「唔可惜」，她坦率表示：「與他在一起真係有開心過。」八年情路中，兩人互相扶持，共同成長，分離只是因為累積的問題而非單一事件。她強調，現時與前男友依然保持朋友關係。
親揭分手後回美國真正原因
分手後，張曦雯趁工作空檔返回美國，並非逃避情傷，而是闊別四年終於能探望家人及新出生姪女。她輕鬆笑言，這段時間反而收到了許多好友的關心和問候，展現開朗和積極面對生活的態度。
否認第三者介入
對於第三者傳聞，張曦雯明確否認，強調分手純粹是雙方溝通後的共同決定，與外間揣測無關。她表示，雖然不便透露太多細節，但與前男友在「on good terms」下分開，彼此都希望彼此幸福，令人感受到成熟理性。
未來感情路隨緣 考慮參加《女神配對計劃2》
談到未來感情走向時，張曦雯笑言會順其自然。她甚至開玩笑說收到不少朋友的善意問候，並可能考慮參加《女神配對計劃2》節目。陳豪也在活動上鼓勵她提高擇偶標準，一同展望更美好的新生活，讓網民期待她的下一步動向。