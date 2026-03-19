35歲張曦雯親揭8年情分手內幕 爆單身難捱鬆口想結婚

35歲的張曦雯在TVB熱播劇《臥底嬌娃》中表現搶鏡，日前在接受傳媒訪問時，首度開腔回應去年與拍拖8年的前度Mark分手真正原因。張曦雯坦承與前度Mark分手是因工作繁忙未有及時處理感情問題。這位女神級演員透露分手初期極不習慣單身生活，更驚爆自己的婚姻觀念出現重大轉變，不排除隨時步入教堂的可能性。